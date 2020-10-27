https://ria.ru/20201027/bolnitsa-1581802779.html

Шнуров: россияне видят больницу как пункт по дороге на кладбище

Многие люди в России имеют в голове образ больницы как некоего перевалочного пункта по дороге на кладбище, тогда как для европейцев это, скорее, пункт по дороге РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T17:40

2020-10-27T17:40

2020-10-27T17:44

культура

партия роста

шнур (сергей шнуров)

общество

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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Многие люди в России имеют в голове образ больницы как некоего перевалочного пункта по дороге на кладбище, тогда как для европейцев это, скорее, пункт по дороге на работу, заявил музыкант, сопредседатель <a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партии роста</a> Сергей <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHnurov/" target="_blank" data-auto="true">Шнуров</a>.Он подчеркнул, что имеет в виду не качество больниц, а "общий образ, который у людей в головах".

https://ria.ru/20201027/shnurov-1581799760.html

Виктор Геваров И швец, и жнец, и на дуде игрец! 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, партия роста, шнур (сергей шнуров), общество