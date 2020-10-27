Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201027/boepripasy-1581757955.html
В Якутске задержали предполагаемых торговцев боеприпасами
Оперативники задержали в Якутске двух местных жителей за незаконный оборот боеприпасов, у них нашли осколочные гранаты, сообщает пресс-служба МВД России по... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:22
2020-10-27T14:22
якутск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1400x0_80_0_0_91acebd0190fc9793771d2cf96518027.jpg
<strong>ЯКУТСК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Оперативники задержали в <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутске</a> двух местных жителей за незаконный оборот боеприпасов, у них нашли осколочные гранаты, сообщает пресс-служба МВД России по региону.Как отметили в ведомстве, мужчины 30 и 33 лет, предположительно, "намеревались сбыть хранящиеся у них взрывоопасные предметы". При обысках в доме и гараже, принадлежащем родственнику одного из подозреваемых, "обнаружено и изъято 7 предметов, конструктивно похожих на ручные осколочные гранаты, и 1 предмет, схожий со светошумовой гранатой, а также запалы к ним".Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр.Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.Отмечается, что один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью.
https://ria.ru/20201021/lobnya-1580823758.html
якутск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1400x0_80_0_0_f3f0a9f41775b029c14aedf8529a083b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
якутск, происшествия

В Якутске задержали предполагаемых торговцев боеприпасами

14:22 27.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 27 окт – РИА Новости. Оперативники задержали в Якутске двух местных жителей за незаконный оборот боеприпасов, у них нашли осколочные гранаты, сообщает пресс-служба МВД России по региону.
Как отметили в ведомстве, мужчины 30 и 33 лет, предположительно, "намеревались сбыть хранящиеся у них взрывоопасные предметы". При обысках в доме и гараже, принадлежащем родственнику одного из подозреваемых, "обнаружено и изъято 7 предметов, конструктивно похожих на ручные осколочные гранаты, и 1 предмет, схожий со светошумовой гранатой, а также запалы к ним".
Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
Сотрудник СК России на месте взрыва в центре дополнительного образования в Лобне - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 14:20
Источник рассказал подробности гибели школьника в Лобне от взрыва снаряда
"Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление источника происхождения взрывоопасных предметов", - добавили в МВД.
Отмечается, что один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью.
 
Обсудить0
ЯкутскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордное число случаев COVID-19 за неделю
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния