https://ria.ru/20201027/boepripasy-1581757955.html

В Якутске задержали предполагаемых торговцев боеприпасами

Оперативники задержали в Якутске двух местных жителей за незаконный оборот боеприпасов, у них нашли осколочные гранаты, сообщает пресс-служба МВД России по... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T14:22

2020-10-27T14:22

2020-10-27T14:22

якутск

происшествия

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<strong>ЯКУТСК, 27 окт – РИА Новости.</strong> Оперативники задержали в <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутске</a> двух местных жителей за незаконный оборот боеприпасов, у них нашли осколочные гранаты, сообщает пресс-служба МВД России по региону.Как отметили в ведомстве, мужчины 30 и 33 лет, предположительно, "намеревались сбыть хранящиеся у них взрывоопасные предметы". При обысках в доме и гараже, принадлежащем родственнику одного из подозреваемых, "обнаружено и изъято 7 предметов, конструктивно похожих на ручные осколочные гранаты, и 1 предмет, схожий со светошумовой гранатой, а также запалы к ним".Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр.Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.Отмечается, что один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью.

https://ria.ru/20201021/lobnya-1580823758.html

якутск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

якутск, происшествия