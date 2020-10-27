В "Белнефтехиме" заявили о штатной работе завода "Гродно Азот"
09:42 27.10.2020 (обновлено: 09:45 27.10.2020)
© Sputnik / Инна Гришук Протестующие возле "Гродно Азот"
© Sputnik / Инна Гришук
МИНСК, 27 окт - РИА Новости. Все предприятия нефтехимической отрасли в Белоруссии, в том числе "Гродно Азот", работают штатно, несмотря на заявленную оппозицией забастовку, сообщил во вторник пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Оппозиция с понедельника объявила об общенациональной забастовке, сообщает о стачке на предприятии "Гродно Азот" на западе Белоруссии. Текущей ночью в интернете появилось видео об остановке печи одного из цехов завода, однако в стачкоме заявили, что видео является фейком, но часть работников продолжает бастовать.
"Гродно Азот работает в штатном режиме. Новые смены прибыли на работу. Все техпроцессы в норме", - сказал Тищенко журналистам. Он также добавил, что информация в telegram об остановке печей и цехов является провокацией.
Пресс-секретарь концерна отметил, что на остальных предприятиях нефтехимической отрасли также "все штатно".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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В воскресенье истек срок "ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивает, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех тех, кото оппозиция считает политзаключенными, прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.
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