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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201027/belneftekhim-1581700037.html
В "Белнефтехиме" заявили о штатной работе завода "Гродно Азот"
Все предприятия нефтехимической отрасли в Белоруссии, в том числе "Гродно Азот", работают штатно, несмотря на заявленную оппозицией забастовку, сообщил во... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T09:42
2020-10-27T09:45
светлана тихановская
александр лукашенко
протесты в белоруссии
белнефтехим
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 окт - РИА Новости.</strong> Все предприятия нефтехимической отрасли в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, в том числе "Гродно Азот", работают штатно, несмотря на заявленную оппозицией забастовку, сообщил во вторник пресс-секретарь концерна "<a href="http://ria.ru/organization__217/" target="_blank" data-auto="true">Белнефтехим</a>" Александр Тищенко.Оппозиция с понедельника объявила об общенациональной забастовке, сообщает о стачке на предприятии "Гродно Азот" на западе Белоруссии. Текущей ночью в интернете появилось видео об остановке печи одного из цехов завода, однако в стачкоме заявили, что видео является фейком, но часть работников продолжает бастовать.Пресс-секретарь концерна отметил, что на остальных предприятиях нефтехимической отрасли также "все штатно".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.В воскресенье истек срок "ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивает, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех тех, кото оппозиция считает политзаключенными, прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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светлана тихановская, александр лукашенко, белнефтехим, белоруссия, в мире

В "Белнефтехиме" заявили о штатной работе завода "Гродно Азот"

09:42 27.10.2020 (обновлено: 09:45 27.10.2020)
 
© Sputnik / Инна Гришук Протестующие возле "Гродно Азот"
Протестующие возле Гродно Азот - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Sputnik / Инна Гришук
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МИНСК, 27 окт - РИА Новости. Все предприятия нефтехимической отрасли в Белоруссии, в том числе "Гродно Азот", работают штатно, несмотря на заявленную оппозицией забастовку, сообщил во вторник пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Оппозиция с понедельника объявила об общенациональной забастовке, сообщает о стачке на предприятии "Гродно Азот" на западе Белоруссии. Текущей ночью в интернете появилось видео об остановке печи одного из цехов завода, однако в стачкоме заявили, что видео является фейком, но часть работников продолжает бастовать.
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"Гродно Азот работает в штатном режиме. Новые смены прибыли на работу. Все техпроцессы в норме", - сказал Тищенко журналистам. Он также добавил, что информация в telegram об остановке печей и цехов является провокацией.
Пресс-секретарь концерна отметил, что на остальных предприятиях нефтехимической отрасли также "все штатно".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелнефтехимБелоруссияВ мире
 
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