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https://ria.ru/20201027/belgu-1581647468.html
Ученые нашли причины опасной патологии беременности
Генетические предпосылки задержки в развитии плода выявили ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") в... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T09:00
2020-10-27T09:00
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
белгородский государственный университет
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Генетические предпосылки задержки в развитии плода выявили ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (<a href="https://na.ria.ru/20200630/1573663717.html" target="_blank">НИУ "БелГУ"</a>) в составе международного научного коллектива. Полученные данные, по словам авторов исследования, позволят спрогнозировать возникновение этой опасной патологии и своевременно принять корректирующие меры. Результаты опубликованы в журнале <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301211520304875?via%3Dihub" target="_blank">European Journal of Obstetrics &amp; Gynecology and Reproductive Biology</a>.Плацентарная недостаточность, приводящая к задержке роста плода – осложнение беременности, затрагивающее до 10% женщин, отметили ученые НИУ "БелГУ". Эта патология является серьезным фактором перинатальной смертности и заболеваемости, во взрослой жизни новорожденного приводя к развитию ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2-го типа.Принято считать, как объяснили ученые НИУ "БелГУ", что процессы физиологического формирования новорожденного на 40% определяются наследственностью, а на 60% – воздействием среды. При этом роль генетических факторов, по словам ученых, пока исследована фрагментарно."Существующие молекулярно-генетические исследования задержки роста плода до сих пор не давали однозначных данных о роли различных групп генов-кандидатов в формировании этой патологии. Чтобы определить гаплотип, являющийся фактором риска, мы провели логистический регрессионный анализ, использовав пермутационный тест для коррекции на множественные сравнения", – рассказал заведующий кафедрой медико-биологических дисциплин НИУ "БелГУ", профессор Михаил Чурносов.Ученые НИУ "БелГУ" провели анализ связи нескольких полиморфных локусов гена ESR1 с возникновением задержки роста плода и оценили их регуляторный потенциал. В исследовании приняли участие 196 беременных с плацентарной недостаточностью и 324 – с физиологически нормальным течением беременности.Кроме того, ученые НИУ "БелГУ" отметили, что данные локусы гена ESR1 ассоциированы и с другими патологиями женской репродуктивной системы – с развитием преэклампсии, невынашиванием беременности, бесплодием, опухолями.Результаты исследования, по словам авторов, должны быть использованы для формирования группы риска среди беременных женщин, нуждающихся в особых условиях предродового сопровождения. Наблюдение у специалистов, диета, применение медикаментозных комплексов и другие меры помогут снизить риск развития опасной патологии, подчеркнули ученые.Исследование проводилось совместно со специалистами Курского государственного медицинского университета и Университета Альфейсал (Саудовская Аравия). Участницами эксперимента стали пациентки Перинатального центра Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа. В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить исследование генетических факторов в развитии патологий беременности.
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университетская наука, навигатор абитуриента, белгородский государственный университет

Ученые нашли причины опасной патологии беременности

09:00 27.10.2020
 
© пресс-служба НИУ "БелГУ"Профессор Михаил Иванович Чурносов, зав. кафедрой медико-биологических дисциплин, руководитель лаборатории молекулярной генетики человека с сотрудниками кафедры
Профессор Михаил Иванович Чурносов, зав. кафедрой медико-биологических дисциплин, руководитель лаборатории молекулярной генетики человека с сотрудниками кафедры - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© пресс-служба НИУ "БелГУ"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Генетические предпосылки задержки в развитии плода выявили ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") в составе международного научного коллектива. Полученные данные, по словам авторов исследования, позволят спрогнозировать возникновение этой опасной патологии и своевременно принять корректирующие меры. Результаты опубликованы в журнале European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology.
Плацентарная недостаточность, приводящая к задержке роста плода – осложнение беременности, затрагивающее до 10% женщин, отметили ученые НИУ "БелГУ". Эта патология является серьезным фактором перинатальной смертности и заболеваемости, во взрослой жизни новорожденного приводя к развитию ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2-го типа.
Принято считать, как объяснили ученые НИУ "БелГУ", что процессы физиологического формирования новорожденного на 40% определяются наследственностью, а на 60% – воздействием среды. При этом роль генетических факторов, по словам ученых, пока исследована фрагментарно.
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"Существующие молекулярно-генетические исследования задержки роста плода до сих пор не давали однозначных данных о роли различных групп генов-кандидатов в формировании этой патологии. Чтобы определить гаплотип, являющийся фактором риска, мы провели логистический регрессионный анализ, использовав пермутационный тест для коррекции на множественные сравнения", – рассказал заведующий кафедрой медико-биологических дисциплин НИУ "БелГУ", профессор Михаил Чурносов.
Ученые НИУ "БелГУ" провели анализ связи нескольких полиморфных локусов гена ESR1 с возникновением задержки роста плода и оценили их регуляторный потенциал. В исследовании приняли участие 196 беременных с плацентарной недостаточностью и 324 – с физиологически нормальным течением беременности.
"Результаты проведенного исследования показали, что гаплотип TG полиморфных локусов rs2234693-rs9340799 гена ESR1 среди беременных с задержкой роста плода встречается почти в два раза чаще, чем в группе испытуемых с нормальным течением беременности. Это свидетельствуют о том, что данный гаплотип является фактором риска возникновения патологии", – объяснил Михаил Чурносов.
Кроме того, ученые НИУ "БелГУ" отметили, что данные локусы гена ESR1 ассоциированы и с другими патологиями женской репродуктивной системы – с развитием преэклампсии, невынашиванием беременности, бесплодием, опухолями.
Результаты исследования, по словам авторов, должны быть использованы для формирования группы риска среди беременных женщин, нуждающихся в особых условиях предродового сопровождения. Наблюдение у специалистов, диета, применение медикаментозных комплексов и другие меры помогут снизить риск развития опасной патологии, подчеркнули ученые.
Исследование проводилось совместно со специалистами Курского государственного медицинского университета и Университета Альфейсал (Саудовская Аравия). Участницами эксперимента стали пациентки Перинатального центра Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа. В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить исследование генетических факторов в развитии патологий беременности.
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