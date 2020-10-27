https://ria.ru/20201027/bagazh-1581698238.html

Туристы рассказали, как часто они путешествуют без багажа

Туристы, опрошенный онлайн-сервисом, рассказали, как часто они отправляются в поездку без багажа, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T11:55

2020-10-27T11:55

2020-10-27T11:55

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенный онлайн-сервисом, рассказали, как часто они отправляются в поездку без багажа, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2340 пользователей и выяснили, что почти половина из них (44 процента) никогда не летают без чемоданов. Налегке хоть раз отправлялись в путь 56 процентов туристов, причем 14 процентов делают так всегда, а 18 процентов – почти всегда. Изредка летает без дополнительных сумок четверть респондентов.Такие путешественники везут все необходимые вещи в салоне самолета. Треть респондентов размещает все необходимое в сумку весом до пяти килограммов. У каждого десятого ручная кладь весит до семи килограммов, у трети (29 процентов) – 10 килограммов. Каждый пятый умудряется собрать вещи в дорогу, уложившись в трехкилограммовый лимит, а каждый десятый рассказал, что его сумка тяжелее 10 килограммов."Летать без чемоданов легче", — вот главный аргумент в пользу такого формата путешествий для половины (49 процентов) опрошенных. Не любят сдавать вещи в багаж 18 процентов туристов, три процента опасаются, что чемоданы потеряются, а два процента стараются держать сумки при себе, поскольку возят что-то ценное.В целом полеты налегке не вызывают никакого дискомфорта у 78 процентов опрошенных. И если бы была возможность приобрести все необходимое в поездке, то 13 процентов путешественников оставили бы дома все вещи, а 12 процентов признались, что и сейчас иногда так делают.Среди тех, кто оплачивает провоз багажа, две трети везут с собой один чемодан. Четверть пользователей путешествуют с двумя, а остальные берут столько вещей, что им приходится оплачивать большее количество груза.Иногда в путешествиях шопинг бывает настолько удачным, что приходится оплачивать дополнительное место багажа. Такие ситуации были у трети опрошенных, а каждый десятый признался, что почти всегда возвращается из поездки с новыми чемоданами.

https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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