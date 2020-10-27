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Туризм
https://ria.ru/20201027/bagazh-1581698238.html
Туристы рассказали, как часто они путешествуют без багажа
Туристы, опрошенный онлайн-сервисом, рассказали, как часто они отправляются в поездку без багажа, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T11:55
2020-10-27T11:55
туристы
самолеты
отдых
туризм
туризм
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. </strong>Туристы, опрошенный онлайн-сервисом, рассказали, как часто они отправляются в поездку без багажа, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2340 пользователей и выяснили, что почти половина из них (44 процента) никогда не летают без чемоданов. Налегке хоть раз отправлялись в путь 56 процентов туристов, причем 14 процентов делают так всегда, а 18 процентов – почти всегда. Изредка летает без дополнительных сумок четверть респондентов.Такие путешественники везут все необходимые вещи в салоне самолета. Треть респондентов размещает все необходимое в сумку весом до пяти килограммов. У каждого десятого ручная кладь весит до семи килограммов, у трети (29 процентов) – 10 килограммов. Каждый пятый умудряется собрать вещи в дорогу, уложившись в трехкилограммовый лимит, а каждый десятый рассказал, что его сумка тяжелее 10 килограммов."Летать без чемоданов легче", — вот главный аргумент в пользу такого формата путешествий для половины (49 процентов) опрошенных. Не любят сдавать вещи в багаж 18 процентов туристов, три процента опасаются, что чемоданы потеряются, а два процента стараются держать сумки при себе, поскольку возят что-то ценное.В целом полеты налегке не вызывают никакого дискомфорта у 78 процентов опрошенных. И если бы была возможность приобрести все необходимое в поездке, то 13 процентов путешественников оставили бы дома все вещи, а 12 процентов признались, что и сейчас иногда так делают.Среди тех, кто оплачивает провоз багажа, две трети везут с собой один чемодан. Четверть пользователей путешествуют с двумя, а остальные берут столько вещей, что им приходится оплачивать большее количество груза.Иногда в путешествиях шопинг бывает настолько удачным, что приходится оплачивать дополнительное место багажа. Такие ситуации были у трети опрошенных, а каждый десятый признался, что почти всегда возвращается из поездки с новыми чемоданами.
https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html
https://ria.ru/20201024/puteshestviya-1580909670.html
https://ria.ru/20201026/emiraty-1580499198.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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туристы, самолеты, отдых, туризм, новости - туризм

Туристы рассказали, как часто они путешествуют без багажа

11:55 27.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПассажиры в аэропорту Домодедово
Пассажиры в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Туристы, опрошенный онлайн-сервисом, рассказали, как часто они отправляются в поездку без багажа, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2340 пользователей и выяснили, что почти половина из них (44 процента) никогда не летают без чемоданов.
Налегке хоть раз отправлялись в путь 56 процентов туристов, причем 14 процентов делают так всегда, а 18 процентов – почти всегда. Изредка летает без дополнительных сумок четверть респондентов.
Такие путешественники везут все необходимые вещи в салоне самолета. Треть респондентов размещает все необходимое в сумку весом до пяти килограммов. У каждого десятого ручная кладь весит до семи килограммов, у трети (29 процентов) – 10 килограммов. Каждый пятый умудряется собрать вещи в дорогу, уложившись в трехкилограммовый лимит, а каждый десятый рассказал, что его сумка тяжелее 10 килограммов.
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"Летать без чемоданов легче", — вот главный аргумент в пользу такого формата путешествий для половины (49 процентов) опрошенных. Не любят сдавать вещи в багаж 18 процентов туристов, три процента опасаются, что чемоданы потеряются, а два процента стараются держать сумки при себе, поскольку возят что-то ценное.
В целом полеты налегке не вызывают никакого дискомфорта у 78 процентов опрошенных. И если бы была возможность приобрести все необходимое в поездке, то 13 процентов путешественников оставили бы дома все вещи, а 12 процентов признались, что и сейчас иногда так делают.
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Среди тех, кто оплачивает провоз багажа, две трети везут с собой один чемодан. Четверть пользователей путешествуют с двумя, а остальные берут столько вещей, что им приходится оплачивать большее количество груза.
Иногда в путешествиях шопинг бывает настолько удачным, что приходится оплачивать дополнительное место багажа. Такие ситуации были у трети опрошенных, а каждый десятый признался, что почти всегда возвращается из поездки с новыми чемоданами.
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