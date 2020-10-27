https://ria.ru/20201027/avariya-1581688205.html
Женщина погибла через два часа после похорон сына
Жительница американского штата Теннесси погибла в автокатастрофе через два часа после похорон сына, об этом сообщил местный телеканал NewsChannel 5. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T04:40
2020-10-27T04:40
2020-10-27T04:40
теннесси
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Жительница американского штата <a href="http://ria.ru/location_StateofTennessee/" target="_blank" data-auto="true">Теннесси</a> погибла в автокатастрофе через два часа после похорон сына, об этом сообщил местный телеканал <a href="https://www.newschannel5.com/" target="_blank">NewsChannel 5</a>.Инцидент произошел в городе Кларксвилл, 63-летняя Кейсон Ли Уокер возвращалась с похорон своего сына, 36-летнего Джейджуана Кларка, вместе с тремя родственниками. По данным полиции, женщина не справилась с управлением, вылетела с дороги и врезалась в бетонную трубу. В результате аварии Уокер погибла, трое пассажиров были госпитализированы, двоих впоследствии отпустили из больницы. Один из пострадавших заявил, что перед инцидентом женщина кричала на водителя ехавшего позади автомобиля, который не соблюдал дистанцию и требовал уступить дорогу.Сообщается, что сын погибшей был найден с огнестрельными ранениями, при этом полиция не нашла подозреваемых в совершении преступления.
https://ria.ru/20201009/molodozheny-1578943873.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теннесси, сша, в мире
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.
Жительница американского штата Теннесси
погибла в автокатастрофе через два часа после похорон сына, об этом сообщил местный телеканал NewsChannel 5
.
Инцидент произошел в городе Кларксвилл, 63-летняя Кейсон Ли Уокер возвращалась с похорон своего сына, 36-летнего Джейджуана Кларка, вместе с тремя родственниками. По данным полиции, женщина не справилась с управлением, вылетела с дороги и врезалась в бетонную трубу.
В результате аварии Уокер погибла, трое пассажиров были госпитализированы, двоих впоследствии отпустили из больницы. Один из пострадавших заявил, что перед инцидентом женщина кричала на водителя ехавшего позади автомобиля, который не соблюдал дистанцию и требовал уступить дорогу.
Сообщается, что сын погибшей был найден с огнестрельными ранениями, при этом полиция не нашла подозреваемых в совершении преступления.