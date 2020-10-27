https://ria.ru/20201027/avariya-1581688205.html

Женщина погибла через два часа после похорон сына

Жительница американского штата Теннесси погибла в автокатастрофе через два часа после похорон сына, об этом сообщил местный телеканал NewsChannel 5. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T04:40

2020-10-27T04:40

2020-10-27T04:40

теннесси

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/100575/44/1005754424_0:54:1024:630_1400x0_80_0_0_71cb3a4df3c89062b5c03af3fdc6e33d.jpg

<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости.</strong> Жительница американского штата <a href="http://ria.ru/location_StateofTennessee/" target="_blank" data-auto="true">Теннесси</a> погибла в автокатастрофе через два часа после похорон сына, об этом сообщил местный телеканал <a href="https://www.newschannel5.com/" target="_blank">NewsChannel 5</a>.Инцидент произошел в городе Кларксвилл, 63-летняя Кейсон Ли Уокер возвращалась с похорон своего сына, 36-летнего Джейджуана Кларка, вместе с тремя родственниками. По данным полиции, женщина не справилась с управлением, вылетела с дороги и врезалась в бетонную трубу. В результате аварии Уокер погибла, трое пассажиров были госпитализированы, двоих впоследствии отпустили из больницы. Один из пострадавших заявил, что перед инцидентом женщина кричала на водителя ехавшего позади автомобиля, который не соблюдал дистанцию и требовал уступить дорогу.Сообщается, что сын погибшей был найден с огнестрельными ранениями, при этом полиция не нашла подозреваемых в совершении преступления.

https://ria.ru/20201009/molodozheny-1578943873.html

теннесси

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теннесси, сша, в мире