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Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Задержание Атамбаева
https://ria.ru/20201027/atambaev-1581771412.html
Атамбаева переведут в колонию
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева переведут из СИЗО-1 в колонию № 47, сообщили РИА Новости в Государственной службе исполнения наказаний. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T15:25
2020-10-27T16:47
задержание атамбаева
алмазбек атамбаев
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 27 окт — РИА Новости.</strong> Бывшего президента Киргизии Алмазбека <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Атамбаева</a> переведут из СИЗО-1 в колонию № 47, сообщили РИА Новости в Государственной службе исполнения наказаний.Как уточнил адвокат политика Замир Жоошев, его могут перевести уже сегодня. Накануне другой защитник Атамбаева Сергей Слесарев сообщил РИА Новости, что его клиент после перевода из СИЗО ГКНБ в столичный СИЗО-1 объявил голодовку из-за плохих условий содержания.Атамбаева во вторник в СИЗО-1 навестили сотрудники Национального центра по предупреждению пыток. Его представители сообщили РИА Новости, что Атамбаев сидит в четырехместной камере на первом этаже. Вместе с ним содержится еще один подследственный.Экс-президента из СИЗО ГКНБ освободили его сторонники на фоне массовых беспорядков в ночь с 5 на 6 октября. Однако 10 октября политика вновь задержали сотрудники спецслужб.
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/atambaev-1581593189.html
https://ria.ru/20201026/kirgiziya-1581545503.html
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алмазбек атамбаев, киргизия, в мире

Атамбаева переведут в колонию

15:25 27.10.2020 (обновлено: 16:47 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БИШКЕК, 27 окт — РИА Новости. Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева переведут из СИЗО-1 в колонию № 47, сообщили РИА Новости в Государственной службе исполнения наказаний.
Как уточнил адвокат политика Замир Жоошев, его могут перевести уже сегодня.
Накануне другой защитник Атамбаева Сергей Слесарев сообщил РИА Новости, что его клиент после перевода из СИЗО ГКНБ в столичный СИЗО-1 объявил голодовку из-за плохих условий содержания.
Атамбаева во вторник в СИЗО-1 навестили сотрудники Национального центра по предупреждению пыток. Его представители сообщили РИА Новости, что Атамбаев сидит в четырехместной камере на первом этаже. Вместе с ним содержится еще один подследственный.
Экс-глава Киргизии Алмазбек Атамбаев на встрече с митингующими сторонниками в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 15:27
Объявил голодовку. Экс-глава Киргизии Атамбаев недоволен переводом в СИЗО

“В ходе беседы Атамбаев пожаловался на условия содержания, в частности на низкую температуру в камере. Причину объявления голодовки Атамбаев объяснил тем, что судебные процессы по делу Батукаева проходят в закрытом режиме. Кроме того, его должны были перевести из СИЗО ГКНБ в учреждение № 47 ГСИН, так как он нуждается в медицинской помощи. Однако на сегодняшний день он содержится в СИЗО-1. Его требованиями являются проведение судебных разбирательств в открытом режиме и незамедлительный его перевод в учреждение № 47”, — заявил представитель центра.

Экс-президента из СИЗО ГКНБ освободили его сторонники на фоне массовых беспорядков в ночь с 5 на 6 октября. Однако 10 октября политика вновь задержали сотрудники спецслужб.
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И.о. главы Киргизии Жапаров будет баллотироваться на пост президента
 
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Задержание АтамбаеваАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
 
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