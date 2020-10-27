https://ria.ru/20201027/atambaev-1581771412.html
Атамбаева переведут в колонию
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева переведут из СИЗО-1 в колонию № 47, сообщили РИА Новости в Государственной службе исполнения наказаний. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T15:25
2020-10-27T15:25
2020-10-27T16:47
задержание атамбаева
алмазбек атамбаев
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 27 окт — РИА Новости.</strong> Бывшего президента Киргизии Алмазбека <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Атамбаева</a> переведут из СИЗО-1 в колонию № 47, сообщили РИА Новости в Государственной службе исполнения наказаний.Как уточнил адвокат политика Замир Жоошев, его могут перевести уже сегодня. Накануне другой защитник Атамбаева Сергей Слесарев сообщил РИА Новости, что его клиент после перевода из СИЗО ГКНБ в столичный СИЗО-1 объявил голодовку из-за плохих условий содержания.Атамбаева во вторник в СИЗО-1 навестили сотрудники Национального центра по предупреждению пыток. Его представители сообщили РИА Новости, что Атамбаев сидит в четырехместной камере на первом этаже. Вместе с ним содержится еще один подследственный.Экс-президента из СИЗО ГКНБ освободили его сторонники на фоне массовых беспорядков в ночь с 5 на 6 октября. Однако 10 октября политика вновь задержали сотрудники спецслужб.
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/atambaev-1581593189.html
https://ria.ru/20201026/kirgiziya-1581545503.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алмазбек атамбаев, киргизия, в мире
БИШКЕК, 27 окт — РИА Новости.
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
переведут из СИЗО-1 в колонию № 47, сообщили РИА Новости в Государственной службе исполнения наказаний.
Как уточнил адвокат политика Замир Жоошев, его могут перевести уже сегодня.
Накануне другой защитник Атамбаева Сергей Слесарев сообщил РИА Новости, что его клиент после перевода из СИЗО ГКНБ в столичный СИЗО-1 объявил голодовку из-за плохих условий содержания.
Атамбаева во вторник в СИЗО-1 навестили сотрудники Национального центра по предупреждению пыток. Его представители сообщили РИА Новости, что Атамбаев сидит в четырехместной камере на первом этаже. Вместе с ним содержится еще один подследственный.
“В ходе беседы Атамбаев пожаловался на условия содержания, в частности на низкую температуру в камере. Причину объявления голодовки Атамбаев объяснил тем, что судебные процессы по делу Батукаева проходят в закрытом режиме. Кроме того, его должны были перевести из СИЗО ГКНБ в учреждение № 47 ГСИН, так как он нуждается в медицинской помощи. Однако на сегодняшний день он содержится в СИЗО-1. Его требованиями являются проведение судебных разбирательств в открытом режиме и незамедлительный его перевод в учреждение № 47”, — заявил представитель центра.
Экс-президента из СИЗО ГКНБ освободили его сторонники на фоне массовых беспорядков в ночь с 5 на 6 октября. Однако 10 октября политика вновь задержали сотрудники спецслужб.