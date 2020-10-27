https://ria.ru/20201027/atambaev-1581771412.html

Атамбаева переведут в колонию

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева переведут из СИЗО-1 в колонию № 47, сообщили РИА Новости в Государственной службе исполнения наказаний. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T15:25

2020-10-27T15:25

2020-10-27T16:47

задержание атамбаева

алмазбек атамбаев

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 27 окт — РИА Новости.</strong> Бывшего президента Киргизии Алмазбека <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Атамбаева</a> переведут из СИЗО-1 в колонию № 47, сообщили РИА Новости в Государственной службе исполнения наказаний.Как уточнил адвокат политика Замир Жоошев, его могут перевести уже сегодня. Накануне другой защитник Атамбаева Сергей Слесарев сообщил РИА Новости, что его клиент после перевода из СИЗО ГКНБ в столичный СИЗО-1 объявил голодовку из-за плохих условий содержания.Атамбаева во вторник в СИЗО-1 навестили сотрудники Национального центра по предупреждению пыток. Его представители сообщили РИА Новости, что Атамбаев сидит в четырехместной камере на первом этаже. Вместе с ним содержится еще один подследственный.Экс-президента из СИЗО ГКНБ освободили его сторонники на фоне массовых беспорядков в ночь с 5 на 6 октября. Однако 10 октября политика вновь задержали сотрудники спецслужб.

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/atambaev-1581593189.html

https://ria.ru/20201026/kirgiziya-1581545503.html

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киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алмазбек атамбаев, киргизия, в мире