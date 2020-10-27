https://ria.ru/20201027/asteroid-1581604672.html

Космический груз. На Землю доставят древнейший материал Солнечной системы

Космический аппарат НАСА OSIRIS-REx 20 октября коснулся астероида Бенну и взял пробы грунта. Ученые намерены проверить гипотезу о древнем происхождении этого... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T08:00

2020-10-27T08:00

2020-10-27T08:14

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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Владислав Стрекопытов.</strong> Космический аппарат <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> OSIRIS-REx 20 октября коснулся астероида Бенну и взял пробы грунта. Ученые намерены проверить гипотезу о древнем происхождении этого небесного тела и поискать там первичные "кирпичики жизни". О неожиданных открытиях, совершенных при изучении космических объектов, — в материале РИА Новости."Ископаемые" фрагменты Солнечной системыСчитается, что, в отличие от планет, внутри которых произошла дифференциация вещества, астероиды образованы первичным материалом протопланетного облака — из него сформировалась вся Солнечная система. Как говорят ученые, это "капсулы времени, сохранившиеся в космическом вакууме". Небольшие их части периодически падают на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a> в виде метеоритов, но никогда не известно, откуда они откололись. Другое дело, если есть возможность получить конкретные образцы.Впервые это удалось космическому аппарату <a href="http://ria.ru/organization_JAponskoe_agentstvo_aehrokosmicheskikh_issledovanijj/" target="_blank" data-auto="true">Японского агентства аэрокосмических исследований</a> JAXA — "Хаябуса". В ноябре 2005 года он собрал пробы грунта с поверхности астероида Итокава и доставил их на Землю в июне 2010 года.Вскрыв капсулу, ученые обнаружили примерно полторы тысячи микрозерен оливина, пироксенов и плагиоклазов — типичных минералов углистых хондритов. Интересно, что они оказались метаморфизованными, то есть долго подвергались нагреву, что возможно только в недрах более крупного космического тела.В 2019 году японцы повторили миссию. Космический зонд "Хаябуса-2" взял две пробы на астероиде Рюгу, причем одну — из подповерхностных слоев. По астероиду выстрелили медной болванкой, а затем из образовавшегося кратера собрали обломки грунта.Планируется, что капсулу доставят на Землю 6 декабря этого года. Это будут первые образцы, полученные из пусть неглубоких, но недр астероида.Несмотря на успехи обеих миссий, при детальном анализе выяснилось: и Итокава, и Рюгу — очень молодые астероиды, не старше девяти миллионов лет. Ученые считают их фрагментами более крупного объекта.А вот астероид Бенну, по мнению специалистов, сложен из той же самой космической пыли, из которой 4,6 миллиарда лет назад сформировались Солнце и планеты. Возможно, он даже древнее. Для планетологов получить его образцы — возможность заглянуть в самое глубокое прошлое Солнечной системы.Бенну интересен не только возрастом. Изучая астероид с помощью наземных и космических телескопов, ученые предположили, что он богат углеродом и содержит органические вещества — аденин, гуанин, ксантин, гипоксантин, пурин, диаминопурин, а также воду. Если сложные молекулы, состоящие из цепочек углерода, кислорода, водорода и азота — главных химических элементов всех живых существ — обнаружат в образцах, можно будет более определенно говорить о важной роли комет и астероидов в доставке на нашу планету первичных "кирпичиков жизни".Образцы с Бенну прибудут на Землю в сентябре 2023 года."Полевые работы" на ЛунеНесмотря на возможности современных дистанционных методов исследования, вещественные пробы — до сих пор единственный достоверный источник информации о составе планет и их спутников. И лучше всех изучена, конечно же, Луна. С июля 1969-го по декабрь 1972-го на Луну высаживались шесть экипажей американских астронавтов программы "Аполлон". Они доставили на Землю в общей сложности 383 килограмма проб лунной почвы (реголита), ударных брекчий из кратеров, вулканических базальтов и других коренных пород. Вся информация собрана в открытом <a href="https://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Атласе лунных образцов</a> Института наук о Луне и планетах в <a href="http://ria.ru/location_Houston/" target="_blank" data-auto="true">Хьюстоне</a>. В общей сложности это 2414 образцов, взятых как с поверхности, так и с помощью бурения. Некоторым самым выдающимся присвоены имена, и у каждого своя история. Например, <a href="https://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2015&sample=15415" target="_blank" rel="nofollow noopener">Камень Бытия</a> — первая находка анортозита — из крупнокристаллической породы, из которой сложена древняя кора лунных "материков". Обнаружили его случайно, во время незапланированной остановки экипажа "Аполлона-15" у кратера Сперр. Ярко сверкающий на солнце кусок резко отличался от брекчий и базальтов, собранных раньше. "Кажется, мы нашли то, зачем сюда прилетели", — доложил на Землю Дэвид Скотт. Камень Бытия — один из самых древних, найденных в ходе программы "Аполлон". Его возраст оценивается специалистами в 4,1 миллиарда лет — то есть он почти ровесник Луны.Еще один "именной" образец — <a href="https://www.lpi.usra.edu/lunar/samples/atlas/detail/?mission=Apollo%2014&sample=14321" target="_blank" rel="nofollow noopener">Большая Берта</a> — знаменит тем, что в нем <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0012821X19300202" target="_blank" rel="nofollow noopener">обнаружили</a> земной циркон. Ученые предполагают: около четырех миллиардов лет назад, когда Луна была втрое ближе к Земле, упавший астероид выбил с поверхности планеты кусок породы, и он стал метеоритом и прилетел на Луну.Изучение геологии Луны было одним из приоритетов американской лунной программы, а в экипаж "Аполлона-17" включили первого в истории ученого-астронавта — геолога Харрисона Шмитта.Небольшие пробы лунного грунта доставили на Землю и возвращаемые аппараты советских автоматических станций "Луна-16", "Луна-20" и "Луна-24", побывавшие там в 1970, 1972 и 1976 году соответственно.Что касается других проектов, то образцами внеземного вещества с определенной натяжкой можно считать пыль из хвоста кометы 81P/Вильда, добытую в 2004 году автоматической межпланетной станцией НАСА "Стардаст", и частицы солнечного ветра, собранные с 2001 по 2004 год зондом НАСА Genesis.В планах — Луна, Фобос и МарсПрактически все программы по освоению Луны предусматривают отбор образцов на поверхности и бурение скважин. Уже в декабре этого года <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> планирует отправить автоматическую станцию "Чанъэ-5" с возвращаемым модулем, который, как предполагается, доставит на Землю образцы лунного грунта и пород с глубины два метра. А к 2030 году на Луну должны высадиться китайские космонавты.Совсем недавно, 13 октября 2020 года, НАСА и космические агентства семи стран — <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>, <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, <a href="http://ria.ru/location_Luxembourg/" target="_blank" data-auto="true">Люксембурга</a> и <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> — подписали соглашение о реализации самой масштабной в истории лунной программы "Артемида". Она предполагает, что люди вернутся на Луну в 2024-м, а после 2028 года начнут строить там постоянную базу. "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" планирует отправить собственные автоматические станции для изучения внутреннего строения Луны и отбора проб — "Луна-27" и "Луна-28" ("Луна-Грунт"). Кроме того, до 2025 года в России в рамках Федеральной космической программы реализуют еще один проект, "Фобос-Грунт-2"— по доставке на Землю образцов с одного из спутников Марса, Фобоса. Туда же нацелились японцы. В феврале 2020 года JAXA объявило: программа по изучению спутников Марса под названием Martian Moons Exploration (MMX) официально переведена в стадию активного развития. На Фобос спустят аппарат, аналогичный тем, что использовали на астероидах Итокава и Рюгу. Если все пойдет как задумано, пробы с марсианского спутника будут на Земле в 2029 году.На Марсе сейчас работает марсоход Perseverance миссии НАСА "Марс-2020", оснащенный оборудованием для взятия образцов. Но технологии доставки их на Землю пока нет. Perseverance отберет 30 проб весом 20 граммов каждая, запечатает в металлические цилиндры размером с шариковую ручку и оставит в определенном месте на Марсе. Сейчас там уже лежат около полукилограмма образцов, полученных марсоходом Curiosity. Проектом по их транспортировке занимается НАСА совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskoe_kosmicheskoe_agentstvo/" target="_blank" data-auto="true">Европейским космическим агентством</a> (ЕКА). По плану они достигнут Земли в 2031 году. И это будет первый в истории космонавтики запуск ракеты с поверхности другой планеты.

https://ria.ru/20201024/asteroid-1581238185.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, астероиды, марс, космос - риа наука, европейское космическое агентство, роскосмос, наса