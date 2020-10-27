Экс-премьер Армении предложил правительству уйти в отставку
15:23 27.10.2020 (обновлено: 15:31 27.10.2020)
© Sputnik / Asatur YesayantsЭкс-премьер Армении Вазген Манукян
© Sputnik / Asatur Yesayants
ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости. Первый премьер независимой Армении, бывший министр обороны Вазген Манукян призвал правительство страны уйти в отставку и передать всю власть армии в связи с ситуацией, сложившейся в зоне карабахского конфликта.
"Можно ли изменить ситуацию, внести перелом? Да, но не при нынешнем правлении… Это правительство должно уйти в отставку, передав всю власть армии, и сделать это добровольно, без потрясений, последствия которых могут быть разрушительными", - говорится в тексте заявления Манукяна, размещенном на странице возглавляемого им общественно-политического клуба "Вернатун".
По его словам, армия, взяв всю власть в свои руки, должна вместе с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой сформировать совместный комитет обороны, организовать необходимые мероприятия, исходящие из сложившейся военной ситуации, снискать доверие, пойти на переговоры с заинтересованными государствами и международными структурами. "Это единственное спасение, в противном случае мы можем потерять все", - считает экс-премьер.
Манукян был премьером Армении в 1990-1991 годах, в начале 1990-х возглавлял министерство обороны Армении. В 1996 году участвовал в президентских выборах, обвинил в фальсификациях итогов голосования занимавшего тогда пост президента Левона Тер-Петросяна. Однако ЦИК заявил о переизбрании Тер-Петросяна на второй срок.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.