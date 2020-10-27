https://ria.ru/20201027/armeniya-1581770959.html

Экс-премьер Армении предложил правительству уйти в отставку

Первый премьер независимой Армении, бывший министр обороны Вазген Манукян призвал правительство страны уйти в отставку и передать всю власть армии в связи с... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T15:23

2020-10-27T15:23

2020-10-27T15:31

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

левон тер-петросян

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581772247_0:0:962:541_1400x0_80_0_0_25ed1d2d04e1a547f801e73b2045de05.jpg

<strong>ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости.</strong> Первый премьер независимой Армении, бывший министр обороны Вазген Манукян призвал правительство страны уйти в отставку и передать всю власть армии в связи с ситуацией, сложившейся в зоне карабахского конфликта.По его словам, армия, взяв всю власть в свои руки, должна вместе с непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республикой</a> сформировать совместный комитет обороны, организовать необходимые мероприятия, исходящие из сложившейся военной ситуации, снискать доверие, пойти на переговоры с заинтересованными государствами и международными структурами. "Это единственное спасение, в противном случае мы можем потерять все", - считает экс-премьер.Манукян был премьером <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в 1990-1991 годах, в начале 1990-х возглавлял министерство обороны Армении. В 1996 году участвовал в президентских выборах, обвинил в фальсификациях итогов голосования занимавшего тогда пост президента <a href="http://ria.ru/person_Levon_Ter-Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Левона Тер-Петросяна</a>. Однако ЦИК заявил о переизбрании Тер-Петросяна на второй срок.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201026/armeniya-1581666079.html

15

нагорно-карабахская республика

сша

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

левон тер-петросян, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире