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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201027/armeniya-1581770959.html
Экс-премьер Армении предложил правительству уйти в отставку
Первый премьер независимой Армении, бывший министр обороны Вазген Манукян призвал правительство страны уйти в отставку и передать всю власть армии в связи с... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T15:23
2020-10-27T15:31
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
левон тер-петросян
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости.</strong> Первый премьер независимой Армении, бывший министр обороны Вазген Манукян призвал правительство страны уйти в отставку и передать всю власть армии в связи с ситуацией, сложившейся в зоне карабахского конфликта.По его словам, армия, взяв всю власть в свои руки, должна вместе с непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республикой</a> сформировать совместный комитет обороны, организовать необходимые мероприятия, исходящие из сложившейся военной ситуации, снискать доверие, пойти на переговоры с заинтересованными государствами и международными структурами. "Это единственное спасение, в противном случае мы можем потерять все", - считает экс-премьер.Манукян был премьером <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в 1990-1991 годах, в начале 1990-х возглавлял министерство обороны Армении. В 1996 году участвовал в президентских выборах, обвинил в фальсификациях итогов голосования занимавшего тогда пост президента <a href="http://ria.ru/person_Levon_Ter-Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Левона Тер-Петросяна</a>. Однако ЦИК заявил о переизбрании Тер-Петросяна на второй срок.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201026/armeniya-1581666079.html
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нагорно-карабахская республика
сша
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левон тер-петросян, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Экс-премьер Армении предложил правительству уйти в отставку

15:23 27.10.2020 (обновлено: 15:31 27.10.2020)
 
© Sputnik / Asatur YesayantsЭкс-премьер Армении Вазген Манукян
Экс-премьер Армении Вазген Манукян - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Sputnik / Asatur Yesayants
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ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости. Первый премьер независимой Армении, бывший министр обороны Вазген Манукян призвал правительство страны уйти в отставку и передать всю власть армии в связи с ситуацией, сложившейся в зоне карабахского конфликта.
"Можно ли изменить ситуацию, внести перелом? Да, но не при нынешнем правлении… Это правительство должно уйти в отставку, передав всю власть армии, и сделать это добровольно, без потрясений, последствия которых могут быть разрушительными", - говорится в тексте заявления Манукяна, размещенном на странице возглавляемого им общественно-политического клуба "Вернатун".
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По его словам, армия, взяв всю власть в свои руки, должна вместе с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой сформировать совместный комитет обороны, организовать необходимые мероприятия, исходящие из сложившейся военной ситуации, снискать доверие, пойти на переговоры с заинтересованными государствами и международными структурами. "Это единственное спасение, в противном случае мы можем потерять все", - считает экс-премьер.
Манукян был премьером Армении в 1990-1991 годах, в начале 1990-х возглавлял министерство обороны Армении. В 1996 году участвовал в президентских выборах, обвинил в фальсификациях итогов голосования занимавшего тогда пост президента Левона Тер-Петросяна. Однако ЦИК заявил о переизбрании Тер-Петросяна на второй срок.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаЛевон Тер-ПетросянНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
 
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