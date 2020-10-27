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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201027/armeniya-1581707313.html
Ереван заявил о вынужденных ответных ударах по азербайджанским войскам
В Министерстве обороны Армении заявили, что вынуждены отвечать на обстрелы азербайджанских военных в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T10:31
2020-10-27T11:50
сша
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны армении
иран
азербайджан
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 27 окт — РИА Новости.</strong> В Министерстве обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> заявили, что вынуждены отвечать на обстрелы азербайджанских военных в Нагорном Карабахе."Сегодня утром с 10:00 до 10:15 (09:00-09:15 мск. — Прим. ред.) азербайджанская сторона, вновь нарушив режим прекращения огня, обстреляла из беспилотников (один из которых упал на территории Армении) и ракетно-артиллерийских средств позиции пограничной заставы на южной границе с Ираном", — написала в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan">Facebook</a> пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян.Она также подчеркнула, что Баку продолжает атаковать южную границу Армении, есть раненые. В Азербайджане эту информацию опровергли. "Азербайджан полностью соблюдает новый режим гуманитарного перемирия. Наоборот, 27 октября, начиная с 09:30 (08:30 мск. — Прим. ред.) и до сегодняшнего времени армянская сторона подвергла интенсивному минометному обстрелу наши территории в направлении села Агбенд Зангиланского района", — прокомментировали в азербайджанском военном ведомстве.Конфликт продолжается с 1988 года. Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/">ОДКБ</a>.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к устойчивой деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.
Ереван скоро заявит о переселении армян Карабаха в Ливан и во Францию 😂😂. Мало осталось
23
Армянам надо по чеснаку уйти с карабаха, как бы это ни было тяжело, тем более, что есть решения совбеза ООН, признающие эта территорию за азербайджаном.
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сша
армения
иран
азербайджан
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сша, армения, минобороны армении, иран, азербайджан, в мире

Ереван заявил о вынужденных ответных ударах по азербайджанским войскам

10:31 27.10.2020 (обновлено: 11:50 27.10.2020)
 
© Фото : Минобороны АрменииВоенная техника армии Армении
Военная техника армии Армении - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Фото : Минобороны Армении
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 окт — РИА Новости. В Министерстве обороны Армении заявили, что вынуждены отвечать на обстрелы азербайджанских военных в Нагорном Карабахе.
"Сегодня утром с 10:00 до 10:15 (09:00-09:15 мск. — Прим. ред.) азербайджанская сторона, вновь нарушив режим прекращения огня, обстреляла из беспилотников (один из которых упал на территории Армении) и ракетно-артиллерийских средств позиции пограничной заставы на южной границе с Ираном", — написала в Facebook пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян.
Она также подчеркнула, что Баку продолжает атаковать южную границу Армении, есть раненые. В Азербайджане эту информацию опровергли.
"Азербайджан полностью соблюдает новый режим гуманитарного перемирия. Наоборот, 27 октября, начиная с 09:30 (08:30 мск. — Прим. ред.) и до сегодняшнего времени армянская сторона подвергла интенсивному минометному обстрелу наши территории в направлении села Агбенд Зангиланского района", — прокомментировали в азербайджанском военном ведомстве.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Конфликт продолжается с 1988 года. Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к устойчивой деэскалации.
Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.
"Это очень тяжелое зрелище": обстрелы в Карабахе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Несмотря на договоренность о гуманитарном перемирии, бои продолжаются.

Женщины в подвале своего дома в Степанакерте
1 из 14

Несмотря на договоренность о гуманитарном перемирии, бои продолжаются.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В окрестностях Степанакерта каждый день гремят взрывы.

Пожилой мужчина на одной из улиц Степанакерта
2 из 14

В окрестностях Степанакерта каждый день гремят взрывы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Тяжелые бои идут на южном направлении.

Дом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта
3 из 14

Тяжелые бои идут на южном направлении.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Город Мартуни, села Урекан, Ишханадзор, Айгеовит и Вургаван в выходные обстреляли ракетами.

Люди молятся в храме в Степанакерте
4 из 14

Город Мартуни, села Урекан, Ишханадзор, Айгеовит и Вургаван в выходные обстреляли ракетами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Около трети жителей Карабаха покинули родные города и села.

Мужчина в своем доме, поврежденном в результате ракетного обстрела селения Шош
5 из 14

Около трети жителей Карабаха покинули родные города и села.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Тем, кто остался дома, приходится ночевать в подвалах и бомбоубежищах.

Жители Степанакерта скрываются от обстрелов города в нижней части храма
6 из 14

Тем, кто остался дома, приходится ночевать в подвалах и бомбоубежищах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

От ракетных ударов страдают и азербайджанские города.

Жители Гянджи у разрушенных после обстрела домов
7 из 14

От ракетных ударов страдают и азербайджанские города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В ночь на субботу обстрелам подверглись Гянджа и Мингечевир.

Жительница Гянджи в разрушенном после обстрела доме
8 из 14

В ночь на субботу обстрелам подверглись Гянджа и Мингечевир.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В Гяндже разрушено около 20 домов, пострадали десятки человек.

Жители Гянджи в разрушенном после обстрела доме
9 из 14

В Гяндже разрушено около 20 домов, пострадали десятки человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Спасатели извлекли из-под завалов 13 тел погибших.

Дом в Гяндже, разрушенный после обстрела
10 из 14

Спасатели извлекли из-под завалов 13 тел погибших.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

"Это очень тяжелое зрелище, никому не пожелаешь это увидеть", — рассказала жительница города.

Сотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов разрушенных домов после ракетного обстрела города Гянджа
11 из 14

"Это очень тяжелое зрелище, никому не пожелаешь это увидеть", — рассказала жительница города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Минобороны Армении опровергло причастность к случившемуся.

Женщина возле разбитых витрин магазина в результате ракетного обстрела города Гянджа
12 из 14

Минобороны Армении опровергло причастность к случившемуся.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В ЕС и ООН осудили нанесение ударов по населенным пунктам в районе конфликта.

Дом, поврежденный в результате ракетного обстрела города Гянджа
13 из 14

В ЕС и ООН осудили нанесение ударов по населенным пунктам в районе конфликта.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Президент Азербайджана пригрозил ответить на обстрел городов на поле боя.

Разбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута
14 из 14

Президент Азербайджана пригрозил ответить на обстрел городов на поле боя.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 14

Несмотря на договоренность о гуманитарном перемирии, бои продолжаются.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 14

В окрестностях Степанакерта каждый день гремят взрывы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 14

Тяжелые бои идут на южном направлении.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 14

Город Мартуни, села Урекан, Ишханадзор, Айгеовит и Вургаван в выходные обстреляли ракетами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 14

Около трети жителей Карабаха покинули родные города и села.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 14

Тем, кто остался дома, приходится ночевать в подвалах и бомбоубежищах.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 14

От ракетных ударов страдают и азербайджанские города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
8 из 14

В ночь на субботу обстрелам подверглись Гянджа и Мингечевир.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
9 из 14

В Гяндже разрушено около 20 домов, пострадали десятки человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
10 из 14

Спасатели извлекли из-под завалов 13 тел погибших.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
11 из 14

"Это очень тяжелое зрелище, никому не пожелаешь это увидеть", — рассказала жительница города.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
12 из 14

Минобороны Армении опровергло причастность к случившемуся.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
13 из 14

В ЕС и ООН осудили нанесение ударов по населенным пунктам в районе конфликта.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
14 из 14

Президент Азербайджана пригрозил ответить на обстрел городов на поле боя.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаСШААрменияМинобороны АрменииИранАзербайджанВ мире
 
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