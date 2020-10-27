https://ria.ru/20201027/armeniya-1581707313.html

Ереван заявил о вынужденных ответных ударах по азербайджанским войскам

В Министерстве обороны Армении заявили, что вынуждены отвечать на обстрелы азербайджанских военных в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T10:31

2020-10-27T10:31

2020-10-27T11:50

сша

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

иран

азербайджан

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 27 окт — РИА Новости.</strong> В Министерстве обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> заявили, что вынуждены отвечать на обстрелы азербайджанских военных в Нагорном Карабахе."Сегодня утром с 10:00 до 10:15 (09:00-09:15 мск. — Прим. ред.) азербайджанская сторона, вновь нарушив режим прекращения огня, обстреляла из беспилотников (один из которых упал на территории Армении) и ракетно-артиллерийских средств позиции пограничной заставы на южной границе с Ираном", — написала в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan">Facebook</a> пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян.Она также подчеркнула, что Баку продолжает атаковать южную границу Армении, есть раненые. В Азербайджане эту информацию опровергли. "Азербайджан полностью соблюдает новый режим гуманитарного перемирия. Наоборот, 27 октября, начиная с 09:30 (08:30 мск. — Прим. ред.) и до сегодняшнего времени армянская сторона подвергла интенсивному минометному обстрелу наши территории в направлении села Агбенд Зангиланского района", — прокомментировали в азербайджанском военном ведомстве.Конфликт продолжается с 1988 года. Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/">ОДКБ</a>.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она не привела к устойчивой деэскалации.Третий раз о прекращении вооруженного противостояния заявили по результатам переговоров в США, которые состоялись в выходные, успехом это тоже не увенчалось.

Nope Nope Ереван скоро заявит о переселении армян Карабаха в Ливан и во Францию 😂😂. Мало осталось 23

Да ладно Армянам надо по чеснаку уйти с карабаха, как бы это ни было тяжело, тем более, что есть решения совбеза ООН, признающие эта территорию за азербайджаном. 21

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азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, армения, минобороны армении, иран, азербайджан, в мире