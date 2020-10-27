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https://ria.ru/20201027/appstore-1581715883.html
Приложения и игры в App Store станут еще дороже для россиян
Apple готовится к резкому повышению цен в своем магазине приложений App Store. Изменения, как сообщает компания, коснутся шести стран — России, Индии,... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T11:10
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риа наука
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apple ipad
apple
технологии
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<strong>МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> готовится к резкому повышению цен в своем магазине приложений App Store. Изменения, как <a href="https://developer.apple.com/news/?id=ul8i5to3&amp;1603753762" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a> компания, коснутся шести стран — России, Индии, Индонезии, ЮАР, Бразилии и Колумбии.Apple непопулярную меру объясняет тем, что в этих странах выросли налоги или изменился курс национальной валюты. Стоимость приложений, игр и покупок внутри софта изменится уже в ближайшие дни, возможно, до конца октября 2020 года.Рост цен для российских пользователей <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a>, <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPad_planshet/" target="_blank" data-auto="true">iPad</a> и Watch составит от 20 до 30 процентов. Так, игра, стоившая 299 рублей, теперь обойдется в 379 рублей, а приложение, которое предлагалось к установке за 1190 рублей, подорожает до 1490 рублей.
https://ria.ru/20201026/ayfon-1581589918.html
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apple iphone, apple ipad, apple, технологии

Приложения и игры в App Store станут еще дороже для россиян

11:10 27.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаставки на экранах новых смартфонов компании Apple в магазине re:Store
Заставки на экранах новых смартфонов компании Apple в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Apple готовится к резкому повышению цен в своем магазине приложений App Store. Изменения, как сообщает компания, коснутся шести стран — России, Индии, Индонезии, ЮАР, Бразилии и Колумбии.
Apple непопулярную меру объясняет тем, что в этих странах выросли налоги или изменился курс национальной валюты. Стоимость приложений, игр и покупок внутри софта изменится уже в ближайшие дни, возможно, до конца октября 2020 года.
Заставка на экране нового смартфона компании Apple в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 15:10РИА Наука
Первые покупатели iPhone 12 пожаловались на неожиданную проблему
Рост цен для российских пользователей iPhone, iPad и Watch составит от 20 до 30 процентов. Так, игра, стоившая 299 рублей, теперь обойдется в 379 рублей, а приложение, которое предлагалось к установке за 1190 рублей, подорожает до 1490 рублей.
 
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