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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201027/antitela-1581742575.html
Попова заявила, что организм сохраняет память об антителах к COVID-19
Антитела к коронавирусу у переболевших не пропадают, сохраняются клетки памяти, способные вырабатывать антитела при встрече с вирусом, заявила глава... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T13:16
2020-10-27T13:17
распространение нового коронавируса
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Антитела к коронавирусу у переболевших не пропадают, сохраняются клетки памяти, способные вырабатывать антитела при встрече с вирусом, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.Она пояснила, что в организме сохраняется память об антителах и при следующей встрече с вирусом происходит мгновенная выработка антител.По словам Поповой, пугаться того, что у человека пропали антитела пока преждевременно - исследований, которые показывали бы, что переболевший человек способен утратить иммунитет и заболеть повторно, пока нет.Кроме того, имеющиеся сейчас тест-системы определяют высокий уровень антител, уточнила Попова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201027/vaktsina-1581735014.html
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова заявила, что организм сохраняет память об антителах к COVID-19

13:16 27.10.2020 (обновлено: 13:17 27.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова на форуме "Россия - Африка" в Сочи
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на форуме Россия - Африка в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Антитела к коронавирусу у переболевших не пропадают, сохраняются клетки памяти, способные вырабатывать антитела при встрече с вирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Организм сохраняет память, но не тот очень большой уровень иммунитета, который есть. Так происходит при всех инфекциях",- сказала Попова на форуме "Здоровое общество".
Она пояснила, что в организме сохраняется память об антителах и при следующей встрече с вирусом происходит мгновенная выработка антител.
По словам Поповой, пугаться того, что у человека пропали антитела пока преждевременно - исследований, которые показывали бы, что переболевший человек способен утратить иммунитет и заболеть повторно, пока нет.
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У каждой вакцины от COVID-19 будет своя целевая аудитория, заявила Попова
Кроме того, имеющиеся сейчас тест-системы определяют высокий уровень антител, уточнила Попова.
"Сейчас задача стоит другая, мы её поставили перед нашими учеными, они уже близки к регистрации таких тест-систем, которые будут определять антитела на более низких уровнях",- добавила Попова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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