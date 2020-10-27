Попова заявила, что организм сохраняет память об антителах к COVID-19
13:16 27.10.2020 (обновлено: 13:17 27.10.2020)
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова на форуме "Россия - Африка" в Сочи
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Антитела к коронавирусу у переболевших не пропадают, сохраняются клетки памяти, способные вырабатывать антитела при встрече с вирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Организм сохраняет память, но не тот очень большой уровень иммунитета, который есть. Так происходит при всех инфекциях",- сказала Попова на форуме "Здоровое общество".
Она пояснила, что в организме сохраняется память об антителах и при следующей встрече с вирусом происходит мгновенная выработка антител.
По словам Поповой, пугаться того, что у человека пропали антитела пока преждевременно - исследований, которые показывали бы, что переболевший человек способен утратить иммунитет и заболеть повторно, пока нет.
Кроме того, имеющиеся сейчас тест-системы определяют высокий уровень антител, уточнила Попова.
"Сейчас задача стоит другая, мы её поставили перед нашими учеными, они уже близки к регистрации таких тест-систем, которые будут определять антитела на более низких уровнях",- добавила Попова.
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