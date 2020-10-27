https://ria.ru/20201027/antarktida-1581718521.html

К Антарктиде спустя 200 лет. Что об Антарктике узнала новая экспедиция?

28 января 1820 года русские моряки открыли Антарктиду. Прошло 200 лет, но даже этого времени не хватило, чтобы основательно изучить южный материк. Зачем отправлять новую экспедицию к Антарктиде? Что сейчас происходит с шестым континентом Земли, почему какие-то острова пришлось вновь наносить на карту, а магнитный полюс регулярно приходится ловить?

2020-10-27T14:00

2020-10-27T14:00

2020-10-27T14:00

истории.doc

подкаст

иван крузенштерн

михаил лазарев (мореплаватель)

фаддей беллинсгаузен

адмирал владимирский (судно)

джеймс кук

антарктида

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К Антарктиде спустя 200 лет. Что об Антарктике узнала новая экспедиция? 28 января 1820 года русские моряки открыли Антарктиду. Прошло 200 лет, но даже этого времени не хватило, чтобы основательно изучить южный материк. Зачем отправлять новую экспедицию к Антарктиде? Что сейчас происходит с шестым континентом Земли, почему какие-то острова пришлось вновь наносить на карту, а магнитный полюс регулярно приходится "ловить"?

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антарктида

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, иван крузенштерн, михаил лазарев (мореплаватель), фаддей беллинсгаузен, адмирал владимирский (судно), джеймс кук, антарктида, история