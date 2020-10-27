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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20201027/antarktida-1581718521.html
К Антарктиде спустя 200 лет. Что об Антарктике узнала новая экспедиция?
28 января 1820 года русские моряки открыли Антарктиду. Прошло 200 лет, но даже этого времени не хватило, чтобы основательно изучить южный материк. Зачем отправлять новую экспедицию к Антарктиде? Что сейчас происходит с шестым континентом Земли, почему какие-то острова пришлось вновь наносить на карту, а магнитный полюс регулярно приходится ловить?
2020-10-27T14:00
2020-10-27T14:00
истории.doc
подкаст
иван крузенштерн
михаил лазарев (мореплаватель)
фаддей беллинсгаузен
адмирал владимирский (судно)
джеймс кук
антарктида
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К Антарктиде спустя 200 лет. Что об Антарктике узнала новая экспедиция?
28 января 1820 года русские моряки открыли Антарктиду. Прошло 200 лет, но даже этого времени не хватило, чтобы основательно изучить южный материк. Зачем отправлять новую экспедицию к Антарктиде? Что сейчас происходит с шестым континентом Земли, почему какие-то острова пришлось вновь наносить на карту, а магнитный полюс регулярно приходится "ловить"?
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аудио, подкаст, иван крузенштерн, михаил лазарев (мореплаватель), фаддей беллинсгаузен, адмирал владимирский (судно), джеймс кук, антарктида, история

К Антарктиде спустя 200 лет. Что об Антарктике узнала новая экспедиция?

14:00 27.10.2020
 
Истории.doc
К Антарктиде спустя 200 лет. Что об Антарктике узнала новая экспедиция?
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
28 января 1820 года русские моряки открыли Антарктиду. Прошло 200 лет, но даже этого времени не хватило, чтобы основательно изучить южный материк. Зачем отправлять новую экспедицию к Антарктиде? Что сейчас происходит с шестым континентом Земли, почему какие-то острова пришлось вновь наносить на карту, а магнитный полюс регулярно приходится ловить?
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Истории.docПодкастИван КрузенштернМихаил Лазарев (мореплаватель)Фаддей БеллинсгаузенАдмирал Владимирский (судно)Джеймс КукАнтарктидаистория
 
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