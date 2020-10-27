https://ria.ru/20201027/amerika-1581646419.html

Демократы спешат, потому что боятся: Америка поворачивает вправо

В 1970-1980-е годы в СССР был популярен анекдот, что силы небесные специально держат нашу родину в застывшей и убогой неизменности для острастки другим. Потому... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T08:00

2020-10-27T08:00

2020-10-27T08:09

дональд трамп

сша

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мнение - авторы

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В 1970-1980-е годы в <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> был популярен анекдот, что силы небесные специально держат нашу родину в застывшей и убогой неизменности для острастки другим. Потому что где-то ведь должна быть такая страна — наглядное пособие, куда можно привезти молодое поколение и объяснить: смотрите, дети, вот так жить нельзя. Тогдашним советским гражданам трудно было бы объяснить, что году этак к 2020-му те же настроения охватят американское общество. История тут такая: есть преподаватель, автор книг, социолог и прочая — Джоэл Коткин из Университета Чапмена и его <a href="https://www.city-journal.org/cultural-revolution?utm_source=City+Journal+Update&utm_campaign=4a796b2737-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_10_11_57&utm_medium=email&utm_term=0_6c08930f2b-4a796b2737-109316357" target="_blank">новая публикация</a>, которая призывает смотреть не на опросы "за кого вы будете голосовать 3 ноября — за <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Трампа</a> или Байдена", тем более что аналогичные исследования на предыдущих президентских выборах четыре года назад благополучно провалились. Коткин копает глубже и прослеживает, куда ведут кривые графиков общественных настроений безотносительно личности и партийности двух кандидатов. И получается, что эти графики уже не первый год изгибаются если не за Трампа, то против демократов в целом. Причем виноваты в этом сами американские либералы, которые перестарались по части принуждения людей к единообразным высказываниям и поведению. Демократы устроили в стране хаос, выпустив на улицу радикалов, жгущих здания, свергающих статуи и прочее? Демократы начали кампанию против "расизма" и за то, чтобы лишить "расистскую полицию" финансирования? Но в итоге <a href="https://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/current_events/social_issues/most_reject_calls_for_defunding_police" target="_blank">только 27 процентов</a> респондентов опроса службы Rasmussen согласны с идеей уменьшения бюджета полиции. А 59 процентов резко против такой идеи (причем против нее примерно в таком же большинстве и "угнетенные негры"). Погромы предсказуемо сработали против демократов.Далее Коткин прослеживает <a href="http://www.newgeography.com/content/006773-two-decades-interstate-migration" target="_blank">статистику внутренней миграции</a> в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за 20 лет. Получается, что люди бегут из демократических штатов — <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a>, <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорния</a>, <a href="http://ria.ru/location_StateofNewJersey/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Джерси</a>, <a href="http://ria.ru/location_StateofIllinois/" target="_blank" data-auto="true">Иллинойс</a> — куда быстрее, чем происходит отток демократов из республиканских штатов типа Техаса. Еще: только восемь процентов респондентов готовы назвать себя "прогрессивными активистами", а вот консерваторов уже втрое больше. Прочие американцы помещаются между этими крайностями и разрываемы противоречивыми мыслями. Особенно неприятны для демократов новости о том, как относятся люди к громадному аппарату внушения им правильного образа мысли. Казалось ведь, что здесь — особенно в годы правления демократа <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Обамы</a> — установлен полный контроль со стороны либералов: газеты, телевидение... Однако опросы показывают, что общее доверие к СМИ снижается уже 17 лет — за исключением республиканских медиа. То же происходит с прочей печатной публицистикой и "новыми медиа" (соцсетями). А потому что не надо было вводить там, особенно в последние месяцы, продемократическую цензуру. Она не нравится, согласно службе Pew, более чем 70 процентам американцев. И еще больше не одобряют "политкорректность", когда можно говорить только определенные вещи и определенными словами, а иначе можно, например, расстаться с работой. Падает популярность даже театра и особенно кино — церемонии вручения разных премий типа "Оскара" смотрит все меньше и меньше людей. А не надо было Голливуду полностью продаваться демократам и продвигать их стиль жизни и образ мыслей на экранах. Спорт — и тут та же тенденция: как только спортсмены начали бороться с расизмом и за правильные ценности, их аудитория стала снижаться. Правый фланг кричит, что стране конец: демократы учинили в ней левацкую революцию, выкручивая наизнанку все традиционные американские ценности (многими из которых мы не очень тайно восхищались во времена СССР). Но получается, что учинить-то они ее учинили, но чем больше подвергали людей давлению, тем больше теряли (и продолжают терять) популярность. И тем больше американцев считают, что обитают в стране под названием "так жить нельзя".И это многое объясняет о том, что творится сейчас, накануне выборов, и происходило несколько последних лет. Дело не в том, что в данный момент показывают честные или не очень честные опросы на тему "за кого будете голосовать", а в том, что кривые популярности всего того, что продвигают демократы, давно идут вниз. И они, видя, как рушится их проект, просто боятся не успеть — отсюда плохо объяснимое бешенство по итогам выборов 2016 года, отсюда невиданная истерика в последующие годы и особенно сейчас. Есть такой несложный прием — прогулка по заголовкам типичного демократического СМИ (дальше заголовков читать бессмысленно). The Washington Post на минувшей неделе внушает нам, что: Трамп купается в обожании толпы, пока Байден работает через интернет; Трамп хочет уволить генпрокурора и директора <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> за то, что те отказались заявлять о расследовании против Байдена; Трамп похищает детей (мигрантов); Трамп громоздит горы трупов, потому что каждый его митинг — рассадник заразы; те, кто голосовали за Трампа в 2016-м, сейчас сидят в печали; Трампа ждет катастрофа. Все прочие новости и тенденции по всему миру ушли куда-то на периферию, причем давно. И так происходит уже четыре года.Истеричное нагнетание эмоций (прежде всего внутри своей, революционной аудитории) мы в России наблюдали в 2011-2012 годах. Сейчас то же самое происходит на уменьшившейся в разы поляне американских демократов. Но вопрос-то не в том, что в США уменьшается аудитория этих людей накануне выборов 3 ноября: важно, что она падает давно и уверенно. И демократы, повторим, спешат, ломят вперед, не разбирая дороги и забыв о всякой пристойности. Таким образом, суть происходящего выходит далеко за рамки президентских выборов 2020 года. Собственно, все обрисованные выше статистические тенденции необязательно сработают на Трампа. Выборы в этой стране не прямые, а по штатам. И отток людей из демократических штатов в республиканские может сыграть против него, ведь <a href="http://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank" data-auto="true">Техас</a> и раньше был правым, а вот в штатах демократов те могут лишь закрепить свое местное большинство. Ну и не забудем, что честных выборов в этот раз ждать было бы неосмотрительно. Однако динамика, обозначенная Коткиным, наводит нас на мысль, что линии, видимо, будут гнуться в пользу американских правых даже в случае победы демократов. Мир может в этом случае получить дико озлобленную команду правителей страны, ускользающей из-под них; команду, яростно пытающуюся если не продвинуть, то хотя бы отстоять свой проект по навязыванию всем и каждому их новых "ценностей".Будет интересно.

https://radiosputnik.ria.ru/20200610/1572777903.html

https://ria.ru/20201022/skandal-1581090619.html

https://ria.ru/20201023/debaty-1581121106.html

сша

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Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

дональд трамп, сша, авторы, мнение - авторы