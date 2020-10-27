Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201027/alkogol-1581730075.html
В Минздраве рассказали о связи ряда заболеваний с алкоголем
Связь между потреблением алкоголя и развитием отдельных заболеваний может доходить до 75% в некоторых возрастных группах, заявил заместитель министра... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T12:28
2020-10-27T12:28
олег салагай
воз
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155325/38/1553253850_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f3d573785fb2afee7b4e4d08f61702e9.jpg
<strong>МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.</strong> Связь между потреблением алкоголя и развитием отдельных заболеваний может доходить до 75% в некоторых возрастных группах, заявил заместитель министра здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Salagajj/" target="_blank" data-auto="true">Олег Салагай</a>.Заместитель министра подчеркнул, что алкоголь ассоциирован со смертностью трудоспособного населения в любой стране мира. При этом, по оценкам <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, потребление алкоголя в России существенно сократилось, уточнил Салагай.
https://radiosputnik.ria.ru/20201022/efremov-1581041860.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155325/38/1553253850_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_3692a3f2b6db64d866e4f88fc7f6c662.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег салагай, воз, общество

В Минздраве рассказали о связи ряда заболеваний с алкоголем

12:28 27.10.2020
 
© Depositphotos / Syda_ProductionsПьяный мужчина
Пьяный мужчина - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Depositphotos / Syda_Productions
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Связь между потреблением алкоголя и развитием отдельных заболеваний может доходить до 75% в некоторых возрастных группах, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.
"Многие виды рака очень тесно ассоциированы с потреблением табака. Очень многие заболевания тесно ассоциированы с потреблением алкоголя... Если мы будем анатомировать эту проблему до отдельных заболеваний, то мы увидим, что ассоциация потребления алкоголя и развитие отдельных заболеваний может доходить до 75% у некоторых возрастных групп. Это очень серьезно и очень тревожно", - сказал Салагай в ходе форума "Здоровое общество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 17:18
"Прощаюсь с алкоголем". Ефремов выступил с последним словом на суде
Заместитель министра подчеркнул, что алкоголь ассоциирован со смертностью трудоспособного населения в любой стране мира. При этом, по оценкам ВОЗ, потребление алкоголя в России существенно сократилось, уточнил Салагай.
 
Обсудить1
Олег СалагайВОЗОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Постпред в Вене призвал не верить претензиям США о "вмешательстве" России
00:39В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
00:36Вильфанд рассказал о погоде первого ноября в центре Европейской России
00:31Росздравнадзор изучает инцидент с больными COVID-19 у омского минздрава
00:24В мире выявили рекордные 2,8 миллиона случаев COVID-19
00:21В Индии вблизи заповедника тигрица растерзала пастуха
00:18"Дональд - боец": Меланья Трамп выступила в поддержку мужа
00:12Вильфанд назвал регион с самой необычной погодой на этой неделе
00:08Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах
23:47Байден призвал ввести санкции против приближенных Лукашенко
23:44Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом
23:40США поддержали протестующих в Белоруссии
23:19Пашинян заявил об изменении восприятия карабахского конфликта в мире
23:10Лукашенко лично приказал пресечь акцию протеста в воскресенье в Минске
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:03Всех актеров из "Суда над чикагской семеркой" выдвинут на "Оскар"
22:51СК рассказал о состоянии отравившихся газом таганрогских школьников
22:43В Омске скорая привезла пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава
22:35Армения заявила об изменении характера боев в Карабахе
22:26Пашинян заявил о подготовке контрудара в Карабахе
Лента новостейМолния