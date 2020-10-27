В Минздраве рассказали о связи ряда заболеваний с алкоголем

"Многие виды рака очень тесно ассоциированы с потреблением табака. Очень многие заболевания тесно ассоциированы с потреблением алкоголя... Если мы будем анатомировать эту проблему до отдельных заболеваний, то мы увидим, что ассоциация потребления алкоголя и развитие отдельных заболеваний может доходить до 75% у некоторых возрастных групп. Это очень серьезно и очень тревожно", - сказал Салагай в ходе форума "Здоровое общество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".