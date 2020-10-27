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https://ria.ru/20201027/aes-1581764946.html
Литва направила Белоруссии ноту протеста из-за пуска БелАЭС
Литва направила в МИД Белоруссии ноту протеста по поводу скорого пуска БелАЭС, который, по мнению литовской стороны, является поспешным, передает Sputnik Литва... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T14:55
2020-10-27T14:55
белорусская аэс
гродненская область
белоруссия
литва
в мире
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<strong>ВИЛЬНЮС, 27 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a> направила в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> ноту протеста по поводу скорого пуска БелАЭС, который, по мнению литовской стороны, является поспешным, передает <a href="https://lt.sputniknews.ru/" target="_blank">Sputnik Литва</a> со ссылкой на пресс-службу литовского внешнеполитического ведомства."Литва направила в МИД Белоруссии ноту протеста по поводу поспешного пуска БелАЭС, который, по мнению литовской стороны, представляет "угрозу безопасности" для литовцев, белорусов и граждан ЕС", - пишет Sputnik.Как отмечает агентство, в ноте решительно осуждается решение белорусских властей начать ядерные реакции на "небезопасной электростанции" и открыть путь для производства электроэнергии, игнорируя требования безопасности Литвы и Европейского союза. Также подчеркивается, что безопасность ядерных объектов имеет первостепенное значение в отношениях ЕС с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a>."В вопросе реализации стандартов ядерной безопасности и экологических требований на Белорусской атомной электростанции Европейский союз выступает единогласно на уровне <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">Совета Европы</a>, Европейского парламента и Совета по иностранным делам, призывая Белоруссию без промедления внедрять самые высокие стандарты безопасности, экологические требования и рекомендации по стресс-тестам от ЕС", - приводит Sputnik слова министра иностранных дел Литвы <a href="http://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus/" target="_blank" data-auto="true">Линаса Линкявичюса</a>.<a href="http://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">Белорусская АЭС</a> - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "<a href="http://ria.ru/organization_Atomstrojjehksport/" target="_blank" data-auto="true">Атомстройэкспорт</a>" (входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (<a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненская область</a>). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям <a href="http://ria.ru/organization_MAGATEH/" target="_blank" data-auto="true">МАГАТЭ</a> по безопасности.В октябре состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока, энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС назначен на 7 ноября. Ввод энергоблока №1 в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 - на 2022 год.Литва с самого начала выступала против строительства АЭС в соседней Белоруссии. По мнению <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюса</a>, проект этой атомной станции "небезопасен" и представляет "угрозу национальной безопасности" Литвы. При этом проект Белорусской АЭС, первый энергоблок которой сейчас готовится к началу работы, прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ и других профильных институтов, многие эксперты подтвердили безопасность станции. В то же время Литва, как указывают специалисты, ни разу не представила сколь-нибудь убедительные и доказательные аргументы в пользу своих "опасений".
https://ria.ru/20200829/pribaltika-1576449108.html
https://ria.ru/20200819/1575941535.html
https://ria.ru/20200412/1569909705.html
У вас же в Литве гостит Президент новой Белоруссии - ей и направляйте ноту. Лукашенко и его власть - нелегитимны, им отправлять ничего не стоит.
77
непрофессиональная атомная станция. нарушает демократию, свободу слова и вот это вот всё
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гродненская область
белоруссия
литва
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белорусская аэс, гродненская область, белоруссия, литва, в мире

Литва направила Белоруссии ноту протеста из-за пуска БелАЭС

14:55 27.10.2020
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВИЛЬНЮС, 27 окт - РИА Новости. Литва направила в МИД Белоруссии ноту протеста по поводу скорого пуска БелАЭС, который, по мнению литовской стороны, является поспешным, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу литовского внешнеполитического ведомства.
"Литва направила в МИД Белоруссии ноту протеста по поводу поспешного пуска БелАЭС, который, по мнению литовской стороны, представляет "угрозу безопасности" для литовцев, белорусов и граждан ЕС", - пишет Sputnik.
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Как отмечает агентство, в ноте решительно осуждается решение белорусских властей начать ядерные реакции на "небезопасной электростанции" и открыть путь для производства электроэнергии, игнорируя требования безопасности Литвы и Европейского союза. Также подчеркивается, что безопасность ядерных объектов имеет первостепенное значение в отношениях ЕС с Белоруссией.
"В вопросе реализации стандартов ядерной безопасности и экологических требований на Белорусской атомной электростанции Европейский союз выступает единогласно на уровне Совета Европы, Европейского парламента и Совета по иностранным делам, призывая Белоруссию без промедления внедрять самые высокие стандарты безопасности, экологические требования и рекомендации по стресс-тестам от ЕС", - приводит Sputnik слова министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса.
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Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.
В октябре состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока, энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС назначен на 7 ноября. Ввод энергоблока №1 в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 - на 2022 год.
Литва с самого начала выступала против строительства АЭС в соседней Белоруссии. По мнению Вильнюса, проект этой атомной станции "небезопасен" и представляет "угрозу национальной безопасности" Литвы. При этом проект Белорусской АЭС, первый энергоблок которой сейчас готовится к началу работы, прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ и других профильных институтов, многие эксперты подтвердили безопасность станции. В то же время Литва, как указывают специалисты, ни разу не представила сколь-нибудь убедительные и доказательные аргументы в пользу своих "опасений".
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