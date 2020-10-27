Литва направила Белоруссии ноту протеста из-за пуска БелАЭС
© Sputnik / Виктор ТолочкоУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
ВИЛЬНЮС, 27 окт - РИА Новости. Литва направила в МИД Белоруссии ноту протеста по поводу скорого пуска БелАЭС, который, по мнению литовской стороны, является поспешным, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу литовского внешнеполитического ведомства.
"Литва направила в МИД Белоруссии ноту протеста по поводу поспешного пуска БелАЭС, который, по мнению литовской стороны, представляет "угрозу безопасности" для литовцев, белорусов и граждан ЕС", - пишет Sputnik.
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Как отмечает агентство, в ноте решительно осуждается решение белорусских властей начать ядерные реакции на "небезопасной электростанции" и открыть путь для производства электроэнергии, игнорируя требования безопасности Литвы и Европейского союза. Также подчеркивается, что безопасность ядерных объектов имеет первостепенное значение в отношениях ЕС с Белоруссией.
"В вопросе реализации стандартов ядерной безопасности и экологических требований на Белорусской атомной электростанции Европейский союз выступает единогласно на уровне Совета Европы, Европейского парламента и Совета по иностранным делам, призывая Белоруссию без промедления внедрять самые высокие стандарты безопасности, экологические требования и рекомендации по стресс-тестам от ЕС", - приводит Sputnik слова министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.
В октябре состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока, энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС назначен на 7 ноября. Ввод энергоблока №1 в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 - на 2022 год.
Литва с самого начала выступала против строительства АЭС в соседней Белоруссии. По мнению Вильнюса, проект этой атомной станции "небезопасен" и представляет "угрозу национальной безопасности" Литвы. При этом проект Белорусской АЭС, первый энергоблок которой сейчас готовится к началу работы, прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ и других профильных институтов, многие эксперты подтвердили безопасность станции. В то же время Литва, как указывают специалисты, ни разу не представила сколь-нибудь убедительные и доказательные аргументы в пользу своих "опасений".
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