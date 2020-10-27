https://ria.ru/20201027/-korm-1581617992.html
Ведущий Top Gear показал, как готовить съедобный пирог из кошачьего корма
Джеймс Мэй, британский журналист и один из соведущих телепередач Top Gear и The Grand Tour, в новом выпуске кулинарного YouTube-шоу FoodTribe рассказал, как... РИА Новости, 27.10.2020
2020-10-27T01:45
2020-10-27T01:45
2020-10-27T01:45
стиль жизни
новости культуры
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культура
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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости</strong>. Джеймс Мэй, британский журналист и один из соведущих телепередач Top Gear и The Grand Tour, в новом выпуске кулинарного YouTube-шоу FoodTribe рассказал, как приготовить вполне съедобный пирог из кошачьего корма. Затем он приступил к готовке. Для этого Джеймс Мэй использовал кошачью еду сразу двух видов: желе с говядиной и домашней птицей, а также паштет с курицей и сыром. Чтобы перебить специфический запах основных ингредиентов, он заранее сделал поджарку из лука, моркови и перца чили. Затем Мэй в течение нескольких минут обжаривал кошачью еду с овощами, после чего переместил все в жаропрочные пиалы. На смесь Джеймс Мэй выложил картофельное пюре быстрого приготовления, которое развел в воде. Будущий пай ведущий поместил на 20 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.Во время дегустации готового пирога Джеймс Мэй сказал, что блюдо получилось "неплохим на вкус". В комментариях пользователи поблагодарили автора рецепта за такой необычный "лайфхак", а некоторые пошутили, что удостоенный 16 звезд Мишлен шеф-повар Гордон Рамзи теперь должен "нервно курить в сторонке".
https://ria.ru/20200420/1570200407.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, новости культуры, джеймс мэй
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Джеймс Мэй, британский журналист и один из соведущих телепередач Top Gear и The Grand Tour, в новом выпуске кулинарного YouTube-шоу FoodTribe рассказал, как приготовить вполне съедобный пирог из кошачьего корма.
"Корм для кошек вполне съедобен. Он подходит для употребления в пищу человеком, и, по сути, так и должно быть. Потому что основная трагедия в том, что некоторые люди, которым тяжело, действительно едят это", – утверждает в начале видео Мэй.
Затем он приступил к готовке. Для этого Джеймс Мэй использовал кошачью еду сразу двух видов: желе с говядиной и домашней птицей, а также паштет с курицей и сыром. Чтобы перебить специфический запах основных ингредиентов, он заранее сделал поджарку из лука, моркови и перца чили.
Затем Мэй в течение нескольких минут обжаривал кошачью еду с овощами, после чего переместил все в жаропрочные пиалы. На смесь Джеймс Мэй выложил картофельное пюре быстрого приготовления, которое развел в воде. Будущий пай ведущий поместил на 20 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.
Во время дегустации готового пирога Джеймс Мэй сказал, что блюдо получилось "неплохим на вкус".
В комментариях пользователи поблагодарили автора рецепта за такой необычный "лайфхак", а некоторые пошутили, что удостоенный 16 звезд Мишлен шеф-повар Гордон Рамзи теперь должен "нервно курить в сторонке".