https://ria.ru/20201027/-korm-1581617992.html

Ведущий Top Gear показал, как готовить съедобный пирог из кошачьего корма

Джеймс Мэй, британский журналист и один из соведущих телепередач Top Gear и The Grand Tour, в новом выпуске кулинарного YouTube-шоу FoodTribe рассказал, как... РИА Новости, 27.10.2020

2020-10-27T01:45

2020-10-27T01:45

2020-10-27T01:45

стиль жизни

новости культуры

джеймс мэй

культура

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<strong>МОСКВА, 27 окт – РИА Новости</strong>. Джеймс Мэй, британский журналист и один из соведущих телепередач Top Gear и The Grand Tour, в новом выпуске кулинарного YouTube-шоу FoodTribe рассказал, как приготовить вполне съедобный пирог из кошачьего корма. Затем он приступил к готовке. Для этого Джеймс Мэй использовал кошачью еду сразу двух видов: желе с говядиной и домашней птицей, а также паштет с курицей и сыром. Чтобы перебить специфический запах основных ингредиентов, он заранее сделал поджарку из лука, моркови и перца чили. Затем Мэй в течение нескольких минут обжаривал кошачью еду с овощами, после чего переместил все в жаропрочные пиалы. На смесь Джеймс Мэй выложил картофельное пюре быстрого приготовления, которое развел в воде. Будущий пай ведущий поместил на 20 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.Во время дегустации готового пирога Джеймс Мэй сказал, что блюдо получилось "неплохим на вкус". В комментариях пользователи поблагодарили автора рецепта за такой необычный "лайфхак", а некоторые пошутили, что удостоенный 16 звезд Мишлен шеф-повар Гордон Рамзи теперь должен "нервно курить в сторонке".

https://ria.ru/20200420/1570200407.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, джеймс мэй