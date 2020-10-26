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https://ria.ru/20201026/zoopark-1581431379.html
В Новосибирске показали редких обезьян, которые поют
В инстаграме Новосибирского зоопарка рассказали о поющих обезьянах и показали этих редких животных. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T00:18
2020-10-26T01:06
туризм
туризм
новости - туризм
новосибирский зоопарк
обезьяны
животные
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> В инстаграме Новосибирского зоопарка<a href="https://www.instagram.com/p/CGuTVnuhUSQ/" target="_blank"> рассказали </a>о поющих обезьянах и показали этих редких животных. "Гиббоны относятся к человекообразным обезьянам. Им присущи черты, которые отличают их от многих других приматов", — уточняют в зоопарке. Очень длинные передние конечности дают им возможность передвигаться с помощью брахиации: они раскачиваются, хватают ветку за веткой, и могут так преодолевать большие расстояния.Исследования показали, что гиббон, двигаясь таким образом, может легко обогнать бегущего по земле человека. Изредка спускаясь на землю, эти животные ходят на двух ногах. Делают они это уверенно и грациозно. Руки, поднятые вверх, служат балансиром. Ходить так обезьяны могут и по деревьям, на большой высоте.Еще одной характерной чертой гиббонов является пение. "Да, да, они умеют петь! — говорят эксперты. — Словами сложно описать их песни, но это не крик, не свист, а мелодичные разнообразные звуки".<br>Гиббоны живут в тропических лесах юго-восточной Азии. Их природные популяции сокращаются. Все виды находятся под угрозой исчезновения.Люди вырубают деревья, на обезьян до сих пор охотятся. Малышей продают на рынках в качестве питомцев. Взрослые особи чаще всего идут на мясо. Такое отношение нанесло огромный, скорее всего, уже непоправимый, урон популяции.В Новосибирском зоопарке сейчас живут желтощекий гиббон и пара камбоджийских — Лола и Матай. История Лолы наглядно показывает трагизм положения вида. Двух маленьких обезьян (Боню и Лолу) привезли в зоопарк в 2001 году. У обоих на шеях были следы от веревок. Их выкупили на рынке в Камбодже. Ветеринары и биологи приложили немало усилий, чтобы сохранить гиббонам физическое и психическое здоровье.
https://ria.ru/20200711/1574109779.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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туризм, новости - туризм, новосибирский зоопарк, обезьяны, животные

В Новосибирске показали редких обезьян, которые поют

00:18 26.10.2020 (обновлено: 01:06 26.10.2020)
 
© AFP 2020 / Jack GuezСиаманг Гиббон с детенышем в сафари-парке недалеко Тель-Авива
Сиаманг Гиббон с детенышем в сафари-парке недалеко Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© AFP 2020 / Jack Guez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. В инстаграме Новосибирского зоопарка рассказали о поющих обезьянах и показали этих редких животных.
"Гиббоны относятся к человекообразным обезьянам. Им присущи черты, которые отличают их от многих других приматов", — уточняют в зоопарке.
Очень длинные передние конечности дают им возможность передвигаться с помощью брахиации: они раскачиваются, хватают ветку за веткой, и могут так преодолевать большие расстояния.
Исследования показали, что гиббон, двигаясь таким образом, может легко обогнать бегущего по земле человека. Изредка спускаясь на землю, эти животные ходят на двух ногах. Делают они это уверенно и грациозно. Руки, поднятые вверх, служат балансиром. Ходить так обезьяны могут и по деревьям, на большой высоте.
Еще одной характерной чертой гиббонов является пение. "Да, да, они умеют петь! — говорят эксперты. — Словами сложно описать их песни, но это не крик, не свист, а мелодичные разнообразные звуки".
Гиббоны живут в тропических лесах юго-восточной Азии. Их природные популяции сокращаются. Все виды находятся под угрозой исчезновения.
Люди вырубают деревья, на обезьян до сих пор охотятся. Малышей продают на рынках в качестве питомцев. Взрослые особи чаще всего идут на мясо. Такое отношение нанесло огромный, скорее всего, уже непоправимый, урон популяции.
В Новосибирском зоопарке сейчас живут желтощекий гиббон и пара камбоджийских — Лола и Матай. История Лолы наглядно показывает трагизм положения вида. Двух маленьких обезьян (Боню и Лолу) привезли в зоопарк в 2001 году. У обоих на шеях были следы от веревок. Их выкупили на рынке в Камбодже. Ветеринары и биологи приложили немало усилий, чтобы сохранить гиббонам физическое и психическое здоровье.
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