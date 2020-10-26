https://ria.ru/20201026/yanukovich-1581635930.html

Суд на Украине отказался заочно арестовать Януковича по делу о коррупции

Высший антикоррупционный суд Украины отказался заочно арестовать экс-президента Виктора Януковича по делу о коррупции, сообщила в понедельник пресс-служба суда. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T18:19

2020-10-26T18:19

2020-10-26T18:45

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<strong>КИЕВ, 26 окт - РИА Новости.</strong> Высший антикоррупционный суд <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> отказался заочно арестовать экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Viktor_JAnukovich/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Януковича</a> по делу о коррупции, сообщила в понедельник пресс-служба суда."Двадцать шестого октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства прокурору САП (специализированной антикоррупционной прокуратуры - ред.) об избрании меры пресечения четвертому президенту Украины, который скрывается от следствия с 2014 года. Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества), части 3 статьи 209 (легализация (отмывание) доходов), части 5 статьи 368 (принятие предложения или получение взятки)", - сообщила пресс-служба в Facebook.В суде объяснили, что причинами отказа стали нарушение правил объявления подозреваемого в международный розыск, а также то, что на момент подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в этом деле, как того требует законодательство.Прокурор ходатайствовал о заключении Януковича под стражу в случае его задержания.Как сообщила пресс-служба юридической компании "АВЕР ЛЕКС", дело касается резиденции Януковича "Межигорье".Межигорье до 2007 года находилось в госсобственности. В 2018 году киевский суд передал Межигорье в управление агентству по возвращению активов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/yanukovich-1578131824.html

https://ria.ru/20200806/1575461935.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, виктор янукович, украина, в мире