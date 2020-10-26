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https://ria.ru/20201026/yandeks-1581584943.html
"Яндекс" впервые опубликовал отчет о выдаче данных россиян госорганам
"Яндекс" впервые показал статистику о раскрытии данных россиян по запросу государственных органов. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T14:45
2020-10-26T15:43
яндекс
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_yandex/" target="_blank">"Яндекс"</a> впервые показал статистику о раскрытии данных россиян по запросу государственных органов.Согласно <a href="https://yandex.ru/company/privacy/transparencyreport" target="_blank">отчету,</a> с января по июнь 2020 года компания получила более 15 тысяч запросов на выдачу пользовательской информации граждан России. Большую часть из них (примерно 84 процента) в IT-гиганте удовлетворили.Как уточнили в организации, запросы, полученные из неофициальных каналов — по электронной почте или по телефону, — не получают ответа и не учитываются в статистике.Больше всего власти интересуют данные из "Яндекс.Почты", "Яндекс.Паспорта" и "Яндекс.Такси". "Очень часто запросы к тому или иному сервису сводятся к предоставлению данных из "Яндекс.Паспорта". Например, это может быть запрос о пользователе, который использовал один из сервисов "Яндекса" для мошенничества", — отмечается в отчете.В компании добавили, что доступ к содержимому почтового ящика предоставляют только по судебному решению.
https://ria.ru/20201022/yandeks-1581019134.html
Очень хорошая причина больше пользоваться Гуглом.
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Вот как раз это и хорошо, то что не выдаст правительству РФ. Другим дать не так опасно.
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РИА Новости
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яндекс, технологии, общество

"Яндекс" впервые опубликовал отчет о выдаче данных россиян госорганам

14:45 26.10.2020 (обновлено: 15:43 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. "Яндекс" впервые показал статистику о раскрытии данных россиян по запросу государственных органов.
Согласно отчету, с января по июнь 2020 года компания получила более 15 тысяч запросов на выдачу пользовательской информации граждан России. Большую часть из них (примерно 84 процента) в IT-гиганте удовлетворили.

"Если запрос не соответствует требованиям закона, "Яндекс" его отклоняет", — говорится в сообщении компании.

Как уточнили в организации, запросы, полученные из неофициальных каналов — по электронной почте или по телефону, — не получают ответа и не учитываются в статистике.
Больше всего власти интересуют данные из "Яндекс.Почты", "Яндекс.Паспорта" и "Яндекс.Такси".
Яндекс.Ровер - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 15:45РИА Наука
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"Очень часто запросы к тому или иному сервису сводятся к предоставлению данных из "Яндекс.Паспорта". Например, это может быть запрос о пользователе, который использовал один из сервисов "Яндекса" для мошенничества", — отмечается в отчете.
В компании добавили, что доступ к содержимому почтового ящика предоставляют только по судебному решению.
 
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ЯндексТехнологииОбщество
 
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