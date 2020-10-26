https://ria.ru/20201026/yandeks-1581584943.html

"Яндекс" впервые опубликовал отчет о выдаче данных россиян госорганам

"Яндекс" впервые показал статистику о раскрытии данных россиян по запросу государственных органов. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T14:45

2020-10-26T14:45

2020-10-26T15:43

яндекс

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_yandex/" target="_blank">"Яндекс"</a> впервые показал статистику о раскрытии данных россиян по запросу государственных органов.Согласно <a href="https://yandex.ru/company/privacy/transparencyreport" target="_blank">отчету,</a> с января по июнь 2020 года компания получила более 15 тысяч запросов на выдачу пользовательской информации граждан России. Большую часть из них (примерно 84 процента) в IT-гиганте удовлетворили.Как уточнили в организации, запросы, полученные из неофициальных каналов — по электронной почте или по телефону, — не получают ответа и не учитываются в статистике.Больше всего власти интересуют данные из "Яндекс.Почты", "Яндекс.Паспорта" и "Яндекс.Такси". "Очень часто запросы к тому или иному сервису сводятся к предоставлению данных из "Яндекс.Паспорта". Например, это может быть запрос о пользователе, который использовал один из сервисов "Яндекса" для мошенничества", — отмечается в отчете.В компании добавили, что доступ к содержимому почтового ящика предоставляют только по судебному решению.

https://ria.ru/20201022/yandeks-1581019134.html

Sergey Popov Очень хорошая причина больше пользоваться Гуглом. 202

salazzle Вот как раз это и хорошо, то что не выдаст правительству РФ. Другим дать не так опасно. 153

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс, технологии, общество