https://ria.ru/20201026/yandeks-1581584943.html
"Яндекс" впервые опубликовал отчет о выдаче данных россиян госорганам
"Яндекс" впервые показал статистику о раскрытии данных россиян по запросу государственных органов. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T14:45
2020-10-26T14:45
2020-10-26T15:43
яндекс
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_yandex/" target="_blank">"Яндекс"</a> впервые показал статистику о раскрытии данных россиян по запросу государственных органов.Согласно <a href="https://yandex.ru/company/privacy/transparencyreport" target="_blank">отчету,</a> с января по июнь 2020 года компания получила более 15 тысяч запросов на выдачу пользовательской информации граждан России. Большую часть из них (примерно 84 процента) в IT-гиганте удовлетворили.Как уточнили в организации, запросы, полученные из неофициальных каналов — по электронной почте или по телефону, — не получают ответа и не учитываются в статистике.Больше всего власти интересуют данные из "Яндекс.Почты", "Яндекс.Паспорта" и "Яндекс.Такси". "Очень часто запросы к тому или иному сервису сводятся к предоставлению данных из "Яндекс.Паспорта". Например, это может быть запрос о пользователе, который использовал один из сервисов "Яндекса" для мошенничества", — отмечается в отчете.В компании добавили, что доступ к содержимому почтового ящика предоставляют только по судебному решению.
https://ria.ru/20201022/yandeks-1581019134.html
Sergey Popov
Очень хорошая причина больше пользоваться Гуглом.
202
salazzle
Вот как раз это и хорошо, то что не выдаст правительству РФ. Другим дать не так опасно.
153
15
РИА Новости
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7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яндекс, технологии, общество
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. "Яндекс"
впервые показал статистику о раскрытии данных россиян по запросу государственных органов.
Согласно отчету,
с января по июнь 2020 года компания получила более 15 тысяч запросов на выдачу пользовательской информации граждан России. Большую часть из них (примерно 84 процента) в IT-гиганте удовлетворили.
"Если запрос не соответствует требованиям закона, "Яндекс" его отклоняет", — говорится в сообщении компании.
Как уточнили в организации, запросы, полученные из неофициальных каналов — по электронной почте или по телефону, — не получают ответа и не учитываются в статистике.
Больше всего власти интересуют данные из "Яндекс.Почты", "Яндекс.Паспорта" и "Яндекс.Такси".
"Очень часто запросы к тому или иному сервису сводятся к предоставлению данных из "Яндекс.Паспорта". Например, это может быть запрос о пользователе, который использовал один из сервисов "Яндекса" для мошенничества", — отмечается в отчете.
В компании добавили, что доступ к содержимому почтового ящика предоставляют только по судебному решению.