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Путин предложил увеличить оплату больничного родителям детей до семи лет
Президент России Владимир Путин предложил увеличить оплату больничного родителям детей до семи лет до размеров среднего заработка. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T18:21
2020-10-26T19:23
правительство рф
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил увеличить оплату больничного родителям детей до семи лет до размеров среднего заработка.Такие выплаты предполагается осуществлять "независимо от продолжительности страхового стажа".Глава государства поручил правительству рассмотреть этот вопрос и определить "объем и источники финансового обеспечения такой выплаты". Соответствующий перечень поручений <a href="http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/64273">опубликован</a> на сайте Кремля.Доклад необходимо представить до 1 декабря 2020 года.Поддержка семей с детьмиВ условиях пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> президент Владимир Путин распорядился оказать поддержку семьям с детьми.С апреля по июнь родителям детей до трех лет выплатили по пять тысяч рублей, в июне семьи с детьми от трех до 16 лет единовременно получили по десять тысяч, в июле эта же сумма предназначалась всем детям в возрасте до 16 лет.Выплата назначается на каждого ребенка соответствующего возраста, не зависит от материального положения семьи, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.Кроме того, с июня семьям с низкими доходами начали выплачивать пособия на детей в возрасте от трех до семи лет. В среднем по России они составляют половину регионального прожиточного минимума на ребенка — порядка 5,5 тысячи рублей. В начале сентября глава правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank">Михаил Мишустин</a> выделил на такие выплаты более 34,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20201021/deti-1580819407.html
Популист. Стаж 20 лет.
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Он только "поручил изучить вопрос"… неслыханная щедрость)
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РИА Новости
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правительство рф, владимир путин, общество

Путин предложил увеличить оплату больничного родителям детей до семи лет

18:21 26.10.2020 (обновлено: 19:23 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил увеличить оплату больничного родителям детей до семи лет до размеров среднего заработка.
Такие выплаты предполагается осуществлять "независимо от продолжительности страхового стажа".
Глава государства поручил правительству рассмотреть этот вопрос и определить "объем и источники финансового обеспечения такой выплаты". Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Доклад необходимо представить до 1 декабря 2020 года.
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СФ одобрил закон о продлении выплат на детей без очной подачи заявлений

Поддержка семей с детьми

В условиях пандемии коронавируса президент Владимир Путин распорядился оказать поддержку семьям с детьми.
С апреля по июнь родителям детей до трех лет выплатили по пять тысяч рублей, в июне семьи с детьми от трех до 16 лет единовременно получили по десять тысяч, в июле эта же сумма предназначалась всем детям в возрасте до 16 лет.
Выплата назначается на каждого ребенка соответствующего возраста, не зависит от материального положения семьи, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.
Кроме того, с июня семьям с низкими доходами начали выплачивать пособия на детей в возрасте от трех до семи лет. В среднем по России они составляют половину регионального прожиточного минимума на ребенка — порядка 5,5 тысячи рублей. В начале сентября глава правительства Михаил Мишустин выделил на такие выплаты более 34,3 миллиарда рублей.
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Правительство РФВладимир ПутинОбщество
 
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