Бут предположил, как исход выборов в США повлияет на отношения с Россией
10:30 26.10.2020 (обновлено: 11:17 26.10.2020)
© AP Photo / Apichart WeerawongРоссийский предприниматель Виктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывший в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, считает, что отношения между США и Россией не улучшатся, кто бы ни выиграл американские выборы.
Об этом написал в переписке с РИА Новости сам россиянин, следящий за американской предвыборной кампанией из спецблока коммуникационного контроля федеральной тюрьмы Мэрион в штате Иллинойс.
"Не вижу никакой возможности для улучшения отношений США с Россией при победе любого из кандидатов", - написал Бут.
"Несмотря на все слова Трампа о необходимости нормализации отношений с Россией, мы не увидели до сих пор никаких действий в этом направлении. Наоборот, все действия администрации Трампа по отношению к России в высшей степени агрессивны", - напомнил россиянин.
Вчера, 10:00Сказано в эфиреАндрей Кокошин о диалоге с США: ситуация сложная, остался последний рубежАкадемик РАН, экс-секретарь Совбеза России Андрей Кокошин в эфире радио Sputnik поделился мнением относительно диалога между Россией и США по СНВ, о модернизации Вооруженных сил Российской Федерации и о вариантах развития американской политики после выборов.
"Если посмотреть на обе стороны американского политического противостояния, сразу заметно, что кланы, поддерживающие обоих кандидатов, и неспособные договориться ни о чем между собой, скорее всего, согласны друг с другом только в одном: в общей задаче задушить и уничтожить Россию сначала экономически, а затем устроить смену режима, "избрать" (президентом) какую-нибудь подсадную утку типа (Алексея) Навального, и развалить Россию на части", - уверен Бут.
По его словам, "это план, а точнее, проект, начатый поколения назад". "Я надеюсь, что Россия сможет устоять и победить в этой необъявленной войне", - добавил он.
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