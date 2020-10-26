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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201026/vybory-1581528697.html
Бут предположил, как исход выборов в США повлияет на отношения с Россией
Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывший в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T10:30
2020-10-26T11:17
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
виктор бут
джо байден
сша
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Российский бизнесмен <a href="http://ria.ru/person_Viktor_But/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Бут</a>, отбывший в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и материальной поддержки терроризма, считает, что отношения между США и Россией не улучшатся, кто бы ни выиграл американские выборы.Об этом написал в переписке с РИА Новости сам россиянин, следящий за американской предвыборной кампанией из спецблока коммуникационного контроля федеральной тюрьмы Мэрион в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofIllinois/" target="_blank" data-auto="true">Иллинойс</a>."Несмотря на все слова <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Трампа</a> о необходимости нормализации отношений с Россией, мы не увидели до сих пор никаких действий в этом направлении. Наоборот, все действия администрации Трампа по отношению к России в высшей степени агрессивны", - напомнил россиянин."Если посмотреть на обе стороны американского политического противостояния, сразу заметно, что кланы, поддерживающие обоих кандидатов, и неспособные договориться ни о чем между собой, скорее всего, согласны друг с другом только в одном: в общей задаче задушить и уничтожить Россию сначала экономически, а затем устроить смену режима, "избрать" (президентом) какую-нибудь подсадную утку типа (Алексея) Навального, и развалить Россию на части", - уверен Бут.По его словам, "это план, а точнее, проект, начатый поколения назад". "Я надеюсь, что Россия сможет устоять и победить в этой необъявленной войне", - добавил он.<strong><a href="https://ria.ru/20201026/but-1581519102.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Виктором Бутом &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/kokoshin-1581174543.html
https://ria.ru/20201024/feyk-1581381825.html
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дональд трамп, виктор бут, джо байден, сша

Бут предположил, как исход выборов в США повлияет на отношения с Россией

10:30 26.10.2020 (обновлено: 11:17 26.10.2020)
 
© AP Photo / Apichart WeerawongРоссийский предприниматель Виктор Бут
Российский предприниматель Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© AP Photo / Apichart Weerawong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывший в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, считает, что отношения между США и Россией не улучшатся, кто бы ни выиграл американские выборы.
Об этом написал в переписке с РИА Новости сам россиянин, следящий за американской предвыборной кампанией из спецблока коммуникационного контроля федеральной тюрьмы Мэрион в штате Иллинойс.

"Не вижу никакой возможности для улучшения отношений США с Россией при победе любого из кандидатов", - написал Бут.

"Несмотря на все слова Трампа о необходимости нормализации отношений с Россией, мы не увидели до сих пор никаких действий в этом направлении. Наоборот, все действия администрации Трампа по отношению к России в высшей степени агрессивны", - напомнил россиянин.
Бывший секретарь Совета Безопасности РФ Андрей Кокошин - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 10:00Сказано в эфире
Андрей Кокошин о диалоге с США: ситуация сложная, остался последний рубежАкадемик РАН, экс-секретарь Совбеза России Андрей Кокошин в эфире радио Sputnik поделился мнением относительно диалога между Россией и США по СНВ, о модернизации Вооруженных сил Российской Федерации и о вариантах развития американской политики после выборов.
"Если посмотреть на обе стороны американского политического противостояния, сразу заметно, что кланы, поддерживающие обоих кандидатов, и неспособные договориться ни о чем между собой, скорее всего, согласны друг с другом только в одном: в общей задаче задушить и уничтожить Россию сначала экономически, а затем устроить смену режима, "избрать" (президентом) какую-нибудь подсадную утку типа (Алексея) Навального, и развалить Россию на части", - уверен Бут.
По его словам, "это план, а точнее, проект, начатый поколения назад". "Я надеюсь, что Россия сможет устоять и победить в этой необъявленной войне", - добавил он.
Читайте полный текст интервью с Виктором Бутом >>
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампВиктор БутДжо БайденСША
 
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