https://ria.ru/20201026/vybory-1581528697.html

Бут предположил, как исход выборов в США повлияет на отношения с Россией

Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывший в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T10:30

2020-10-26T10:30

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

виктор бут

джо байден

сша

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Российский бизнесмен <a href="http://ria.ru/person_Viktor_But/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Бут</a>, отбывший в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и материальной поддержки терроризма, считает, что отношения между США и Россией не улучшатся, кто бы ни выиграл американские выборы.Об этом написал в переписке с РИА Новости сам россиянин, следящий за американской предвыборной кампанией из спецблока коммуникационного контроля федеральной тюрьмы Мэрион в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofIllinois/" target="_blank" data-auto="true">Иллинойс</a>."Несмотря на все слова <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Трампа</a> о необходимости нормализации отношений с Россией, мы не увидели до сих пор никаких действий в этом направлении. Наоборот, все действия администрации Трампа по отношению к России в высшей степени агрессивны", - напомнил россиянин."Если посмотреть на обе стороны американского политического противостояния, сразу заметно, что кланы, поддерживающие обоих кандидатов, и неспособные договориться ни о чем между собой, скорее всего, согласны друг с другом только в одном: в общей задаче задушить и уничтожить Россию сначала экономически, а затем устроить смену режима, "избрать" (президентом) какую-нибудь подсадную утку типа (Алексея) Навального, и развалить Россию на части", - уверен Бут.По его словам, "это план, а точнее, проект, начатый поколения назад". "Я надеюсь, что Россия сможет устоять и победить в этой необъявленной войне", - добавил он.<strong><a href="https://ria.ru/20201026/but-1581519102.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью с Виктором Бутом >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/kokoshin-1581174543.html

https://ria.ru/20201024/feyk-1581381825.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, виктор бут, джо байден, сша