Бут предрек гражданскую войну после выборов президента США
03:04 26.10.2020 (обновлено: 11:57 26.10.2020)
© AP Photo / Apichart WeerawongРоссийский предприниматель Виктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывший в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока, предрек США новую гражданскую войну, которая может начаться в ночь после дня президентских выборов. Об этом он написал в переписке с корреспондентом РИА Новости.
"Очень похоже на то, что вечер дня выборов войдет в учебники истории, как официальная дата начала второй гражданской войны в США: обе стороны не признают результаты выборов в случае своего поражения", - написал Бут.
По мнению россиянина, как демократы, так и республиканцы "готовы использовать любые трюки и приемы из опыта всех цветных революций и переворотов, которые США инициировали и совершили в мире за последние 50 лет", чтобы обернуть результаты выборов в свою пользу. Среди них — массовые протесты, захват Белого дома, беспорядки, "все трюки майдана"
"Беспокоит меня и то, что в такой ситуации постоянно увеличиваются шансы возникновения какого-то отвлекающего события, которое полностью сменит весь дискурс, например очередной войны, в этот раз - возможно, с Ираном или Китаем", - добавил россиянин.
Выборы президента США состоятся 3 ноября. На пост главы государства претендуют действующий президент-республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Виктор Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.
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