https://ria.ru/20201026/vybory-1581503694.html

Бут предрек гражданскую войну после выборов президента США

Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывший в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока, предрек США новую гражданскую войну, которая может начаться в... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T03:04

2020-10-26T03:04

2020-10-26T11:57

выборы президента сша — 2020

россия

виктор бут

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Российский бизнесмен <a href="http://ria.ru/person_Viktor_But/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Бут</a>, отбывший в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока, предрек США новую гражданскую войну, которая может начаться в ночь после дня президентских выборов. Об этом он написал в переписке с корреспондентом РИА Новости.По мнению россиянина, как демократы, так и республиканцы "готовы использовать любые трюки и приемы из опыта всех цветных революций и переворотов, которые США инициировали и совершили в мире за последние 50 лет", чтобы обернуть результаты выборов в свою пользу. Среди них — массовые протесты, захват Белого дома, беспорядки, "все трюки майдана""Беспокоит меня и то, что в такой ситуации постоянно увеличиваются шансы возникновения какого-то отвлекающего события, которое полностью сменит весь дискурс, например очередной войны, в этот раз - возможно, с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a> или Китаем", - добавил россиянин.Выборы президента США состоятся 3 ноября. На пост главы государства претендуют действующий президент-республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.Виктор Бут был арестован в <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank">Таиланде</a> по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank">Нью-Йорке</a> признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Виктор Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. <strong><a href="https://ria.ru/20201026/but-1581519102.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >>></a></strong>

https://ria.ru/20201025/vybory-1581417773.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201024/trump-voted-1581356994.html

drii mark я только за гражданскую войну в сша 141

Vosk Seyur скорее всего его опасения основаны на настроениях заключённых и тюремщиков. То есть на слухах из народа. :) А за каждым заключённым тянется куча народу из его "племени". Таким образом Бут суммировал всеобщее настроение американцев. И это опасно. 90

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктор бут, сша, в мире