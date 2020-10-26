https://ria.ru/20201026/vrach-1581562797.html

В Ростове-на-Дону умер главврач больницы №20, заболевший COVID-19

Главный врач городской больницы №20 Ростова-на-Дону, на базе которой развернут госпиталь для больных COVID-19, Юрий Дронов скончался в понедельник, сообщил РИА... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T13:08

2020-10-26T13:08

2020-10-26T13:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

ростов-на-дону

происшествия

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт – РИА Новости, Юлия Насулина.</strong> Главный врач городской больницы №20 <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростова-на-Дону</a>, на базе которой развернут госпиталь для больных COVID-19, Юрий Дронов скончался в понедельник, сообщил РИА Новости представитель горадминистрации, добавив, что он болел коронавирусом."Дронов сегодня умер. Информация поступила из областной больницы №1", - сказал собеседник агентства. Причина смерти будет установлена по итогам патологоанатомического вскрытия.Собеседник агентства добавил, что в начале октября Дронов заболел коронавирусом и некоторое время находился в реанимации.На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы №20 якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было, а закупки кислорода исполняются в надлежащем виде. Проверки начали областной <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзор</a> и горздрав. В Кремле информацию о смерти пациентов с COVID на ИВЛ в ростовской больнице назвали тревожной, отметив, что не сомневаются, что эти данные проверят.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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ростов-на-дону

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростов-на-дону, происшествия