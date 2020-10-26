https://ria.ru/20201026/voennoplennye-1581653213.html

Ереван не ответил на запросы по освобождению военнопленных, заявил Баку

Армения не ответила на запросы Азербайджана по освобождению военнопленных и возвращению тел погибших, говорится в сообщении Государственной комиссии по делам... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T19:55

2020-10-26T19:55

2020-10-26T19:55

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

стивен биган

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 26 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> не ответила на запросы <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> по освобождению военнопленных и возвращению тел погибших, говорится в сообщении Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан."С момента достижения 10 октября в Москве соглашения о гуманитарном режиме прекращения огня в ходе встреч председателя Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Али Нагиева и других уполномоченных лиц с главой представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане было подчеркнуто, что Азербайджан готов к взаимному обмену телами погибших военнослужащих с обеих сторон и даже возвращению в одностороннем порядке тел армянских военнослужащих, а также освобождению находящихся в Азербайджане двух армянских военнослужащих и двух гражданских лиц в обмен на двух азербайджанских военнопленных, находящихся у противной стороны", - сообщает пресс-служба ведомства.Сообщается, что "азербайджанской стороной также была выражена готовность освободить в одностороннем порядке 85-летнюю армянскую женщину, которая была оставлена отступающими вооруженными силами Армении в зоне боевых действий".Ранее <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_departament" target="_blank">Госдеп США</a> заявил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам которой объявили о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Совместное заявление опубликовано на сайте американского Госдепартамента. Режим прекращения огня вступил в силу 26 октября в 08.00 (07.00 мск).Бои на линии соприкосновения в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html

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нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Военные действия в Нагорном Карабахе. Кадры Минобороны участников конфликта Армянские и азербайджанские военные публикуют новые видео боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. 2020-10-26T19:55 true PT1M27S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стивен биган, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, армения, в мире