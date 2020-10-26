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Мария Бутина проведет вебинар по правам журналистов
Российская общественница Мария Бутина, обвинявшаяся в сговоре против США и вернувшаяся в Россию ровно год назад, проведет вебинар для российских и зарубежных... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T15:49
2020-10-26T15:49
россия
мария бутина
sputnik
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Российская общественница <a href="https://ria.ru/person_Marija_Butina" target="_blank">Мария Бутина</a>, обвинявшаяся в сговоре против США и вернувшаяся в Россию ровно год назад, проведет вебинар для российских и зарубежных журналистов на тему "Как защитить свои права, если ты журналист?". Вебинар состоится в пятницу, 30 октября, в 13.00 мск в рамках проекта SputnikPro Международного информационного агентства и радио Sputnik.На мастер-классе Мария Бутина ответит на лучшие вопросы участников. Зарегистрироваться для участия в модуле можно <a href="https://forms.gle/LRuiUkYLAtN4xd6EA" target="_blank">по ссылке</a>.SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.<strong>SputnikPro</strong> – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице <a href="https://www.facebook.com/SputnikProject/" target="_blank">в Facebook.</a><strong><a href="https://ria.ru/organization_Sputnik" target="_blank">Sputnik</a></strong> – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "<a href="https://ria.ru/tag_organization_MIA_Rossija_segodnja" target="_blank">Россия сегодня</a>". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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россия, мария бутина, sputnik, общество

Мария Бутина проведет вебинар по правам журналистов

15:49 26.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЧлен Общественной палаты РФ, журналистка, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина во время всероссийского онлайн-марафона "Ночь Выборов 2020" в Москве
Член Общественной палаты РФ, журналистка, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина во время всероссийского онлайн-марафона Ночь Выборов 2020 в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Российская общественница Мария Бутина, обвинявшаяся в сговоре против США и вернувшаяся в Россию ровно год назад, проведет вебинар для российских и зарубежных журналистов на тему "Как защитить свои права, если ты журналист?". Вебинар состоится в пятницу, 30 октября, в 13.00 мск в рамках проекта SputnikPro Международного информационного агентства и радио Sputnik.
На мастер-классе Мария Бутина ответит на лучшие вопросы участников. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
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SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
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РоссияМария БутинаSputnikОбщество
 
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