https://ria.ru/20201026/vaktsina-1581619002.html

Количество вакцины "Спутник V" для гражданского оборота увеличат

Количество вакцины "Спутник V" для гражданского оборота значительно возрастёт на следующей неделе, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T17:16

2020-10-26T17:16

2020-10-26T17:16

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Количество вакцины "Спутник V" для гражданского оборота значительно возрастёт на следующей неделе, заявил глава центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."На следующей неделе количество вакцинного препарата "Спутник V", который поступит в гражданский оборот, значительно возрастет", - сказал Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".Глава центра Гамалеи пояснил, что такое увеличение произойдет за счет того, что в оборот выйдут препараты, производимые не только на базе центра Гамалеи, но и предприятия "Генериум", которое больше будет предоставлять вакцины, также на подходе вакцина "Спутник V", изготовленная на предприятиях "Р-Фарма", "Биннофарм" "и даже "<a href="http://ria.ru/organization_Biokad/" target="_blank" data-auto="true">Биокад</a>".По его словам, суммарная производительность составит не менее 5 миллионов доз вакцин в месяц.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, общество