https://ria.ru/20201026/uspenskaya-1581609091.html

"Кирпичом по лицу": Успенская впервые рассказала об убийстве своей матери

Певица Любовь Успенская в эфире YouTube-шоу "Между нами" впервые рассказала о семейной трагедии. Звезда шансона сообщила, что ее мать убили. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T16:41

2020-10-26T16:41

2020-10-26T16:41

шоубиз

татьяна плаксина

любовь успенская

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. Певица <a href="http://ria.ru/person_Ljubov_Uspenskaja/" target="_blank" data-auto="true">Любовь Успенская</a> в эфире YouTube-шоу "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=yLZYrXZz7aE">Между нами</a>" впервые рассказала о семейной трагедии. Звезда шансона сообщила, что ее мать убили.Успенская всю жизнь считала, что ее мать, Елена Чайка, умерла при родах из-за врачебной халатности. Об этом певице рассказали родственники. Однако недавно ей удалось выяснить, что ее мать убили. Об этом Успенская впервые сообщила на YouTube-шоу певицы Валерии."Мне сказали: она ехала в поезде, и ее кирпичом били по лицу. Я позвонила в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> своим влиятельным друзьям, чтобы они пробили там все кладбища. Должна быть регистрация имени, но ни на одном кладбище нет Елены Чайки. Мне рассказывала бабушка, что в 1954 году была голодовка, и она (мать — Прим. ред.), видно, уехала искать заработка", — призналась звезда.Ранее Успенская заявила, что ее дочь <a href="http://ria.ru/person_tatyana-plaksina/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Плаксина</a> уехала из России в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>. При этом адвокат певицы Алекс Бенхин разместил на своей странице в Instagram обращение к дочери <a href="http://ria.ru/person_Ljubov_Uspenskaja/" target="_blank">Любови Успенской</a>, в котором призвал девушку перестать обвинять весь мир в своих бедах и <a href="https://ria.ru/20201015/proschenie-1580024392.html" target="_blank">попросить прощение у матери</a>.

https://ria.ru/20201017/uspenskaya-1580295806.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна плаксина, любовь успенская