https://ria.ru/20201026/ukraina-1581563893.html
В Кремле следили за местными выборами на Украине по сообщениям СМИ
В Кремле следили за местными выборами на Украине по сообщениям СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T13:13
2020-10-26T13:13
2020-10-26T13:25
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
дмитрий песков
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле следили за местными выборами на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> по сообщениям СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Журналисты также спросили Пескова, как повлияли на результаты "Оппозиционной платформы — За жизнь" на выборах встреча Медведчука с президентом Владимиром Путиным, предложения по вакцине от коронавируса и снятие санкций с трех украинских предприятий."Упомянутая вами политическая сила инициировала это. Они выступили с инициативой, которая, в первую очередь, отвечает интересам самих украинцев. Разве украинцы не болеют коронавирусом? Разве им не нужна прививка? Ну, скорее всего, нужна. Вполне понятно, что политическая сила это предлагает. Разве украинцы не испытывают тяготы экономические в связи с отсутствием экономических контактов с Россией? Многие предприятия, безусловно, испытывают тяготы. Поэтому в данном случае она просто встретила понимание с российской стороны, эта инициатива", - сказал Песков.Путин провело встречу с Медведчуком в начале октября, речь зашла в том числе о возможности поставок российской вакцины от коронавируса на Украину.Кроме того, Путин поддержал идею премьер-министра Михаила Мишустина разрешить поставки в РФ с ряда украинских промпредприятий, в частности компании "Брацлав", Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонно-тарного комбината. Позже Медведчук, выступая по видеосвязи на круглом столе по вопросам торгово-экономического сотрудничества РФ и Украины, заявил, что Украина должна со своей стороны пойти на частичное снятие санкций в отношении России в ответ на аналогичный шаг Москвы.Местные органы власти на Украине будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть окончательно определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней.
https://ria.ru/20201025/kornienko-1581495759.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201025/ukraina-1581458174.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, дмитрий песков, украина, в мире
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
В Кремле следили за местными выборами на Украине
по сообщениям СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Безусловно, мы наблюдали по сообщениям СМИ за ходом этого голосования. Для нас совсем не безразлично, что происходит на Украине. Что касается поздравлений - не могу сказать, просто не знаю", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, следили ли в Кремле за местными выборами на Украине и планируются ли какие-то контакты с главой партии "Оппозиционная платформа — За жизнь
" Виктором Медведчуком
, чья политическая сила, согласно предварительным данным, неплохо выступила на этих выборах.
Журналисты также спросили Пескова, как повлияли на результаты "Оппозиционной платформы — За жизнь" на выборах встреча Медведчука с президентом Владимиром Путиным, предложения по вакцине от коронавируса и снятие санкций с трех украинских предприятий.
"Упомянутая вами политическая сила инициировала это. Они выступили с инициативой, которая, в первую очередь, отвечает интересам самих украинцев. Разве украинцы не болеют коронавирусом? Разве им не нужна прививка? Ну, скорее всего, нужна. Вполне понятно, что политическая сила это предлагает. Разве украинцы не испытывают тяготы экономические в связи с отсутствием экономических контактов с Россией? Многие предприятия, безусловно, испытывают тяготы. Поэтому в данном случае она просто встретила понимание с российской стороны, эта инициатива", - сказал Песков.
Путин провело встречу с Медведчуком в начале октября, речь зашла в том числе о возможности поставок российской вакцины от коронавируса на Украину.
Кроме того, Путин поддержал идею премьер-министра Михаила Мишустина разрешить поставки в РФ с ряда украинских промпредприятий, в частности компании "Брацлав", Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонно-тарного комбината. Позже Медведчук, выступая по видеосвязи на круглом столе по вопросам торгово-экономического сотрудничества РФ и Украины, заявил, что Украина должна со своей стороны пойти на частичное снятие санкций в отношении России в ответ на аналогичный шаг Москвы.
Местные органы власти на Украине будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть окончательно определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней.