Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201026/ubiystvo-1581566219.html
В Петербурге задержали подозреваемого по "делу об отрезанном пальце"
В Петербурге задержан мужчина, по данным следствия, задушивший знакомую и затем отрубивший ей палец для доступа к смартфону, сообщает в понедельник городское... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T13:24
2020-10-26T16:53
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1400x0_80_0_0_40bab5eb413b790117115cb97c5db5f1.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> задержан мужчина, по данным следствия, задушивший знакомую и затем отрубивший ей палец для доступа к смартфону, сообщает в понедельник городское управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России.По данным источника РИА Новости в силовых структурах, жертвой преступления стала преподаватель биохимии Санкт-Петербургского государственного технологического университета. Ее тело нашли в квартире на улице Димитрова."По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1984 года рождения. &lt;…&gt; По данным следствия, вечером 22 октября 2020 года подозреваемый &lt;…&gt; на почве личных неприязненных отношений со своей знакомой 1987 года рождения задушил последнюю", — сказано в релизе.После этого, как отмечает следствие, он "с целью сокрытия преступления отрезал потерпевшей большой палец правой руки для использования ее мобильного телефона".Как именно он пытался "сокрыть преступление" с помощью отрезанного пальца, следствие не уточняет. В местных Telegram-каналах высказывали предположение, что преступник якобы планировал вести переписку от имени убитой, но эта информация не подтверждена.
https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1580135046.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1400x0_80_0_0_72950046ff66f8c673bfcad9a39d2a83.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого по "делу об отрезанном пальце"

13:24 26.10.2020 (обновлено: 16:53 26.10.2020)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт — РИА Новости. В Петербурге задержан мужчина, по данным следствия, задушивший знакомую и затем отрубивший ей палец для доступа к смартфону, сообщает в понедельник городское управление СК России.
По данным источника РИА Новости в силовых структурах, жертвой преступления стала преподаватель биохимии Санкт-Петербургского государственного технологического университета. Ее тело нашли в квартире на улице Димитрова.
"По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1984 года рождения. <…> По данным следствия, вечером 22 октября 2020 года подозреваемый <…> на почве личных неприязненных отношений со своей знакомой 1987 года рождения задушил последнюю", — сказано в релизе.
После этого, как отмечает следствие, он "с целью сокрытия преступления отрезал потерпевшей большой палец правой руки для использования ее мобильного телефона".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 15:16
Жительница Урала убила четырехлетнюю дочь молотком
Как именно он пытался "сокрыть преступление" с помощью отрезанного пальца, следствие не уточняет. В местных Telegram-каналах высказывали предположение, что преступник якобы планировал вести переписку от имени убитой, но эта информация не подтверждена.
 
Обсудить0
Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:36США работают над гиперзвуковой ракетой для запуска с палубных самолетов
01:33В Москве ликвидировали пожар на территории бывшего завода "Серп и Молот"
01:06Водонаеву выгнали из такси в Москве
01:02РКК "Энергия" запатентовала схему возврата с Луны на случай ЧП в полете
00:59Жители Германии и Франции рассказали о своем отношении к заменителям мяса
00:50Трамп заявил, что Байден "против Бога"
00:31Эксперты рассказали, какая реклама раздражает россиян больше всего
00:28Лавров надеется на восстановление диалога России с ЕС в полном объеме
00:23Лавров: Россия не видит нужды в новых внешних инициативах по Донбассу
00:15Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным
00:08Лавров: США и страны ЕС удваивают усилия по сдерживанию развития России
00:05Россия никому не навязывает свой газ, заявил Лавров
23:28Во Франции впервые с апреля число жертв CОVID-19 за сутки превысило 250
23:13Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
23:13В Турции обезвредили двух террористов
23:03В Москве за сутки умер 61 пациент с коронавирусом
22:51Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР
22:51Трамп раскритиковал Байдена за выходные
22:47Минздрав разрешил переводить больных COVID-19 на амбулаторное лечение
22:43Жириновский предложил Мишустину при подборе кадров выбирать холостых
Лента новостейМолния