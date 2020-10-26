https://ria.ru/20201026/ubiystvo-1581566219.html
В Петербурге задержали подозреваемого по "делу об отрезанном пальце"
В Петербурге задержан мужчина, по данным следствия, задушивший знакомую и затем отрубивший ей палец для доступа к смартфону, сообщает в понедельник городское... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T13:24
2020-10-26T13:24
2020-10-26T16:53
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> задержан мужчина, по данным следствия, задушивший знакомую и затем отрубивший ей палец для доступа к смартфону, сообщает в понедельник городское управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России.По данным источника РИА Новости в силовых структурах, жертвой преступления стала преподаватель биохимии Санкт-Петербургского государственного технологического университета. Ее тело нашли в квартире на улице Димитрова."По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1984 года рождения. <…> По данным следствия, вечером 22 октября 2020 года подозреваемый <…> на почве личных неприязненных отношений со своей знакомой 1987 года рождения задушил последнюю", — сказано в релизе.После этого, как отмечает следствие, он "с целью сокрытия преступления отрезал потерпевшей большой палец правой руки для использования ее мобильного телефона".Как именно он пытался "сокрыть преступление" с помощью отрезанного пальца, следствие не уточняет. В местных Telegram-каналах высказывали предположение, что преступник якобы планировал вести переписку от имени убитой, но эта информация не подтверждена.
https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1580135046.html
санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт — РИА Новости.
В Петербурге
задержан мужчина, по данным следствия, задушивший знакомую и затем отрубивший ей палец для доступа к смартфону, сообщает в понедельник городское управление СК
России.
По данным источника РИА Новости в силовых структурах, жертвой преступления стала преподаватель биохимии Санкт-Петербургского государственного технологического университета. Ее тело нашли в квартире на улице Димитрова.
"По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1984 года рождения. <…> По данным следствия, вечером 22 октября 2020 года подозреваемый <…> на почве личных неприязненных отношений со своей знакомой 1987 года рождения задушил последнюю", — сказано в релизе.
После этого, как отмечает следствие, он "с целью сокрытия преступления отрезал потерпевшей большой палец правой руки для использования ее мобильного телефона".
Как именно он пытался "сокрыть преступление" с помощью отрезанного пальца, следствие не уточняет. В местных Telegram-каналах высказывали предположение, что преступник якобы планировал вести переписку от имени убитой, но эта информация не подтверждена.