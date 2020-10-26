https://ria.ru/20201026/tyurma--1581528184.html

В еврейской общине не наблюдают конфликтов заключенных на почве религии

По данным Федерации еврейских общин России (ФЕОР), в российских тюрьмах нет конфликтов между евреями и представителями других конфессий на религиозной почве,... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T11:40

2020-10-26T11:40

2020-10-26T11:40

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

федерация еврейских общин россии

берл лазар

здоровье - общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/153183/43/1531834395_0:245:2983:1922_1400x0_80_0_0_a28a92f2e09b3e6f41b63db458e2388b.jpg

<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> По данным Федерации еврейских общин России (ФЕОР), в российских тюрьмах нет конфликтов между евреями и представителями других конфессий на религиозной почве, заявил в интервью РИА Новости главный раввин России Берл Лазар."Я не знаю ни одного случая, чтобы заключенные-евреи испытывали проблемы в отношениях с представителями иных конфессий. Соответственно, и между священнослужителями разных религий царит полное взаимопонимание: каждый помогает верующим выполнять свои законы и заповеди, и с уважением относится к иноверцам", - сказал Берл Лазар.Он отметил, что межконфессиональные отношения в России "куда лучше, чем в подавляющем большинстве стран, в том числе самых культурных и цивилизованных".Также главный раввин обратил внимание на сайт департамента ФЕОР по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС и правоохранительными учреждениями РФ, где "подробно изложены" все программы помощи и адаптации заключенных.Полный текст интервью читайте на сайте<u><a href="https://ria.ru/20201026/evrei-v-tyurme-1581358366.html"> ria.ru</a></u>

https://ria.ru/20201023/religiya-1581107778.html

https://ria.ru/20201026/evrei-v-tyurme-1581358366.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, берл лазар, здоровье - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)