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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201026/tyurma--1581528184.html
В еврейской общине не наблюдают конфликтов заключенных на почве религии
По данным Федерации еврейских общин России (ФЕОР), в российских тюрьмах нет конфликтов между евреями и представителями других конфессий на религиозной почве,... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T11:40
2020-10-26T11:40
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
федерация еврейских общин россии
берл лазар
здоровье - общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> По данным Федерации еврейских общин России (ФЕОР), в российских тюрьмах нет конфликтов между евреями и представителями других конфессий на религиозной почве, заявил в интервью РИА Новости главный раввин России Берл Лазар."Я не знаю ни одного случая, чтобы заключенные-евреи испытывали проблемы в отношениях с представителями иных конфессий. Соответственно, и между священнослужителями разных религий царит полное взаимопонимание: каждый помогает верующим выполнять свои законы и заповеди, и с уважением относится к иноверцам", - сказал Берл Лазар.Он отметил, что межконфессиональные отношения в России "куда лучше, чем в подавляющем большинстве стран, в том числе самых культурных и цивилизованных".Также главный раввин обратил внимание на сайт департамента ФЕОР по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС и правоохранительными учреждениями РФ, где "подробно изложены" все программы помощи и адаптации заключенных.Полный текст интервью читайте на сайте<u><a href="https://ria.ru/20201026/evrei-v-tyurme-1581358366.html"> ria.ru</a></u>
https://ria.ru/20201023/religiya-1581107778.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, берл лазар, здоровье - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

В еврейской общине не наблюдают конфликтов заключенных на почве религии

11:40 26.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
Главный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. По данным Федерации еврейских общин России (ФЕОР), в российских тюрьмах нет конфликтов между евреями и представителями других конфессий на религиозной почве, заявил в интервью РИА Новости главный раввин России Берл Лазар.
"Я не знаю ни одного случая, чтобы заключенные-евреи испытывали проблемы в отношениях с представителями иных конфессий. Соответственно, и между священнослужителями разных религий царит полное взаимопонимание: каждый помогает верующим выполнять свои законы и заповеди, и с уважением относится к иноверцам", - сказал Берл Лазар.
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Он отметил, что межконфессиональные отношения в России "куда лучше, чем в подавляющем большинстве стран, в том числе самых культурных и цивилизованных".
Также главный раввин обратил внимание на сайт департамента ФЕОР по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС и правоохранительными учреждениями РФ, где "подробно изложены" все программы помощи и адаптации заключенных.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
Главный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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