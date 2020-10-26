https://ria.ru/20201026/tyurma--1581528184.html
В еврейской общине не наблюдают конфликтов заключенных на почве религии
По данным Федерации еврейских общин России (ФЕОР), в российских тюрьмах нет конфликтов между евреями и представителями других конфессий на религиозной почве,... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T11:40
2020-10-26T11:40
2020-10-26T11:40
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
федерация еврейских общин россии
берл лазар
здоровье - общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> По данным Федерации еврейских общин России (ФЕОР), в российских тюрьмах нет конфликтов между евреями и представителями других конфессий на религиозной почве, заявил в интервью РИА Новости главный раввин России Берл Лазар."Я не знаю ни одного случая, чтобы заключенные-евреи испытывали проблемы в отношениях с представителями иных конфессий. Соответственно, и между священнослужителями разных религий царит полное взаимопонимание: каждый помогает верующим выполнять свои законы и заповеди, и с уважением относится к иноверцам", - сказал Берл Лазар.Он отметил, что межконфессиональные отношения в России "куда лучше, чем в подавляющем большинстве стран, в том числе самых культурных и цивилизованных".Также главный раввин обратил внимание на сайт департамента ФЕОР по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС и правоохранительными учреждениями РФ, где "подробно изложены" все программы помощи и адаптации заключенных.Полный текст интервью читайте на сайте<u><a href="https://ria.ru/20201026/evrei-v-tyurme-1581358366.html"> ria.ru</a></u>
https://ria.ru/20201023/religiya-1581107778.html
https://ria.ru/20201026/evrei-v-tyurme-1581358366.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, берл лазар, здоровье - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)