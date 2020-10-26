https://ria.ru/20201026/tramp-1581676606.html

Трамп раскритиковал Байдена за выходные

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего оппонента от демократов Джо Байдена за то, что он недостаточно много работает. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T22:51

2020-10-26T22:51

2020-10-26T22:51

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> раскритиковал своего оппонента от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> за то, что он недостаточно много работает."Джо Байден взял пять дней выходных перед дебатами, он хотел подготовиться, и он все равно проиграл. Вы не хотите президента, который берет пять дней чтобы подготовиться к дебатам. Ты делаешь это каждый день, к чему ты собираешься готовиться? А сейчас он берет по меньшей мере еще четыре-пять дней. Он будет выступать с речью, я слышал. Очень хочу послушать, так интересно", - заявил Трамп, выступая перед сторонниками в <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofPennsylvania/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильвании</a>."Когда ты президент, ты не можешь брать выходной, ты должен работать, работать, работать очень много для американского народа", - подчеркнул он.

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/bayden-1581595699.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире