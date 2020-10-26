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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201026/tramp-1581676606.html
Трамп раскритиковал Байдена за выходные
Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего оппонента от демократов Джо Байдена за то, что он недостаточно много работает. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T22:51
2020-10-26T22:51
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> раскритиковал своего оппонента от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> за то, что он недостаточно много работает."Джо Байден взял пять дней выходных перед дебатами, он хотел подготовиться, и он все равно проиграл. Вы не хотите президента, который берет пять дней чтобы подготовиться к дебатам. Ты делаешь это каждый день, к чему ты собираешься готовиться? А сейчас он берет по меньшей мере еще четыре-пять дней. Он будет выступать с речью, я слышал. Очень хочу послушать, так интересно", - заявил Трамп, выступая перед сторонниками в <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofPennsylvania/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильвании</a>."Когда ты президент, ты не можешь брать выходной, ты должен работать, работать, работать очень много для американского народа", - подчеркнул он.
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/bayden-1581595699.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп раскритиковал Байдена за выходные

22:51 26.10.2020
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего оппонента от демократов Джо Байдена за то, что он недостаточно много работает.
"Джо Байден взял пять дней выходных перед дебатами, он хотел подготовиться, и он все равно проиграл. Вы не хотите президента, который берет пять дней чтобы подготовиться к дебатам. Ты делаешь это каждый день, к чему ты собираешься готовиться? А сейчас он берет по меньшей мере еще четыре-пять дней. Он будет выступать с речью, я слышал. Очень хочу послушать, так интересно", - заявил Трамп, выступая перед сторонниками в Пенсильвании.
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 15:44
Перепутал эпохи. Байден назвал Дональда Трампа другим именем
"Когда ты президент, ты не можешь брать выходной, ты должен работать, работать, работать очень много для американского народа", - подчеркнул он.
 
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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