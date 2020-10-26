Трамп обвинил СМИ в умалчивании о прогрессе с COVID-19 в США
15:34 26.10.2020 (обновлено: 16:01 26.10.2020)
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп выступает во время финальных дебатов по предвыборной кампании в США 2020 года с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом в университете Бельмонт в Нэшвилле
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что, по его мнению, СМИ в преддверие президентских выборов умалчивают о прогрессе, которого Соединенные Штаты достигли в борьбе с коронавирусом.
"Мы добились огромного прогресса с китайским вирусом, но фейковые СМИ отказывается говорить об этом, когда до выборов осталось так мало времени. COVID используется ими в полной координации, с тем чтобы изменить наши высокие показатели досрочных выборов. Это должно быть нарушением избирательного законодательства!", - написал Трамп в Twitter.
По его мнению, информационное освещение пандемии в СМИ изменится после президентских выборов. "Четвертого ноября повестка полностью сменится", - предсказал он.
По последним данным, всего в США коронавирусом заразились более 8,6 миллиона человек, скончались более 225 тысяч пациентов с COVID-19. Излечились более 3,4 миллиона заболевших.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
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