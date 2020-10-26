https://ria.ru/20201026/tramp-1581594213.html

Трамп обвинил СМИ в умалчивании о прогрессе с COVID-19 в США

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что, по его мнению, СМИ в преддверие президентских выборов умалчивают о прогрессе, которого Соединенные... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T15:34

2020-10-26T15:34

2020-10-26T16:01

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

дональд трамп

здоровье - общество

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> выразил недовольство тем, что, по его мнению, СМИ в преддверие президентских выборов умалчивают о прогрессе, которого Соединенные Штаты достигли в борьбе с коронавирусом.По его мнению, информационное освещение пандемии в СМИ изменится после президентских выборов. "Четвертого ноября повестка полностью сменится", - предсказал он.По последним данным, всего в США коронавирусом заразились более 8,6 миллиона человек, скончались более 225 тысяч пациентов с COVID-19. Излечились более 3,4 миллиона заболевших.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, здоровье - общество, джо байден, сша, в мире