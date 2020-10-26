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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201026/tramp-1581594213.html
Трамп обвинил СМИ в умалчивании о прогрессе с COVID-19 в США
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что, по его мнению, СМИ в преддверие президентских выборов умалчивают о прогрессе, которого Соединенные... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T15:34
2020-10-26T16:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
дональд трамп
здоровье - общество
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> выразил недовольство тем, что, по его мнению, СМИ в преддверие президентских выборов умалчивают о прогрессе, которого Соединенные Штаты достигли в борьбе с коронавирусом.По его мнению, информационное освещение пандемии в СМИ изменится после президентских выборов. "Четвертого ноября повестка полностью сменится", - предсказал он.По последним данным, всего в США коронавирусом заразились более 8,6 миллиона человек, скончались более 225 тысяч пациентов с COVID-19. Излечились более 3,4 миллиона заболевших.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, здоровье - общество, джо байден, сша, в мире

Трамп обвинил СМИ в умалчивании о прогрессе с COVID-19 в США

15:34 26.10.2020 (обновлено: 16:01 26.10.2020)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп выступает во время финальных дебатов по предвыборной кампании в США 2020 года с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом в университете Бельмонт в Нэшвилле
Президент США Дональд Трамп выступает во время финальных дебатов по предвыборной кампании в США 2020 года с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом в университете Бельмонт в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что, по его мнению, СМИ в преддверие президентских выборов умалчивают о прогрессе, которого Соединенные Штаты достигли в борьбе с коронавирусом.
"Мы добились огромного прогресса с китайским вирусом, но фейковые СМИ отказывается говорить об этом, когда до выборов осталось так мало времени. COVID используется ими в полной координации, с тем чтобы изменить наши высокие показатели досрочных выборов. Это должно быть нарушением избирательного законодательства!", - написал Трамп в Twitter.
По его мнению, информационное освещение пандемии в СМИ изменится после президентских выборов. "Четвертого ноября повестка полностью сменится", - предсказал он.
По последним данным, всего в США коронавирусом заразились более 8,6 миллиона человек, скончались более 225 тысяч пациентов с COVID-19. Излечились более 3,4 миллиона заболевших.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампЗдоровье - ОбществоДжо БайденСШАВ мире
 
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