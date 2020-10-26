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https://ria.ru/20201026/testy-1581642633.html
Доставленные в Израиль палочки для тестов оказались вагинальными
Завезенные в Израиль спецслужбами в начале пандемии аппликаторы, предназначенные для сбора материала из ноздрей и горла для теста на коронавирус, оказались... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T18:58
2020-10-26T19:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
кнессет израиля
израиль
в мире
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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости.</strong> Завезенные в <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a> спецслужбами в начале пандемии аппликаторы, предназначенные для сбора материала из ноздрей и горла для теста на коронавирус, оказались вагинальными, рассказал депутат <a href="http://ria.ru/organization_Knesset_Izrailja/" target="_blank" data-auto="true">Кнессета</a> от оппозиционного блока "Еш атид - Телем" Андрей Кожинов.Он привел слова президента израильской ассоциации хай-тека в рамках промышленной палаты доктора Цви Марома, который сообщил, что была разработана проверка, основанная на четырех генах. Для нее нужно аппликатором - палочкой с ваткой - собрать материал в горле.При этом один профессор из минздрава настаивала на другой системе: - брать анализы из ноздрей и горла тремя разными аппликаторами. Именно необходимость использовать три аппликатора при каждой проверке привела в самом начале к их нехватке."Так вот, привезли крупную партию. И оказалось, что они не совсем подходят - что-то там не так, результаты неточные... Но продолжали пользоваться, пока кто-то из специалистов не уперся и не проверил досконально. Оказалось, что это вагинальные аппликаторы, которые не подходят для забора материала из горла или ноздрей", - написал Кожинов в своем <a href="https://t.me/andrey_kozhinov/141" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>-канале."Чем больше работаю в комиссиях в Кнессете, тем больше в сомнениях: то ли ржать без остановки, то ли плакать от осознания факторов, которые влияют на всю борьбу с короной", - отметил депутат.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус covid-19, коронавирусы, кнессет израиля, израиль, в мире

Доставленные в Израиль палочки для тестов оказались вагинальными

18:58 26.10.2020 (обновлено: 19:03 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПЦР-лаборатория
ПЦР-лаборатория - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Завезенные в Израиль спецслужбами в начале пандемии аппликаторы, предназначенные для сбора материала из ноздрей и горла для теста на коронавирус, оказались вагинальными, рассказал депутат Кнессета от оппозиционного блока "Еш атид - Телем" Андрей Кожинов.
Он привел слова президента израильской ассоциации хай-тека в рамках промышленной палаты доктора Цви Марома, который сообщил, что была разработана проверка, основанная на четырех генах. Для нее нужно аппликатором - палочкой с ваткой - собрать материал в горле.
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При этом один профессор из минздрава настаивала на другой системе: - брать анализы из ноздрей и горла тремя разными аппликаторами. Именно необходимость использовать три аппликатора при каждой проверке привела в самом начале к их нехватке.
"Так вот, привезли крупную партию. И оказалось, что они не совсем подходят - что-то там не так, результаты неточные... Но продолжали пользоваться, пока кто-то из специалистов не уперся и не проверил досконально. Оказалось, что это вагинальные аппликаторы, которые не подходят для забора материала из горла или ноздрей", - написал Кожинов в своем Telegram-канале.
"Чем больше работаю в комиссиях в Кнессете, тем больше в сомнениях: то ли ржать без остановки, то ли плакать от осознания факторов, которые влияют на всю борьбу с короной", - отметил депутат.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКнессет ИзраиляИзраильВ мире
 
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