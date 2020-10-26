https://ria.ru/20201026/test-1581580759.html

Роспотребнадзор объяснил ошибки в результатах тестов на COVID-19

Отрицательные результаты тестов на SARS-CoV-2 возможны из-за малого количества вируса в биоматериале, человеческого фактора, а также на поздних стадиях... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T14:29

2020-10-26T14:29

2020-10-26T15:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Отрицательные результаты тестов на SARS-CoV-2 возможны из-за малого количества вируса в биоматериале, человеческого фактора, а также на поздних стадиях заболевания, заявила РИА Новости руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ эпидемиологии <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor">Роспотребнадзора</a> Елена Тиванова.Тиванова пояснила, что на момент тестирования вирус уже может спуститься из верхних дыхательных путей в легкие, у человека также может быть небольшая вирусная нагрузка. Кроме того, медработники могут допустить ошибку при заборе биоматериала.Как рассказала специалист, массовое тестирование позволяет выявить как заболевших на ранней стадии, так и бессимптомных носителей.Сейчас существует несколько видов исследований, у каждого из которых свои цели. Их можно разделить на две группы: прямые (обнаруживают возбудителя) и непрямые (выявляют иммунный ответ), пояснила Тиванова.По ее словам, к прямым методам диагностики относится мазок из носа и ротоглотки, который распознает РНК вируса. Такой тест выявляет активную инфекцию и проводится при наличии симптомов респираторного заболевания или контактов с возможным источником вируса."Для подтверждения или исключения наличия инфекции тест выполняется повторно через десять дней после первичного взятия мазка. Также повторное тестирование необходимо при выписке больных COVID-19 из стационара — для этого необходимо получение двух отрицательных результатов с промежутком не менее суток", — подчеркнула Тиванова.К прямым методам также относятся экспресс-тесты — анализы на вирусные антигены, то есть белки, входящие в состав вируса и распознающиеся иммунной системой. Отсутствие этих антигенов означает, что у человека нет инфекции. Однако, как и во всех остальных тестах, результат актуален только на момент сдачи анализа, отметила Тиванова.Непрямой метод тестирования — обнаружение антител IgM и IgG, для этого исследования используется капиллярная или венозная кровь, рассказала эксперт."IgM и IgG — это иммунные клетки, которые вырабатываются в организме человека в результате его контакта с вирусом. IgM появляются в самом начале заболевания, как правило, на третий-пятый день после первых симптомов и свидетельствуют о продолжающемся остром заболевании — текущей инфекции. В свою очередь, IgG возникают, когда человек преодолел инфекцию, обычно на десятый-четырнадцатый день от начала заболевания, и остаются достаточно долго после болезни", — добавила Тиванова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/koronavirus-1581249428.html

https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581565114.html

Серый Wolf Тесты хорошие, но подлые микробы пользуясь рекомендациями ГКН не собираются группами более 50 шт и пользуются масками. 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество