https://ria.ru/20201026/test-1581580759.html
Роспотребнадзор объяснил ошибки в результатах тестов на COVID-19
Отрицательные результаты тестов на SARS-CoV-2 возможны из-за малого количества вируса в биоматериале, человеческого фактора, а также на поздних стадиях... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T14:29
2020-10-26T14:29
2020-10-26T15:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Отрицательные результаты тестов на SARS-CoV-2 возможны из-за малого количества вируса в биоматериале, человеческого фактора, а также на поздних стадиях заболевания, заявила РИА Новости руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ эпидемиологии <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor">Роспотребнадзора</a> Елена Тиванова.Тиванова пояснила, что на момент тестирования вирус уже может спуститься из верхних дыхательных путей в легкие, у человека также может быть небольшая вирусная нагрузка. Кроме того, медработники могут допустить ошибку при заборе биоматериала.Как рассказала специалист, массовое тестирование позволяет выявить как заболевших на ранней стадии, так и бессимптомных носителей.Сейчас существует несколько видов исследований, у каждого из которых свои цели. Их можно разделить на две группы: прямые (обнаруживают возбудителя) и непрямые (выявляют иммунный ответ), пояснила Тиванова.По ее словам, к прямым методам диагностики относится мазок из носа и ротоглотки, который распознает РНК вируса. Такой тест выявляет активную инфекцию и проводится при наличии симптомов респираторного заболевания или контактов с возможным источником вируса."Для подтверждения или исключения наличия инфекции тест выполняется повторно через десять дней после первичного взятия мазка. Также повторное тестирование необходимо при выписке больных COVID-19 из стационара — для этого необходимо получение двух отрицательных результатов с промежутком не менее суток", — подчеркнула Тиванова.К прямым методам также относятся экспресс-тесты — анализы на вирусные антигены, то есть белки, входящие в состав вируса и распознающиеся иммунной системой. Отсутствие этих антигенов означает, что у человека нет инфекции. Однако, как и во всех остальных тестах, результат актуален только на момент сдачи анализа, отметила Тиванова.Непрямой метод тестирования — обнаружение антител IgM и IgG, для этого исследования используется капиллярная или венозная кровь, рассказала эксперт."IgM и IgG — это иммунные клетки, которые вырабатываются в организме человека в результате его контакта с вирусом. IgM появляются в самом начале заболевания, как правило, на третий-пятый день после первых симптомов и свидетельствуют о продолжающемся остром заболевании — текущей инфекции. В свою очередь, IgG возникают, когда человек преодолел инфекцию, обычно на десятый-четырнадцатый день от начала заболевания, и остаются достаточно долго после болезни", — добавила Тиванова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/koronavirus-1581249428.html
https://ria.ru/20201026/koronavirus-1581565114.html
Серый Wolf
Тесты хорошие, но подлые микробы пользуясь рекомендациями ГКН не собираются группами более 50 шт и пользуются масками.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578843523_229:0:2960:2048_1400x0_80_0_0_8535faefe0fa4bfd7271b533ae33b89b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Отрицательные результаты тестов на SARS-CoV-2 возможны из-за малого количества вируса в биоматериале, человеческого фактора, а также на поздних стадиях заболевания, заявила РИА Новости руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Елена Тиванова.
"Применяемые сегодня тест-системы отличаются высокой точностью. Однако возможны и отрицательные ответы — даже при наличии симптомов, схожих с COVID-19", — сказала она.
Тиванова пояснила, что на момент тестирования вирус уже может спуститься из верхних дыхательных путей в легкие, у человека также может быть небольшая вирусная нагрузка. Кроме того, медработники могут допустить ошибку при заборе биоматериала.
Как рассказала специалист, массовое тестирование позволяет выявить как заболевших на ранней стадии, так и бессимптомных носителей.
Сейчас существует несколько видов исследований, у каждого из которых свои цели. Их можно разделить на две группы: прямые (обнаруживают возбудителя) и непрямые (выявляют иммунный ответ), пояснила Тиванова.
По ее словам, к прямым методам диагностики относится мазок из носа и ротоглотки, который распознает РНК вируса. Такой тест выявляет активную инфекцию и проводится при наличии симптомов респираторного заболевания или контактов с возможным источником вируса.
"Для подтверждения или исключения наличия инфекции тест выполняется повторно через десять дней после первичного взятия мазка. Также повторное тестирование необходимо при выписке больных COVID-19 из стационара — для этого необходимо получение двух отрицательных результатов с промежутком не менее суток", — подчеркнула Тиванова.
К прямым методам также относятся экспресс-тесты — анализы на вирусные антигены, то есть белки, входящие в состав вируса и распознающиеся иммунной системой. Отсутствие этих антигенов означает, что у человека нет инфекции. Однако, как и во всех остальных тестах, результат актуален только на момент сдачи анализа, отметила Тиванова.
Непрямой метод тестирования — обнаружение антител IgM и IgG, для этого исследования используется капиллярная или венозная кровь, рассказала эксперт.
"IgM и IgG — это иммунные клетки, которые вырабатываются в организме человека в результате его контакта с вирусом. IgM появляются в самом начале заболевания, как правило, на третий-пятый день после первых симптомов и свидетельствуют о продолжающемся остром заболевании — текущей инфекции. В свою очередь, IgG возникают, когда человек преодолел инфекцию, обычно на десятый-четырнадцатый день от начала заболевания, и остаются достаточно долго после болезни", — добавила Тиванова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.