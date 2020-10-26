https://ria.ru/20201026/test-1581508084.html

Россиянку в Турции заставили сдать тест на COVID-19 за 200 евро

Жительницу Уфы Элону Квавадзе в Турции заставили сдать тест на коронавирус за 200 евро (18 тысяч рублей), об этом она написала в своем Instagram. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T07:17

2020-10-26T07:17

2020-10-26T07:29

туризм

коронавирус covid-19

бодрум

уфа

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575048296_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7be4b20e84eeae0aa643b23b1d7beb4d.jpg

<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Жительницу <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфы</a> Элону Квавадзе в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> заставили сдать тест на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a> за 200 евро (18 тысяч рублей), об этом она написала в своем <a href="https://www.instagram.com/elonoshka/" target="_blank">Instagram</a>.Девушка рассказала, что отправилась в <a href="http://ria.ru/location_Bodrum/" target="_blank" data-auto="true">Бодрум</a>, при этом перед вылетом у нее возникла аллергическая реакция – пятна на глазах, а в самолете она перестала чувствовать вкус еды.Из-за того, что данные симптомы могли указывать на коронавирус, Квавадзе решила обратиться к местным медикам. Прибывший врач, выслушав россиянку, "начал сильно поднимать тревогу", а менеджер отеля "с испуганными глазами" заявила, что ей срочно надо сдать тест на коронавирус стоимостью 200 евро, при этом отказаться было нельзя. Вечером того же дня девушка получила отрицательный результат, при этом медики после сдачи теста с ней не связывались. "А принудительный̆ тест за 200 евро, не разбираясь в ситуации, взяли оперативно. С одной̆ стороны, нечестно. Ведь сервис тут на высшем уровне! Что с медициной-то? Что за цены?! Ну и отношение на троечку. С другой̆ стороны, слава Богу, что все хорошо", - отметила Квавадзе.По последним данным, в Турции за все время пандемии COVID-19 заразился 361 801 человек, умерло 9799 пациентов, вылечились - 314 390.

https://ria.ru/20201024/turtsiya-1581371868.html

https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581280125.html

Просто Павел Чужая страна, свои правила.... К чему шуметь? 23

7

бодрум

уфа

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, бодрум, уфа, турция, в мире