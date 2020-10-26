https://ria.ru/20201026/teatral-1581633028.html

Талызина, Збруев и Виктюк получат "Звезду театрала" как легенды сцены

Дирекция премии "Звезда театрала" назвала лауреатов премии в почетной номинации "Легенда сцены", ими стали народные артисты России Валентина Талызина, Александр РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T18:26

2020-10-26T18:26

2020-10-26T18:26

культура

театр

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александр збруев

валентина талызина

роман виктюк

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Дирекция премии "Звезда театрала" назвала лауреатов премии в почетной номинации "Легенда сцены", ими стали народные артисты России Валентина Талызина, Александр Збруев и Роман Виктюк, сообщили РИА Новости в пресс-службе премии.Почетные награды звезды российского театра получат на торжественной церемонии премии "Звезда театрала", которая пройдёт в Вахтанговском театре 7 декабря.Лауреаты премии "Легенда сцены" определятся редколлегией журнала "Театрал" по предложениям зрительской аудитории и утверждаются общественным советом премии, в который входят певица Алла Пугачева, космонавт Олег Скрипочка, спортсмены Илья Авербух и Алина Кабаева, писатель Татьяна Устинова и другие.Победители по остальным 18 номинациям определяются путем интернет-голосования зрительской аудитории разных стран мира. Публика сама отбирает лучшие премьерные работы сезона, лучших актеров, режиссеров, лучшие театры и социальные проекты и номинирует их на интернет-портале премии в течение театрального сезона.Среди тех, кто претендует на награду в этом году: режиссеры Евгений Марчелли, Алексей Франдетти, звезды театра и кино Нонна Гришаева, Валерия Ланская, Игорь Петренко, Игорь Яцко, Тимофей Трибунцев, Иван Добронравов, Нина Гуляева, Виктор Раков, Мария Аронова, Ксения Раппопорт, Максим Матвеев и многие другие.В этом году дирекция премии учредила две новые номинации – "Лучший любительский театр" и "Лучший арт-ответ пандемии".

https://ria.ru/20200122/1563685742.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, александр збруев, валентина талызина, роман виктюк