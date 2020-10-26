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Республика Татарстан
https://ria.ru/20201026/tatarstan-1581602481.html
В Татарстане заявили об отсутствии повторных случаев заболевания COVID-19
Повторных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Татарстане не зарегистрировано, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T16:16
2020-10-26T17:05
республика татарстан
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика татарстан (татарстан)
общество
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<strong>КАЗАНЬ, 26 окт - РИА Новости.</strong> Повторных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan" target="_blank">Татарстане</a> не зарегистрировано, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.В целом, по словам главы регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по новой коронавирусной инфекции в Татарстане остаётся напряжённой, наблюдается увеличение количества случаев заболевания. За последние сутки в республике зарегистрировано 45 новых случаев COVID-19, всего с начала регистрации новой коронавирусной инфекции – 8190 случаев.По информации Патяшиной, если в сентябре темп еженедельного прироста новых случаев составлял 0,3%, то в октябре – 0,6%. Прежде всего, по её словам, это связано с сезонным подъемом ОРВИ, к которым относится и новая коронавирусная инфекция.Спикер отметила: несмотря на то, что уже три дня в республике регистрируется менее 50 случаев COVID-19 (на минувшей неделе отмечалось более 50 случаев ежедневно), говорить о том, что пик заболеваемости пройден, и она стабилизировалась, пока рано. Сегодня сезон заболеваемости, по её словам, в разгаре.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан), общество

В Татарстане заявили об отсутствии повторных случаев заболевания COVID-19

16:16 26.10.2020 (обновлено: 17:05 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники Роспотребназора Республики Татарстан обрабатывают антисептическим средством багаж пассажиров
Сотрудники Роспотребназора Республики Татарстан обрабатывают антисептическим средством багаж пассажиров - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 26 окт - РИА Новости. Повторных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Татарстане не зарегистрировано, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

"Персонифицированные цифры, которые в официальную статистику идут, у нас в управлении Роспотребнадзора имеются. И я вас уверяю, что если бы у нас возник хоть один случай повторного заражения новой коронавирусной инфекцией, у нас моментально в реестре этих больных эта фамилия высветилась бы второй раз. На сегодня таких фактов таких случаев не было зарегистрировано", - сказала Патяшина журналистам.

В целом, по словам главы регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по новой коронавирусной инфекции в Татарстане остаётся напряжённой, наблюдается увеличение количества случаев заболевания. За последние сутки в республике зарегистрировано 45 новых случаев COVID-19, всего с начала регистрации новой коронавирусной инфекции – 8190 случаев.
По информации Патяшиной, если в сентябре темп еженедельного прироста новых случаев составлял 0,3%, то в октябре – 0,6%. Прежде всего, по её словам, это связано с сезонным подъемом ОРВИ, к которым относится и новая коронавирусная инфекция.
Спикер отметила: несмотря на то, что уже три дня в республике регистрируется менее 50 случаев COVID-19 (на минувшей неделе отмечалось более 50 случаев ежедневно), говорить о том, что пик заболеваемости пройден, и она стабилизировалась, пока рано. Сегодня сезон заболеваемости, по её словам, в разгаре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Республика ТатарстанКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Татарстан (Татарстан)Общество
 
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