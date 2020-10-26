https://ria.ru/20201026/tatarstan-1581602481.html

В Татарстане заявили об отсутствии повторных случаев заболевания COVID-19

Повторных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Татарстане не зарегистрировано, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T16:16

2020-10-26T16:16

2020-10-26T17:05

республика татарстан

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика татарстан (татарстан)

общество

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<strong>КАЗАНЬ, 26 окт - РИА Новости.</strong> Повторных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan" target="_blank">Татарстане</a> не зарегистрировано, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.В целом, по словам главы регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по новой коронавирусной инфекции в Татарстане остаётся напряжённой, наблюдается увеличение количества случаев заболевания. За последние сутки в республике зарегистрировано 45 новых случаев COVID-19, всего с начала регистрации новой коронавирусной инфекции – 8190 случаев.По информации Патяшиной, если в сентябре темп еженедельного прироста новых случаев составлял 0,3%, то в октябре – 0,6%. Прежде всего, по её словам, это связано с сезонным подъемом ОРВИ, к которым относится и новая коронавирусная инфекция.Спикер отметила: несмотря на то, что уже три дня в республике регистрируется менее 50 случаев COVID-19 (на минувшей неделе отмечалось более 50 случаев ежедневно), говорить о том, что пик заболеваемости пройден, и она стабилизировалась, пока рано. Сегодня сезон заболеваемости, по её словам, в разгаре.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578199047.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан), общество