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https://ria.ru/20201026/tanker-1581518763.html
Поиски моряков в Азовском море продолжат у побережья трех районов Кубани
Спасатели безрезультатно обследовали 56 километров береговой линии в поисках моряков, пропавших с танкера в Азовском море после взрыва, в понедельник они... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T09:22
2020-10-26T10:51
взрыв на танкере в азовском море
ми-8
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новороссийск
краснодарский край
темрюкский район
происшествия
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<strong>КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости.</strong> Спасатели безрезультатно обследовали 56 километров береговой линии в поисках моряков, пропавших с танкера в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a> после взрыва, в понедельник они продолжат поиски в Славянском, Темрюкском и <a href="http://ria.ru/location_Primorsko_Akhtarskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Приморско-Ахтарском районах</a>, сообщает ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a> произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще 10 спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное. По предварительным данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлота</a>, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>. Взрывом повреждена палуба, что, предположительно, и стало причиной крена. Танкер отбуксирован на якорную стоянку в район посёлка Ильич Краснодарского края. Водолазы МорСпасслужбы <a href="http://ria.ru/location_Novorossijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Новороссийска</a> после обследования не выявили повреждения кормы судна."По состоянию на 07:00 26.10.2020... На побережье Азовского моря в <a href="http://ria.ru/location_Temrjukskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Темрюкском районе</a> Краснодарского края продолжены поисковые работы моряков, пропавших во время происшествия на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов". Запланировано обследование береговой линии силами Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в трех муниципалитетах (Славянском, Темрюкском и Приморско-Ахтарском районах)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в поисках участвуют 71 человек и 20 единиц техники."Накануне... было обследовано 56 километров береговой линии", - добавляется в релизе.В воскресенье МЧС России проводило поисковые работы в Азовском море на двух участках. На первом участке два вертолета <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a> из <a href="http://ria.ru/location_Gelendzhik/" target="_blank" data-auto="true">Геленджика</a> и Южного авиационного спасательного центра <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a> облетели акваторию на 400 квадратных километрах. К поисковым работам привлекли семь морских судов. Сообщалось об обследовании территории в районе 100 квадратных миль, патрулировании прибрежной зоны. На втором участке 60 человек и девять единиц техники патрулировали береговую линию.
https://ria.ru/20201026/tanker-1581517935.html
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новороссийск
краснодарский край
темрюкский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Спасатели продолжают поиски членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов". Кадры МЧС
Кадры операции по поиску троих пострадавших во время пожара на борту танкера "Генерал Ази Асланов". На борту танкера находились 13 человек, 10 членов экипажа удалось эвакуировать. По информации МЧС, в поисках задействованы шесть судов и два вертолета Ми-8 из Симферополя и Геленджика. Спасателями было обследовано около 400 квадратных метров.
2020-10-26T09:22
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Кадры танкера "Генерал Ази Асланов" в Азовском море, где произошел взрыв
Танкер "Генерал Ази Асланов" после инцидента вечером 24 октября в Азовском море, где на борту судна произошел взрыв и возгорание взрывоопасной смеси груза-легковоспламеняющийся жидкости "Нафта" во втором грузовом танке.
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взрыв на танкере в азовском море, ми-8, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новороссийск, краснодарский край, темрюкский район, происшествия

Поиски моряков в Азовском море продолжат у побережья трех районов Кубани

09:22 26.10.2020 (обновлено: 10:51 26.10.2020)
 
© РИА НовостиПоиск пропавших матросов с помощью 2 вертолетов МИ-8 в Азовском море, где находится танкер "Генерал Ази Асланов"
Поиск пропавших матросов с помощью 2 вертолетов МИ-8 в Азовском море, где находится танкер Генерал Ази Асланов - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости
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КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Спасатели безрезультатно обследовали 56 километров береговой линии в поисках моряков, пропавших с танкера в Азовском море после взрыва, в понедельник они продолжат поиски в Славянском, Темрюкском и Приморско-Ахтарском районах, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще 10 спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в Ростов-на-Дону. Взрывом повреждена палуба, что, предположительно, и стало причиной крена. Танкер отбуксирован на якорную стоянку в район посёлка Ильич Краснодарского края. Водолазы МорСпасслужбы Новороссийска после обследования не выявили повреждения кормы судна.
Танкер Генерал Ази Асланов, поврежденный при взрыве в Азовском море, на якорной стоянке в районе порта Кавказ - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
Вчера, 09:15
Пострадавший при взрыве в Азовском море танкер частично разрушился
"По состоянию на 07:00 26.10.2020... На побережье Азовского моря в Темрюкском районе Краснодарского края продолжены поисковые работы моряков, пропавших во время происшествия на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов". Запланировано обследование береговой линии силами Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в трех муниципалитетах (Славянском, Темрюкском и Приморско-Ахтарском районах)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в поисках участвуют 71 человек и 20 единиц техники.
"Накануне... было обследовано 56 километров береговой линии", - добавляется в релизе.
В воскресенье МЧС России проводило поисковые работы в Азовском море на двух участках. На первом участке два вертолета Ми-8 из Геленджика и Южного авиационного спасательного центра Симферополя облетели акваторию на 400 квадратных километрах. К поисковым работам привлекли семь морских судов. Сообщалось об обследовании территории в районе 100 квадратных миль, патрулировании прибрежной зоны. На втором участке 60 человек и девять единиц техники патрулировали береговую линию.
 
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Взрыв на танкере в Азовском мореМи-8Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовороссийскКраснодарский крайТемрюкский районПроисшествия
 
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