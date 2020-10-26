https://ria.ru/20201026/tanker-1581517935.html

Пострадавший при взрыве в Азовском море танкер частично разрушился

Часть разрушенных конструкций на танкере "Генерал Ази Асланов" отвалилась и ушла под воду, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота Алексей Кравченко. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T09:15

2020-10-26T09:15

2020-10-26T13:13

керченский пролив

азовское море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

ростов-на-дону

происшествия

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости.</strong> Часть разрушенных конструкций на танкере "Генерал Ази Асланов" отвалилась и ушла под воду, сообщил РИА Новости представитель <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/">Росморречфлота</a> Алексей Кравченко.Накануне на судне, которое находилось в Азовском море в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/">Керченского пролива</a>, взорвались пары нефтепродуктов. Взрыв повредил палубу, и танкер накренился. Трое членов экипажа погибли. Десять моряков спасло проходившее мимо судно "Сириус". "Нормальному передвижению судна мешал сегмент палубного настила и борта — очень длинный кусок металла, вывернутый взрывом наружу, который свисал ниже киля на восемь метров, поэтому трудно было буксировать судно", — сказал собеседник агентства.Этот фрагмент судна собирались отрезать, но он отвалился сам.На месте происшествия будут работать водолазы. Они зачистят этот участок судна, чтобы его проще было отбуксировать в порт."Важно, что нет утечки нефтепродуктов никаких в воду, соответственно, нет угрозы для экологии, в судно также вода не поступает", — подчеркнул Кравченко.Танкер пустым шел в Ростов-на-Дону. Изначально аварийное судно собирались отвезти в район порта Кавказ, но затем для него выбрали другую стоянку.

https://ria.ru/20201025/tanker-1581431617.html

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керченский пролив

азовское море

ростов-на-дону

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасатели продолжают поиски членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов". Кадры МЧС Кадры операции по поиску троих пострадавших во время пожара на борту танкера "Генерал Ази Асланов". На борту танкера находились 13 человек, 10 членов экипажа удалось эвакуировать. По информации МЧС, в поисках задействованы шесть судов и два вертолета Ми-8 из Симферополя и Геленджика. Спасателями было обследовано около 400 квадратных метров. 2020-10-26T09:15 true PT0M50S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченский пролив, азовское море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), ростов-на-дону, происшествия