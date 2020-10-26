https://ria.ru/20201026/supermodel-1581639458.html

Супермодель Джиджи Хадид показала фигуру спустя месяц после родов

Супермодель Джиджи Хадид впервые после рождения ребенка выложила в Instagram свое фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T18:35

2020-10-26T18:35

2020-10-26T18:35

шоубиз

джиджи хадид

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. Супермодель <a href="http://ria.ru/person_dzhidzhi-khadid/" target="_blank" data-auto="true">Джиджи Хадид</a> впервые после рождения ребенка выложила в Instagram свое фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру. На размещенном снимке сестра Беллы Хадид, признанной самой красивой женщиной в мире, позирует в спортивных желтых штанах и черной футболке с ярким принтом. Модель выбрала естественный образ без косметики и с распущенными волосами.Фанаты высоко оценили фотографию модели и засыпали ее множеством комментариев.“Даже после беременности и родов ты выглядишь очень стройной”, “Красавица”, “Выглядишь отлично”, “Такая тонкая талия”, “Как будто и не рожала”, “Великолепная форма”, “Стала еще красивее”, - написали они.Около месяца назад Хадид и ее возлюбленный Зейн Малик впервые стали родителями.

https://ria.ru/20200924/snimok-1577696645.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джиджи хадид, шоу-бизнес