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Шоубиз
https://ria.ru/20201026/supermodel-1581639458.html
Супермодель Джиджи Хадид показала фигуру спустя месяц после родов
Супермодель Джиджи Хадид впервые после рождения ребенка выложила в Instagram свое фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T18:35
2020-10-26T18:35
шоубиз
джиджи хадид
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости</strong>. Супермодель <a href="http://ria.ru/person_dzhidzhi-khadid/" target="_blank" data-auto="true">Джиджи Хадид</a> впервые после рождения ребенка выложила в Instagram свое фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру. На размещенном снимке сестра Беллы Хадид, признанной самой красивой женщиной в мире, позирует в спортивных желтых штанах и черной футболке с ярким принтом. Модель выбрала естественный образ без косметики и с распущенными волосами.Фанаты высоко оценили фотографию модели и засыпали ее множеством комментариев.“Даже после беременности и родов ты выглядишь очень стройной”, “Красавица”, “Выглядишь отлично”, “Такая тонкая талия”, “Как будто и не рожала”, “Великолепная форма”, “Стала еще красивее”, - написали они.Около месяца назад Хадид и ее возлюбленный Зейн Малик впервые стали родителями.
https://ria.ru/20200924/snimok-1577696645.html
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джиджи хадид, шоу-бизнес

Супермодель Джиджи Хадид показала фигуру спустя месяц после родов

18:35 26.10.2020
 
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniМодель Джиджи Хадид
Модель Джиджи Хадид - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Супермодель Джиджи Хадид впервые после рождения ребенка выложила в Instagram свое фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру.
На размещенном снимке сестра Беллы Хадид, признанной самой красивой женщиной в мире, позирует в спортивных желтых штанах и черной футболке с ярким принтом. Модель выбрала естественный образ без косметики и с распущенными волосами.
Фанаты высоко оценили фотографию модели и засыпали ее множеством комментариев.
“Даже после беременности и родов ты выглядишь очень стройной”, “Красавица”, “Выглядишь отлично”, “Такая тонкая талия”, “Как будто и не рожала”, “Великолепная форма”, “Стала еще красивее”, - написали они.
Около месяца назад Хадид и ее возлюбленный Зейн Малик впервые стали родителями.
Джиджи Хадид - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 11:30Культура
Супермодель Джиджи Хадид опубликовала снимок новорожденной дочери
 
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ШоубизДжиджи ХадидШоу-бизнес
 
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