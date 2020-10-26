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Экс-главу Коми Гайзера вновь будут судить
Отбывающего срок за хищения бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера ждет еще один суд - по делу о превышении полномочий, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T09:43
2020-10-26T09:47
республика коми
следственный комитет россии (ск рф)
вячеслав гайзер
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Отбывающего срок за хищения бывшего главу Коми <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Gajjzer/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслава Гайзера</a> ждет еще один суд - по делу о превышении полномочий, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы республики Коми Вячеслава Гайзера. Он обвиняется в совершении преступления... "организация превышения должностных полномочий"... Уголовное дело с утвержденным надзорным органом обвинительным заключением поступило в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Отмечается, что данное уголовное дело было выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и его соучастники уже осуждены.По данным следствия, Гайзер, замещая должность главы Коми, с 2013 по 2014 годы дал главе администрации Сыктывкара Ивану Поздееву распоряжение выделить участки без проведения торгов для строительства многоквартирных жилых домов. Отмечается, что эти действия были совершены в интересах компании, принадлежащей знакомому Гайзера. В результате бюджету был причинен ущерб в размере более 8,7 миллиона рублей.
https://ria.ru/20190610/1555448538.html
республика коми
РИА Новости
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республика коми, следственный комитет россии (ск рф), вячеслав гайзер, происшествия

Экс-главу Коми Гайзера вновь будут судить

09:43 26.10.2020 (обновлено: 09:47 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЭкс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Отбывающего срок за хищения бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера ждет еще один суд - по делу о превышении полномочий, сообщается на сайте СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы республики Коми Вячеслава Гайзера. Он обвиняется в совершении преступления... "организация превышения должностных полномочий"... Уголовное дело с утвержденным надзорным органом обвинительным заключением поступило в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 10.06.2019
10 июня 2019, 16:11
Темное дело Гайзера. За что экс-глава Коми получил 11 лет тюрьмы
Отмечается, что данное уголовное дело было выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и его соучастники уже осуждены.
По данным следствия, Гайзер, замещая должность главы Коми, с 2013 по 2014 годы дал главе администрации Сыктывкара Ивану Поздееву распоряжение выделить участки без проведения торгов для строительства многоквартирных жилых домов. Отмечается, что эти действия были совершены в интересах компании, принадлежащей знакомому Гайзера. В результате бюджету был причинен ущерб в размере более 8,7 миллиона рублей.
 
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Республика КомиСледственный комитет России (СК РФ)Вячеслав ГайзерПроисшествия
 
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