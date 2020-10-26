https://ria.ru/20201026/sud-1581522164.html

Экс-главу Коми Гайзера вновь будут судить

Отбывающего срок за хищения бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера ждет еще один суд - по делу о превышении полномочий, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T09:43

2020-10-26T09:43

2020-10-26T09:47

республика коми

следственный комитет россии (ск рф)

вячеслав гайзер

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Отбывающего срок за хищения бывшего главу Коми <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Gajjzer/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслава Гайзера</a> ждет еще один суд - по делу о превышении полномочий, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы республики Коми Вячеслава Гайзера. Он обвиняется в совершении преступления... "организация превышения должностных полномочий"... Уголовное дело с утвержденным надзорным органом обвинительным заключением поступило в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Отмечается, что данное уголовное дело было выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и его соучастники уже осуждены.По данным следствия, Гайзер, замещая должность главы Коми, с 2013 по 2014 годы дал главе администрации Сыктывкара Ивану Поздееву распоряжение выделить участки без проведения торгов для строительства многоквартирных жилых домов. Отмечается, что эти действия были совершены в интересах компании, принадлежащей знакомому Гайзера. В результате бюджету был причинен ущерб в размере более 8,7 миллиона рублей.

https://ria.ru/20190610/1555448538.html

республика коми

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика коми, следственный комитет россии (ск рф), вячеслав гайзер, происшествия