https://ria.ru/20201026/submarina-1581503090.html

National Interest впечатлило вооружение российской подлодки

Американское издание The National Interest оценило российскую дизель-электрическую подлодку Б-603 "Волхов", назвав субмарину проекта 636 "Варшавянка"... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T02:30

2020-10-26T02:30

2020-10-26T02:31

россия

калибр

подводные лодки проекта 636 "варшавянка"

адмиралтейские верфи

сша

вмф рф

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Американское издание <a href="https://nationalinterest.org/" target="_blank">The National Interest</a> оценило российскую дизель-электрическую подлодку Б-603 "Волхов", назвав субмарину проекта 636 "Варшавянка" Тихоокеанского флота ВМФ РФ подводной лодкой с "впечатляющим оружием".Журнал отмечает, что эти субмарины вооружены ракетным <a href="http://ria.ru/product_Kalibr/" target="_blank" data-auto="true">комплексом "Калибр-ПЛ"</a> и 533-миллиметровыми торпедами, а также современными радиолокационными системами и комплексами связи.Автор статьи подчеркнул, что подобные подлодки, за свою низкую малошумность называют "черными дырами" и пояснил, что субмарины такого типа предназначены для операций на мелководье и в районе прибрежных вод, а также для ведения противолодочной войны.Подлодки проекта "Волхов" относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.В настоящее время в цехах "<a href="http://ria.ru/organization_Admiraltejjskie_verfi/" target="_blank" data-auto="true">Адмиралтейских верфей</a>" ведется строительство еще двух подлодок серии – "Магадан" и "Уфа".

https://ria.ru/20201023/fregat-1581268272.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200920/oruzhie-1577502568.html

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россия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, калибр, подводные лодки проекта 636 "варшавянка", адмиралтейские верфи, сша, вмф рф, в мире