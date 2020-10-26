National Interest впечатлило вооружение российской подлодки
02:30 26.10.2020 (обновлено: 02:31 26.10.2020)
© Фото : АО "Адмиралтейские верфи"Большая дизель-электрическая подводная лодка "Волхов"
© Фото : АО "Адмиралтейские верфи"
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Американское издание The National Interest оценило российскую дизель-электрическую подлодку Б-603 "Волхов", назвав субмарину проекта 636 "Варшавянка" Тихоокеанского флота ВМФ РФ подводной лодкой с "впечатляющим оружием".
Журнал отмечает, что эти субмарины вооружены ракетным комплексом "Калибр-ПЛ" и 533-миллиметровыми торпедами, а также современными радиолокационными системами и комплексами связи.
Автор статьи подчеркнул, что подобные подлодки, за свою низкую малошумность называют "черными дырами" и пояснил, что субмарины такого типа предназначены для операций на мелководье и в районе прибрежных вод, а также для ведения противолодочной войны.
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Подлодки проекта "Волхов" относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.
В настоящее время в цехах "Адмиралтейских верфей" ведется строительство еще двух подлодок серии – "Магадан" и "Уфа".
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