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National Interest впечатлило вооружение российской подлодки
Американское издание The National Interest оценило российскую дизель-электрическую подлодку Б-603 "Волхов", назвав субмарину проекта 636 "Варшавянка"... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T02:30
2020-10-26T02:31
россия
калибр
подводные лодки проекта 636 "варшавянка"
адмиралтейские верфи
сша
вмф рф
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Американское издание <a href="https://nationalinterest.org/" target="_blank">The National Interest</a> оценило российскую дизель-электрическую подлодку Б-603 "Волхов", назвав субмарину проекта 636 "Варшавянка" Тихоокеанского флота ВМФ РФ подводной лодкой с "впечатляющим оружием".Журнал отмечает, что эти субмарины вооружены ракетным <a href="http://ria.ru/product_Kalibr/" target="_blank" data-auto="true">комплексом "Калибр-ПЛ"</a> и 533-миллиметровыми торпедами, а также современными радиолокационными системами и комплексами связи.Автор статьи подчеркнул, что подобные подлодки, за свою низкую малошумность называют "черными дырами" и пояснил, что субмарины такого типа предназначены для операций на мелководье и в районе прибрежных вод, а также для ведения противолодочной войны.Подлодки проекта "Волхов" относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.В настоящее время в цехах "<a href="http://ria.ru/organization_Admiraltejjskie_verfi/" target="_blank" data-auto="true">Адмиралтейских верфей</a>" ведется строительство еще двух подлодок серии – "Магадан" и "Уфа".
https://ria.ru/20201023/fregat-1581268272.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/oruzhie-1577502568.html
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россия
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, калибр, подводные лодки проекта 636 "варшавянка", адмиралтейские верфи, сша, вмф рф, в мире

National Interest впечатлило вооружение российской подлодки

02:30 26.10.2020 (обновлено: 02:31 26.10.2020)
 
© Фото : АО "Адмиралтейские верфи"Большая дизель-электрическая подводная лодка "Волхов"
Большая дизель-электрическая подводная лодка Волхов - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Фото : АО "Адмиралтейские верфи"
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Американское издание The National Interest оценило российскую дизель-электрическую подлодку Б-603 "Волхов", назвав субмарину проекта 636 "Варшавянка" Тихоокеанского флота ВМФ РФ подводной лодкой с "впечатляющим оружием".
Журнал отмечает, что эти субмарины вооружены ракетным комплексом "Калибр-ПЛ" и 533-миллиметровыми торпедами, а также современными радиолокационными системами и комплексами связи.
Автор статьи подчеркнул, что подобные подлодки, за свою низкую малошумность называют "черными дырами" и пояснил, что субмарины такого типа предназначены для операций на мелководье и в районе прибрежных вод, а также для ведения противолодочной войны.
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NI рассказал о "вооруженном до зубов" российском корабле
Подлодки проекта "Волхов" относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.
В настоящее время в цехах "Адмиралтейских верфей" ведется строительство еще двух подлодок серии – "Магадан" и "Уфа".
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РоссияКалибрПодводные лодки проекта 636 "Варшавянка"Адмиралтейские верфиСШАВМФ РФВ мире
 
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