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Шоубиз
https://ria.ru/20201026/stepanov-1581501707.html
Брат звезды "Обитаемого острова" рассказал о шизофрении у актера
Российский актер Василий Степанов болен шизофренией и имеет третью группу инвалидности, об этом в эфире НТВ рассказал его брат Максим. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T01:16
2020-10-26T04:51
шоубиз
россия
василий степанов
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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. </strong>Российский актер <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Stepanov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Степанов</a> болен шизофренией и имеет третью группу инвалидности, об этом в эфире <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank">НТВ</a> рассказал его брат Максим."Диагноз "шизофрения" ему поставили. Но он абсолютно нормальный, жизнерадостный", - рассказал он. По его словам, в целом Степанов чувствует себя хорошо и даже ухаживает за больным дедушкой. Брат актера заявил, что проблемы у Степанова начались после съемок в фильме "Обитаемый остров". При этом он выразил мнение, что причиной проблем со здоровьем у его брата могла стать актерская профессия. В 2017 году сообщалось, что актер совершил попытку суицида. Впоследствии его положили в психиатрическую клинику.Степанов родился 14 января 1986 года в Москве. Окончив техникум физической культуры и спорта, Степанов поступил в юридический институт, однако бросил учебу. По совету друзей Степанов поступил на курсы актерского мастерства при ВГИК, а позднее окончил Щукинское театральное училище.Наибольшую известность ему принесла роль в фильме Федора Бондарчука "Обитаемый остров", где он сыграл главную роль Максима Каммерера. Кроме того, в фильмографии актера числятся еще три картины — "Страховой случай", "Поцелуй Сократа" и "Околофутбола".
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россия, василий степанов

Брат звезды "Обитаемого острова" рассказал о шизофрении у актера

01:16 26.10.2020 (обновлено: 04:51 26.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Василий Степанов перед началом премьерного показа картины Федора Бондарчука "Обитаемый остров"
Актер Василий Степанов перед началом премьерного показа картины Федора Бондарчука Обитаемый остров - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Российский актер Василий Степанов болен шизофренией и имеет третью группу инвалидности, об этом в эфире НТВ рассказал его брат Максим.
"Диагноз "шизофрения" ему поставили. Но он абсолютно нормальный, жизнерадостный", - рассказал он. По его словам, в целом Степанов чувствует себя хорошо и даже ухаживает за больным дедушкой.
Брат актера заявил, что проблемы у Степанова начались после съемок в фильме "Обитаемый остров". При этом он выразил мнение, что причиной проблем со здоровьем у его брата могла стать актерская профессия.
В 2017 году сообщалось, что актер совершил попытку суицида. Впоследствии его положили в психиатрическую клинику.
Степанов родился 14 января 1986 года в Москве. Окончив техникум физической культуры и спорта, Степанов поступил в юридический институт, однако бросил учебу. По совету друзей Степанов поступил на курсы актерского мастерства при ВГИК, а позднее окончил Щукинское театральное училище.
Наибольшую известность ему принесла роль в фильме Федора Бондарчука "Обитаемый остров", где он сыграл главную роль Максима Каммерера. Кроме того, в фильмографии актера числятся еще три картины — "Страховой случай", "Поцелуй Сократа" и "Околофутбола".
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