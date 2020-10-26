https://ria.ru/20201026/stabilnost-1581553182.html

Путин призвал укреплять региональную и глобальную стабильность

Президент России Владимир Путин на фоне выхода США из Договора о РСМД заявил о необходимости активных усилий по сокращению дефицита доверия, укреплению... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T12:26

2020-10-26T12:26

2020-10-26T12:26

россия

выход сша из договора о рсмд

договор о рсмд

владимир путин

европа

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577867745_0:353:3014:2048_1400x0_80_0_0_96a5866dde2c63b3a3f4e5f819ccc847.jpg

<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> на фоне выхода США из <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_o_RSMD" target="_blank">Договора о РСМД</a> заявил о необходимости активных усилий по сокращению дефицита доверия, укреплению региональной и глобальной стабильности, сообщает пресс-служба Кремля.Президент в понедельник сделал заявление о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

https://ria.ru/20200703/1573861881.html

1

россия

европа

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, выход сша из договора о рсмд, договор о рсмд, владимир путин, европа, сша, в мире