https://ria.ru/20201026/stabilnost-1581553182.html
Путин призвал укреплять региональную и глобальную стабильность
Президент России Владимир Путин на фоне выхода США из Договора о РСМД заявил о необходимости активных усилий по сокращению дефицита доверия, укреплению... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T12:26
2020-10-26T12:26
2020-10-26T12:26
россия
выход сша из договора о рсмд
договор о рсмд
владимир путин
европа
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> на фоне выхода США из <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_o_RSMD" target="_blank">Договора о РСМД</a> заявил о необходимости активных усилий по сокращению дефицита доверия, укреплению региональной и глобальной стабильности, сообщает пресс-служба Кремля.Президент в понедельник сделал заявление о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
https://ria.ru/20200703/1573861881.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, выход сша из договора о рсмд, договор о рсмд, владимир путин, европа, сша, в мире