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В США заявили, что "ищут пути" сделать Россию "дружественным партнером"
Соединенные Штаты надеются, что Россия станет "дружественным партнером" Европы и США и откажется от "агрессии", заявил представитель Совета безопасности Белого... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T01:48
2020-10-26T02:14
россия
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты</a> надеются, что <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россия</a> станет "дружественным партнером" Европы и США и откажется от "агрессии", заявил представитель Совета безопасности Белого дома Джон Уллиот."Президент Трамп знает, что мир достигается при помощи силы, а мы ищем другой путь с Россией - тот, на котором Россия воздерживается от агрессии за рубежом и становится дружественным партнером США и Европы", - добавил Уллиот.Также он сказал, что американская администрация "с осторожным оптимизмом" относится к достижению соглашения с Россией и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a> о контроле над вооружениями.США в прошлом обвиняли Россию во вмешательстве в выборы, Москва это опровергает.
https://ria.ru/20201025/sanctions-1581483905.html
Да были мы в девяностые вашими партнерами, от воспоминаний давление поднимается. И сейчас наглядный пример вашего партнерства рядом лежит скрючившись подыхает, но совсем скакать не перестала все ещё доносятся от туда маловразумительные вопли "Вясь мир с намы", "москаляку на гиляку"
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То есть вернуть 90-е ??? Из Олеши сделать Борю и точка!
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россия
сша
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россия, дональд трамп, сша, в мире

В США заявили, что "ищут пути" сделать Россию "дружественным партнером"

01:48 26.10.2020 (обновлено: 02:14 26.10.2020)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты надеются, что Россия станет "дружественным партнером" Европы и США и откажется от "агрессии", заявил представитель Совета безопасности Белого дома Джон Уллиот.
"Хотя президент (Дональд) Трамп стремится к хорошим отношениям со всеми странами, ни один президент после Рональда Рейгана не проявлял такой решимости по отношению к Москве", - заявил Уллиот газете Washington Post.
"Президент Трамп знает, что мир достигается при помощи силы, а мы ищем другой путь с Россией - тот, на котором Россия воздерживается от агрессии за рубежом и становится дружественным партнером США и Европы", - добавил Уллиот.
Также он сказал, что американская администрация "с осторожным оптимизмом" относится к достижению соглашения с Россией и Китаем о контроле над вооружениями.
США в прошлом обвиняли Россию во вмешательстве в выборы, Москва это опровергает.
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РоссияДональд ТрампСШАВ мире
 
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