https://ria.ru/20201026/ssha-1581502348.html

В США заявили, что "ищут пути" сделать Россию "дружественным партнером"

Соединенные Штаты надеются, что Россия станет "дружественным партнером" Европы и США и откажется от "агрессии", заявил представитель Совета безопасности Белого... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T01:48

2020-10-26T01:48

2020-10-26T02:14

россия

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты</a> надеются, что <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россия</a> станет "дружественным партнером" Европы и США и откажется от "агрессии", заявил представитель Совета безопасности Белого дома Джон Уллиот."Президент Трамп знает, что мир достигается при помощи силы, а мы ищем другой путь с Россией - тот, на котором Россия воздерживается от агрессии за рубежом и становится дружественным партнером США и Европы", - добавил Уллиот.Также он сказал, что американская администрация "с осторожным оптимизмом" относится к достижению соглашения с Россией и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a> о контроле над вооружениями.США в прошлом обвиняли Россию во вмешательстве в выборы, Москва это опровергает.

https://ria.ru/20201025/sanctions-1581483905.html

tacole7404 Да были мы в девяностые вашими партнерами, от воспоминаний давление поднимается. И сейчас наглядный пример вашего партнерства рядом лежит скрючившись подыхает, но совсем скакать не перестала все ещё доносятся от туда маловразумительные вопли "Вясь мир с намы", "москаляку на гиляку" 15

Kalaschnikow Pagrieziens То есть вернуть 90-е ??? Из Олеши сделать Борю и точка! 14

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, сша, в мире