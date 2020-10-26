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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201026/ssha-1581464659.html
США грозит "диктатура спецслужб и силовиков": при чем тут Россия
На самом финише президентской избирательной кампании в американском инфополе случилось нечто страшное: в умы состоятельных читателей ведущего делового издания... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T08:00
2020-10-26T09:28
выборы президента сша — 2020
фбр
джо байден
сша
мнение - авторы
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На самом финише президентской избирательной кампании в американском инфополе случилось нечто страшное: в умы состоятельных читателей ведущего делового издания США, Wall Street Journal, была вброшена мысль, что у <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америки</a> возникла проблема с ее собственным разведывательным сообществом, которое теперь хочет само выбирать президентов. К сожалению, из-за того, что речь идет все-таки об американском издании в 2020 году, эта смелая (и соответствующая истине) идея не могла не сопровождаться довольно грязной и не очень умной конспирологией о том, что некий заговор бывших и действующих американских шпионов работает в интересах России. Но тут уж ничего не поделаешь: без специального "оберега" в виде обвинений в адрес России сейчас в американском инфополе писать нельзя даже члену редколлегии <a href="https://www.wsj.com/articles/the-u-s-has-an-intelligence-problem-11603489696" target="_blank" rel="nofollow noopener">Wall Street Journal</a>, который и является автором колонки под названием "У США шпионская проблема".Поводом для того, чтобы подозревать американское разведывательное сообщество (а если называть вещи своими именами — "глубинное государство") в желании единолично определять, кто будет президентом, стало так называемое письмо пятидесяти, под которым подписался весь цвет американских спецслужб и которое было направлено на то, чтобы спасти имидж <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> и его семьи от последствий публикации компрометирующей переписки Байдена-младшего, в перерывах между употреблением наркотиков и эпизодами крайне невоздержанного (даже по современным американским стандартам) полового поведения занимавшегося коррупционными схемами на благо своего семейного клана. Обращает на себя внимание способ защиты, избранный американскими шпионами: они объявили, что во всем виновата Россия. После этого даже невероятно патриотичный колумнист Wall Street Journal решил написать колонку об американских лжецах в погонах.Стоит сделать важное, хотя и самоочевидное уточнение: не бывает бывших сотрудников американских спецслужб и не бывает бывших представителей "глубинного государства" — тех самых людей, которые, как рассказывал президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a> в своем широко известном интервью французским журналистам, определяют реальную политику США и объясняют каждому новому президенту, что он должен всего лишь выполнять их указания.Независимо от того, кто выиграет выборы (а также, возможно, последующие судебные разбирательства или уличные бои) в ноябре, американской политической системе уже нанесен ущерб, практически несовместимый с жизнью, и это является серьезным поводом для беспокойства тех, кто болеет за американскую гегемонию. Практика показывает, что для общественной стабильности, а также для того, чтобы экономика функционировала максимально эффективно, нужно, чтобы граждане страны считали, что от них действительно что-то зависит в плане ее управления и что государство, включая политиков, администраторов и репрессивный аппарат, в принципе работает на их благо и с их позволения. Рабы, которые не знают, что они являются рабами — выражаясь экономическим языком с легким привкусом метафоричности, — являются эффективным и хорошо мотивированным человеческим капиталом, и в этом смысле американская иллюзия демократии прекрасно справлялась со своей задачей на протяжении очень долгого времени, и эта же иллюзия была мощнейшим идеологическим оружием, которое <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> эффективнейшим образом использовал в холодной войне против <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>. Сейчас эта иллюзия тает, как лед на солнце, тем более что представители "глубинного государства" вообще перестали стесняться в своих публичных высказываниях.Экс-посол США в России <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_Makfol/" target="_blank" data-auto="true">Майкл Макфол</a> написал (а потом стер) твит, в котором объясняется вся суть американской псевдодемократии: "Трамп потерял разведывательное сообщество. Он потерял Госдепартамент. Он потерял армию. Как он может и дальше оставаться нашим главнокомандующим?"Как справедливо заметил по этому поводу журналист Washington Examiner Байрон <a href="http://ria.ru/person_tomas-york/" target="_blank" data-auto="true">Йорк</a>: "Этот <a href="https://twitter.com/byronyork/status/1302234923839959040" target="_blank" rel="nofollow noopener">твит</a> (Макфола. — Прим. ред.) носит тревожный оттенок в нашей демократической системе. Трамп является главнокомандующим, потому что он был избран президентом, и он останется главнокомандующим, пока он является президентом, на второй срок в случае переизбрания".Макфол понял, что его поймали на горячем, стер оригинальный твит и написал его снова, в более мягкой форме, но перед нами в любом случае была "оговорка по <a href="http://ria.ru/person_Frejjd_Ljusen/" target="_blank" data-auto="true">Фрейду</a>": плотный клубок американских чиновников, дипломатов, экспертов и сотрудников спецслужб, которые оставались у власти независимо от того, кто выигрывал выборы, реально считают, что "разведывательное сообщество, Госдеп и армейская верхушка определяют, кто может быть главнокомандующим, независимо от того, кого выбрали американские избиратели. Для того чтобы "инцидент Трампа" не повторился, сейчас предлагаются даже более радикальные методы, чем импичмент, тотальное шельмование в СМИ и массированное мошенничество с почтовым голосованием, на которое жалуется Трамп. Чтобы ни один президент больше не смог избраться в обход "глубинного государства", предлагается введение специальной комиссии по одобрению кандидатов, причем это очевидное антидемократическое предложение высказано тоже представителем американских силовых структур (те есть части "глубинного государства") прямо в эфире американского телевидения.Фрэнк Фиглиуцци, бывший помощник директора <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a>, заявил в четверг, что он хотел бы, чтобы "двухпартийная комиссия" одобряла будущих кандидатов в президенты, чтобы не допустить нового <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>. "Мы должны провести общенациональное обсуждение того, как мы проверяем кандидата в президенты. Мы (нецензурное описание неудачи)", — заявил Фиглиуцци в эфире <a href="https://www.msn.com/en-us/news/politics/former-fbi-official-proposes-bipartisan-commission-to-approve-presidential-candidates-block-future-trump-this-cant-happen-again/ar-BB19C2aY" target="_blank" rel="nofollow noopener">MSNBC</a>.Колумнист Wall Street Journal жалуется на то, что "ФБР, организаторы утечек информации из американского разведывательного сообщества и СМИ" осознанно или неосознанно "вступили в сговор" с российскими спецслужбами, вероятно, намекая на тот ущерб, который они нанесли доверию американцев к собственным политикам, спецслужбам и государственной пропаганде. На самом деле сговора, конечно, не было — было просто желание американской силовой и чиновничьей элиты сбросить с себя надоевшую маску демократии и наконец-то начать публично пороть холопов на конюшне и заставлять их целовать кирзовый сапог "коллективного Макфола". Нужно признать, что зрелище получилось впечатляющее, а если эта дружная группа дипломатов, медийщиков и цэрэушников сможет водрузить на американский трон почти бездыханное тело Байдена — это зрелище будет еще и поучительным, в том смысле, что после этого издевательства над демократическим процессом только дурак или подонок может утверждать, что американское "глубинное государство" действительно воюет в США и по всему миру за идеалы политической свободы.
https://ria.ru/20201023/vybory-1581052912.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/ssha-1580838620.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/bayden-1580809736.html
https://ria.ru/20201016/kompromat-1579993811.html
https://ria.ru/20201015/trump-1579873192.html
Вообще это естественный процесс любой элиты - решать все самим. И в США и в Азии и у нас..
65
5
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
Иван Данилов
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Иван Данилов
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
фбр, джо байден, сша, мнение - авторы, в мире, авторы

США грозит "диктатура спецслужб и силовиков": при чем тут Россия

08:00 26.10.2020 (обновлено: 09:28 26.10.2020)
 
© AP Photo / Jim BourgПрезидент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© AP Photo / Jim Bourg
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Иван Данилов
Иван Данилов
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На самом финише президентской избирательной кампании в американском инфополе случилось нечто страшное: в умы состоятельных читателей ведущего делового издания США, Wall Street Journal, была вброшена мысль, что у Америки возникла проблема с ее собственным разведывательным сообществом, которое теперь хочет само выбирать президентов. К сожалению, из-за того, что речь идет все-таки об американском издании в 2020 году, эта смелая (и соответствующая истине) идея не могла не сопровождаться довольно грязной и не очень умной конспирологией о том, что некий заговор бывших и действующих американских шпионов работает в интересах России. Но тут уж ничего не поделаешь: без специального "оберега" в виде обвинений в адрес России сейчас в американском инфополе писать нельзя даже члену редколлегии Wall Street Journal, который и является автором колонки под названием "У США шпионская проблема".
Поводом для того, чтобы подозревать американское разведывательное сообщество (а если называть вещи своими именами — "глубинное государство") в желании единолично определять, кто будет президентом, стало так называемое письмо пятидесяти, под которым подписался весь цвет американских спецслужб и которое было направлено на то, чтобы спасти имидж Джо Байдена и его семьи от последствий публикации компрометирующей переписки Байдена-младшего, в перерывах между употреблением наркотиков и эпизодами крайне невоздержанного (даже по современным американским стандартам) полового поведения занимавшегося коррупционными схемами на благо своего семейного клана. Обращает на себя внимание способ защиты, избранный американскими шпионами: они объявили, что во всем виновата Россия. После этого даже невероятно патриотичный колумнист Wall Street Journal решил написать колонку об американских лжецах в погонах.
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 08:00
Битва за Америку началась по-настоящему: бомба от лейтенанта Бобулинского

"Поговорим о лжи. Несмотря на то что они признали, что у них нет доказательств, 50 бывших сотрудников американской разведки заявили, что утечка электронных писем Хантера Байдена имеет "все классические признаки российской информационной операции". Нет, это не так. У русских есть более простые и менее поддающиеся фальсификации способы распространения дезинформации. На самом деле в эпизоде с ноутбуком ничто не напоминает действия России, с которыми мы уже знакомы. Учитывая множество документальных свидетельств и показаний, а также "бритву Оккама", ноутбук — это именно то, что пишет New York Post (издание, которое первым опубликовало компромат. — Прим. ред.). Избирательный штаб Байдена уже это признал. Подписавшие письмо это тоже знают. Это (коллективное заявление является) откровенной кампанией по дезинформации посреди выборов. Я с сожалением говорю некоторым из моих читателей: если вы настолько глупы, что теряете всякую способность к критическому мышлению каждый раз, когда слышите слово "русские", кто-то воспользуется этим".

Стоит сделать важное, хотя и самоочевидное уточнение: не бывает бывших сотрудников американских спецслужб и не бывает бывших представителей "глубинного государства" — тех самых людей, которые, как рассказывал президент Путин в своем широко известном интервью французским журналистам, определяют реальную политику США и объясняют каждому новому президенту, что он должен всего лишь выполнять их указания.
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 15:24Акценты
Счета и маленькие девочки: финишную прямую выборов в США умастили грязьюНикто не сомневался в войне компроматов на последнем отрезке выборной гонки в Соединенных Штатах. Но то, что она приобретет столь фантасмагорический характер, поражает даже видавших виды политиков и экспертов.
Независимо от того, кто выиграет выборы (а также, возможно, последующие судебные разбирательства или уличные бои) в ноябре, американской политической системе уже нанесен ущерб, практически несовместимый с жизнью, и это является серьезным поводом для беспокойства тех, кто болеет за американскую гегемонию. Практика показывает, что для общественной стабильности, а также для того, чтобы экономика функционировала максимально эффективно, нужно, чтобы граждане страны считали, что от них действительно что-то зависит в плане ее управления и что государство, включая политиков, администраторов и репрессивный аппарат, в принципе работает на их благо и с их позволения. Рабы, которые не знают, что они являются рабами — выражаясь экономическим языком с легким привкусом метафоричности, — являются эффективным и хорошо мотивированным человеческим капиталом, и в этом смысле американская иллюзия демократии прекрасно справлялась со своей задачей на протяжении очень долгого времени, и эта же иллюзия была мощнейшим идеологическим оружием, которое Вашингтон эффективнейшим образом использовал в холодной войне против СССР. Сейчас эта иллюзия тает, как лед на солнце, тем более что представители "глубинного государства" вообще перестали стесняться в своих публичных высказываниях.
Экс-посол США в России Майкл Макфол написал (а потом стер) твит, в котором объясняется вся суть американской псевдодемократии: "Трамп потерял разведывательное сообщество. Он потерял Госдепартамент. Он потерял армию. Как он может и дальше оставаться нашим главнокомандующим?"
Джо Байден с сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 13:10Сказано в эфире
Эта история может впечатлить. Кандидаты в лидеры США вынули грязные картыУ сына кандидата на пост президента США Джо Байдена нашли фотографии несовершеннолетних, заявил адвокат Дональда Трампа. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировали политологи Анна Арямова и Павел Фельдман.
Как справедливо заметил по этому поводу журналист Washington Examiner Байрон Йорк: "Этот твит (Макфола. — Прим. ред.) носит тревожный оттенок в нашей демократической системе. Трамп является главнокомандующим, потому что он был избран президентом, и он останется главнокомандующим, пока он является президентом, на второй срок в случае переизбрания".
Макфол понял, что его поймали на горячем, стер оригинальный твит и написал его снова, в более мягкой форме, но перед нами в любом случае была "оговорка по Фрейду": плотный клубок американских чиновников, дипломатов, экспертов и сотрудников спецслужб, которые оставались у власти независимо от того, кто выигрывал выборы, реально считают, что "разведывательное сообщество, Госдеп и армейская верхушка определяют, кто может быть главнокомандующим, независимо от того, кого выбрали американские избиратели.
Для того чтобы "инцидент Трампа" не повторился, сейчас предлагаются даже более радикальные методы, чем импичмент, тотальное шельмование в СМИ и массированное мошенничество с почтовым голосованием, на которое жалуется Трамп. Чтобы ни один президент больше не смог избраться в обход "глубинного государства", предлагается введение специальной комиссии по одобрению кандидатов, причем это очевидное антидемократическое предложение высказано тоже представителем американских силовых структур (те есть части "глубинного государства") прямо в эфире американского телевидения.
Материал о коррупции сына Байдена в New York Post - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 08:00
В Америке опубликован запретный компромат: русский след уже найден
Фрэнк Фиглиуцци, бывший помощник директора ФБР, заявил в четверг, что он хотел бы, чтобы "двухпартийная комиссия" одобряла будущих кандидатов в президенты, чтобы не допустить нового Дональда Трампа. "Мы должны провести общенациональное обсуждение того, как мы проверяем кандидата в президенты. Мы (нецензурное описание неудачи)", — заявил Фиглиуцци в эфире MSNBC.
Колумнист Wall Street Journal жалуется на то, что "ФБР, организаторы утечек информации из американского разведывательного сообщества и СМИ" осознанно или неосознанно "вступили в сговор" с российскими спецслужбами, вероятно, намекая на тот ущерб, который они нанесли доверию американцев к собственным политикам, спецслужбам и государственной пропаганде. На самом деле сговора, конечно, не было — было просто желание американской силовой и чиновничьей элиты сбросить с себя надоевшую маску демократии и наконец-то начать публично пороть холопов на конюшне и заставлять их целовать кирзовый сапог "коллективного Макфола". Нужно признать, что зрелище получилось впечатляющее, а если эта дружная группа дипломатов, медийщиков и цэрэушников сможет водрузить на американский трон почти бездыханное тело Байдена — это зрелище будет еще и поучительным, в том смысле, что после этого издевательства над демократическим процессом только дурак или подонок может утверждать, что американское "глубинное государство" действительно воюет в США и по всему миру за идеалы политической свободы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 04:39
Трамп обвинил Байдена во лжи на фоне скандала с его сыном
 
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Выборы президента США — 2020ФБРДжо БайденСШАМнение - АвторыВ миреАвторы
 
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