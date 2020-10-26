https://ria.ru/20201026/sputnik-1581502762.html

Спутник "Глонасс-К" вышел на расчетную орбиту

Третий навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К", запущенный в воскресенье с космодрома Плесецк на ракете "Союз-2.1б", выведен на расчетную орбиту,... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T02:00

2020-10-26T02:00

2020-10-26T02:03

риа наука

россия

плесецк (космодром)

глонасс (система навигации)

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.</strong> Третий навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К", запущенный в воскресенье с космодрома <a href="http://ria.ru/organization_Pleseck_kosmodrom/" target="_blank" data-auto="true">Плесецк</a> на ракете "Союз-2.1б", выведен на расчетную орбиту, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России."Союз-2.1б" стартовал в 22.08, в 22.11 наземные средства ВКС приняли его на сопровождение, а в 22.19 разгонный блок "Фрегат" со спутником отделились от третьей ступени ракеты.Это был 12-й российский космический запуск, выполненный в 2020 году, и пятый - с Плесецка. На орбиту доставлен третий навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К".Первый "Глонасс-К" был выведен на орбиту в феврале 2011 года и прошел летные испытания, второй - в декабре 2014 года и работает по целевому назначению с февраля 2016 года.Как отметила компания-изготовитель "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (предприятие "Роскосмоса"), третий "Глонасс-К" изготовлен с учетом летных испытаний первых двух аппаратов и по сравнению с ними "в его составе увеличена доля отечественных комплектующих". Его запуск изначально планировался в марте, но неоднократно переносился.Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2"). Кроме того, на "Глонассе-К" установлена аппаратура международной системы поиска и спасания КОСПАС-SARSAT.В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и три "Глонасса-К"), из которых 24 работают по целевому назначению, один находится на летных испытаниях, один - на техническом обслуживании, один - в резерве и один - на этапе ввода в эксплуатацию. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.

https://radiosputnik.ria.ru/20201017/kosmos-1580288216.html

https://ria.ru/20201024/kosmos-1581299632.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, плесецк (космодром), глонасс (система навигации), космос - риа наука