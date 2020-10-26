https://ria.ru/20201026/smartfon-1581504132.html
Эксперт назвал причины для отказа от смартфона в 2021 году
Главными причинами для отказа от смартфона могут быть негативное влияние на здоровье, появление психологической зависимости, высокая стоимость, а также... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T03:20
2020-10-26T03:20
2020-10-26T10:57
мессенджеры
мессенджер
синергия
антон аверин
технологии
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<strong>МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.</strong> Главными причинами для отказа от <a href="https://ria.ru/keyword_smartfony/" target="_blank">смартфона</a> могут быть негативное влияние на здоровье, появление психологической зависимости, высокая стоимость, а также проблемы, связанные с конфиденциальностью. Но окончательно избавиться от этих гаджетов людям все равно не удастся, рассказал <a href="https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201026/832184962.html" target="_blank">агентству Прайм</a> заместитель директора Института информационных технологий университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Anton_Averin/" target="_blank" data-auto="true">Антон Аверин</a>.Говоря о потенциальных проблемах со здоровьем, он упомянул ухудшение зрения и работы нервной системы при длительных контактах со смартфоном.Также отказываться от смартфонов люди могут из-за их высокой стоимости. "Хотя многие производители и выпускают бюджетные модели, стоимость на них все равно остается достаточно высокой, к сожалению, не все могут позвонить себе такую "роскошь", — отметил эксперт.Кроме того, не все смартфоны могут обеспечить стопроцентную конфиденциальность, а некоторые пользователи слишком сильно переживают по этому поводу.Смартфоны также отнимают много времени — долгое нахождение в социальных сетях и мессенджерах приводит к формированию зависимости. По словам Аверина, использовать гаджеты или нет — личный выбор каждого человека. "При этом полный отказ от смартфонов невозможен, ведь эти устройства ничуть не хуже некоторых персональных компьютеров, а по функционалу могут их даже заменить", — подытожил эксперт.
https://ria.ru/20201025/smartfon-1581482821.html
5
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мессенджеры, мессенджер, синергия, антон аверин, технологии
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Главными причинами для отказа от смартфона
могут быть негативное влияние на здоровье, появление психологической зависимости, высокая стоимость, а также проблемы, связанные с конфиденциальностью. Но окончательно избавиться от этих гаджетов людям все равно не удастся, рассказал агентству Прайм
заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия
" Антон Аверин
.
Говоря о потенциальных проблемах со здоровьем, он упомянул ухудшение зрения и работы нервной системы при длительных контактах со смартфоном.
Также отказываться от смартфонов люди могут из-за их высокой стоимости. "Хотя многие производители и выпускают бюджетные модели, стоимость на них все равно остается достаточно высокой, к сожалению, не все могут позвонить себе такую "роскошь", — отметил эксперт.
Кроме того, не все смартфоны могут обеспечить стопроцентную конфиденциальность, а некоторые пользователи слишком сильно переживают по этому поводу.
Смартфоны также отнимают много времени — долгое нахождение в социальных сетях и мессенджерах приводит к формированию зависимости.
По словам Аверина, использовать гаджеты или нет — личный выбор каждого человека. "При этом полный отказ от смартфонов невозможен, ведь эти устройства ничуть не хуже некоторых персональных компьютеров, а по функционалу могут их даже заменить", — подытожил эксперт.