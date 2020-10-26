https://ria.ru/20201026/sizo-1581607271.html

Мосгорсуд оставил в СИЗО сына экс-губернатора Левченко

Мосгорсуд в понедельник признал законным арест депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко по обвинению в мошенничестве на 185 миллионов рублей,... РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T16:34

2020-10-26T16:34

2020-10-26T16:34

андрей левченко

госдума рф

москва

ангарск

иркутская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151906/78/1519067841_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ae21f8905fdebc55f4d5104555c6943b.jpg

<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд в понедельник признал законным арест депутата заксобрания Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Левченко</a> по обвинению в мошенничестве на 185 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Сын бывшего губернатора <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> был задержан в конце сентября, этапирован в Москву, он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), вину не признает. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Басманный суд отправил Левченко-младшего в СИЗО до 20 ноября."Апелляционные жалобы стороны защиты на постановления Басманного районного суда города Москвы от 29 сентября об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 20 ноября в отношении Левченко А.С. оставлены без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.Защита просила изменить меру пресечения на любую другую, не связанную с изоляцией от общества.Другим фигурантом дела является директор ООО "Звезда" Олег Хамуляк, ему и Левченко вменяется хищение более чем 185 миллионов рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Хамуляк был задержан в ноябре 2019 года, этапирован в Москву и помещен под стражу, впоследствии бизнесмена перевели под домашний арест.Андрею Левченко 38 лет, он избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2016-2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах - гордумы Ангарска. С 2011 года - генеральный директор компании "Стальконструкция".Его отец Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ. Был депутатом Госдумы в трех созывах. В октябре 2015 года занял должность губернатора Иркутской области. В декабре 2019 года ушел в отставку с формулировкой "по собственному желанию", его сменил Игорь Кобзев, занимавший пост замглавы МЧС.

https://ria.ru/20201022/rosgvardiya-1580923611.html

1

москва

ангарск

иркутская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей левченко, госдума рф, москва, ангарск, иркутская область, происшествия