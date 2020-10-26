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Мосгорсуд оставил в СИЗО сына экс-губернатора Левченко
Мосгорсуд в понедельник признал законным арест депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко по обвинению в мошенничестве на 185 миллионов рублей,... РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T16:34
2020-10-26T16:34
андрей левченко
госдума рф
москва
ангарск
иркутская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд в понедельник признал законным арест депутата заксобрания Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Levchenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Левченко</a> по обвинению в мошенничестве на 185 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Сын бывшего губернатора <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> был задержан в конце сентября, этапирован в Москву, он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), вину не признает. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Басманный суд отправил Левченко-младшего в СИЗО до 20 ноября."Апелляционные жалобы стороны защиты на постановления Басманного районного суда города Москвы от 29 сентября об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 20 ноября в отношении Левченко А.С. оставлены без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.Защита просила изменить меру пресечения на любую другую, не связанную с изоляцией от общества.Другим фигурантом дела является директор ООО "Звезда" Олег Хамуляк, ему и Левченко вменяется хищение более чем 185 миллионов рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Хамуляк был задержан в ноябре 2019 года, этапирован в Москву и помещен под стражу, впоследствии бизнесмена перевели под домашний арест.Андрею Левченко 38 лет, он избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2016-2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах - гордумы Ангарска. С 2011 года - генеральный директор компании "Стальконструкция".Его отец Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ. Был депутатом Госдумы в трех созывах. В октябре 2015 года занял должность губернатора Иркутской области. В декабре 2019 года ушел в отставку с формулировкой "по собственному желанию", его сменил Игорь Кобзев, занимавший пост замглавы МЧС.
https://ria.ru/20201022/rosgvardiya-1580923611.html
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москва
ангарск
иркутская область
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андрей левченко, госдума рф, москва, ангарск, иркутская область, происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО сына экс-губернатора Левченко

16:34 26.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным арест депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко по обвинению в мошенничестве на 185 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Сын бывшего губернатора Иркутской области был задержан в конце сентября, этапирован в Москву, он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), вину не признает. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Басманный суд отправил Левченко-младшего в СИЗО до 20 ноября.
"Апелляционные жалобы стороны защиты на постановления Басманного районного суда города Москвы от 29 сентября об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 20 ноября в отношении Левченко А.С. оставлены без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Защита просила изменить меру пресечения на любую другую, не связанную с изоляцией от общества.
Сергей Милейко - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 01:48
В Москве по подозрению в мошенничестве задержали экс-замглавы Росгвардии
Другим фигурантом дела является директор ООО "Звезда" Олег Хамуляк, ему и Левченко вменяется хищение более чем 185 миллионов рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Хамуляк был задержан в ноябре 2019 года, этапирован в Москву и помещен под стражу, впоследствии бизнесмена перевели под домашний арест.
Андрею Левченко 38 лет, он избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2016-2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах - гордумы Ангарска. С 2011 года - генеральный директор компании "Стальконструкция".
Его отец Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ. Был депутатом Госдумы в трех созывах. В октябре 2015 года занял должность губернатора Иркутской области. В декабре 2019 года ушел в отставку с формулировкой "по собственному желанию", его сменил Игорь Кобзев, занимавший пост замглавы МЧС.
 
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Андрей ЛевченкоГосдума РФМоскваАнгарскИркутская областьПроисшествия
 
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